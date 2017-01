Togo-DR Congo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote, risultato live (Coppa d’Africa 2017, girone C, oggi)

DIRETTA TOGO-DR CONGO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, QUOTE, RISULTATO LIVE (COPPA D’AFRICA 2017, GIRONE C, OGGI 24 GENNAIO) – Togo-DR Congo, diretta dall’arbitro senegalese Malang Diedhiou, è la partita del gruppo C in programma per oggi 24 gennaio 2017 alle ore 20.00 presso Stade de Port-Gentil, valida per la terza giornata della Coppa d’Africa 2017. Quella di oggi senza dubbio si annuncia come una giornata decisiva, alla luce dell'incertezza che si respira nel raggruppamento che vede protagoniste anche Marocco e Costa d'Avorio. Insomma, questa è vietato commettere errori: da un lato la RD Congo, a cui basterebbe anche solo un pareggio ma che con i tre punti sarebbe certa del passaggio del turno da prima; dall'altro lato il Togo di capitan Adebayor, costretto a vincere per conquistare i quarti di finale nonostante un inizio di torneo tutt'altro che indimenticabile.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D’AFRICA

La grande favorita del match è senza dubbio la RD Congo, reduce dallo spettacolare 2-2 contro la forte Costa d'Avorio e, precedentemente, in grado di sconfiggere l'attrezzato Marocco. Tra i pezzi pregiati dell'undici del tecnico Florent Ibengé, ecco spiccare Junior Kabananga, attaccante dell'Astana autore finora di due gol nella competizione e sicuramente tra gli osservati speciali della difesa togolese. Da non sottovalutare nemmeno il forte Neeskens Kebano, numero 10 con un passato nel Paris Saint-Germain e adesso in forza al Fulham dopo un triennio in Belgio.

Da segnalare anche il centrocampista Maghoma (in forza al Birmingham City), nonché due panchinari come l'ex West Bromwich Youssuf Malumbu e l'attaccante di proprietà del Chievo, ma adesso al Panathinaikos, Paul Jose M'Poku. Giocatori di spessore, per una squadra che punta al passaggio del turno e che si candida a ricoprire il ruolo di mina vagante della fase finale.

Chi non parte con i favori dei pronostici è, invece, il Togo del tecnico francese Claude Le Roy, reduce dalla pesante sconfitta con il Marocco (3-1 il risultato finale) e dal pareggio a reti bianche con la Costa d'Avorio. Una squadra che ha assoluto bisogno di una vittoria e che si affida su un gruppo di talenti da non sottovalutare: attenzione soprattutto all'esperto Emmanuel Adebayor, attaccante ex Arsenal e Real Madrid ancora in cerca di una squadra, ma che può tirare fuori dal cilindro il classico colpo della giornata.

Occhio anche al genoano Serge Gakpé, esterno tutta tecnica e velocità, autore di una prima parte di stagione tutto sommato positiva con il "Grifone" del tecnico Juric. Da non sottovalutare nemmeno l'attaccante Ihlas Bebou (in forza al Fortuna Dusseldorf), l'interessante centrocampista Mathieu Dossevi (dall'anno scorso allo Standard Liegi) e il mediano del Fulham Floyd Ayite. Una squadra tutto sommato competitiva, ma che non appare all'altezza delle grandi del torneo: conquistare i quarti di finale sarebbe già un grande successo.

Ricordiamo che data la coincidenza di orari tra Marocco-Costa d’Avorio e Togo-DRCongo, la diretta tv della partita non sarà assicurata da Sky, che ha riservato il canale Fox Sport alla Coppa d’Africa 2017: dalle ore 20.00 però sul canale204 del telecomando della tv pay-per-view ci sarà però la trasmissione Diretta Gol, con collegamenti in diretta tv sulle azioni più spettacolari e i gol da entrambi i campi impegnati in questa serata: di conseguenza sarà assicurata anche la diretta video streaming dell’appuntamento tramite l’applicazione Sky Go riservata come al solito agli abbonati al servizio.

