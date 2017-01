OCAMPOS AL MILAN/ Calciomercato, c’è l’ok dell’argentino allo scambio, ma cinesi e Marsiglia… (oggi 24 gennaio 2017)

OCAMPOS AL MILAN, CALCIOMERCATO, C’E’ L’OK DELL’ARGENTINO ALLO SCAMBIO, MA IL ROSSONERO OSTACOLA (OGGI 24 GENNAIO 2017) –In questi ultimi giorni di calciomercato invernale si è molto parlato del possibile scambio che Milan e Genoa stanno discutendo tra il grifone Ocampos e il rossonero Niang. L’ipotesi al momento sul tavolo di discussione rimane quello del prestito fino a fine stagione ma al momento la trattativa rimane ancora agli esordi. A facilitare l’operazione di calciomercato, specialmente dal versante ligure, ci sarebbe l’approvazione della meta milanese da parte dell’argentino, che a quanto si legge sulle colonne di mercato dell’edizione mattutina della Gazzetta dello Sport sarebbe addirittura “lieto” di vestire la maglia del Milan. A bloccare al momento l’operazione rimane il provvisorio no dello stesso Niang alla trasferta ligure, ma per il momento il dialogo tra le parti rimane molto vivo. Intanto per Ocampos, l’approdo alla maglia rossonera sarebbe in ogni caso un gran salto di qualità: dopo piccole apparizioni nel campionato francese, la punta argentina si è senza dubbio messa sul palco sotto la direzione di Jurici, rivelandosi poi un tassello molo importante per la formazione dei grifoni.

OCAMPOS AL MILAN, CALCIOMERCATO, C’E’ L’OK DELL’ARGENTINO ALLO SCAMBIO, MA CINESI E MARSIGLIA… (OGGI 24 GENNAIO 2017) – In casa Milan rimane caldissima la trattativa di calciomercato in corso con la dirigenza del genoa per l’approdo di Ocampos entro questa finestra invernale. La proposta al momento sul tavolo per l’argentino rimane quella del prestito a fine stagione, in scambio con Niang, ma l‘operazione non ha ancora ricevuto l’avvallo ti tutte le parti in causa. Oltre al dissenso di Niang di cui abbiamo già detto, la dirigenza del Milan deve ancora incassare l’ok dei cinesi e del Marsiglia, club originario di Ocampos, dal quella è arrivato al Genoa in prestito. Secondo le ultime indicrezioni del quotidiano il Corriere dello Sport al momento da parte cinese non vi sarebbero particolari obiezioni, che eventualmente saranno presentate nei prossimi giorni da Fassone e Mirabelli. L’importante è che non si abbiano spese derivanti da questo accordo e non si stipulino obblighi o vincoli in vista della prossima stagione.

