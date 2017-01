TEST JEREZ, SBK 2017 / Superbike, diretta: ecco i protagonisti attesi in pista! Tempi e classifica (oggi 24 gennaio)

TEST JEREZ SBK 2017: SUPERBIKE, DIRETTA: I PROTAGONOSTI IN PISTA. TEMPI E CLASSIFICA (24 GENNAIO 2017) – Finalmente la Superbike 2017 torna protagonista dopo la pausa invernale con i primi test che si tengono a Jerez dove parteciperanno circa la metà delle scuderie iscritte al prossimo mondiale SBK 2017. Tante le sorprese attese per questa due giorni di prove, anche se ricordiamo che non tutti i team saranno presenti in questa due giorni in spagna, rimandando così il saluto iniziale a questa stagione al mese prossimo. Nonostante le assenze al circuito di Jerez non mancheranno i tanti protagonisti: tra i piloti più attesi senza dubbio vi sono Jonathan Rea e Tom Sykes, che hanno animato al scorsa stagione dando vita a un duello senza precedenti. Oltre alla Kawasaki non mancheranno anche Michael Van Der Mark e Alex Lowes della Yamaha, oltre che la scuderia Honda con Nicky Hayden e Stefan Brad, due vecchie conoscenze della Motogp, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbero già dare mostra di se con il nuovo prototipo per la prossima stagione della SBK 2017. Tutti i top team quindi sono pronti ad accendere i motori per dare il via a questi test, come ricordiamo l’ultima grande possibilità per le scuderie di fare grandi modifiche alle proprie vetture prima del test di rifinitura in terra australiana, che però è stato messo in calendario solo pochi giorni prima all’apertura ufficiale del mondiale.

Rendiamo inoltre noto che in questi test di Jerez 2017 parteciperanno anche alcuni team della World SSP, ovvero il Cia Landlord Insurance Honda, il GRT Yamaha Official WorldSSP Team, il Kawasaki Puccetti Racing, l’Orelac Racing VerdNatura e l’Aruba.it Racing – Junior Team della STK1000. La pista quindi si annuncia a dir poco affollata data anche la presena di scuderie di categoria differente pur rientranti nella grande famiglia della Superbike 2017. L’osservata speciale di questi test a Jerez però sarà senza dubbio la debuttane Kawasaky Puccetti Racing , che con il duo Randy Krummenacher-Kyle Ryde, esordirà da prima nel mondiale 2017 della Superbike, di cui i fan sperano subito di scoprirne più segreti possibili. Intanto il programma delle due giorni di prove è stato fissato: si correrà a Jerez come già annunciato da mesi dalle ore 10 alle 18 senza pausa in mezzo. Al termine invece le squadre partiranno subito alla volta di Portiamo (28-29 gennaio), mentre già tutto il materiale verrà portato in Australia dove il 20-21 febbraio si effettuerà l’ultimo provino in vista dell’apertura del Mondiale, che come sappiamo avrà inizio il 25 e 26 febbraio proprio a Phillip Island. Dobbiamo però segnalare che purtroppo il test della SBK 2017 a Jerez non sarò trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video di questo importante evento. Consigliamo dunque per rimanere aggiornati sui tempi e la classifica di questa due giorni di test in spagna sul sito ufficiale della Superbike, all’indirizzo www.worldsbk.com.

