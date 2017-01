Australian Open 2017/ Diretta Nadal-Raonic, S. Williams-Konta info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 25 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: NADAL-RAONIC, S. WILLIAMS-KONTA INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 25 GENNAIO) – Nada-Raonic e Serena Williams-Konta sono senza ombra di dubbio i due match più interessanti nella giornata odierna agli Australian Open 2017 (inizio delle partite alle ore 11 locali, la una della mattina italiana). Si completano i quarti di finale del primo torneo dello Slam nella stagione, e dunque stiamo per conoscere i nomi di tutti i giocatori che resteranno in corsa per il titolo.

Rafa Nadal, che non vince un Major dal giugno 2014, continua spedito e rinfrancato dalle ultime due vittorie, quella in cinque set contro l’astro nascente Alex Zverev e quella contro Gael Monfils che gli aveva preso il terzo parziale. Non è il Nadal dei tempi d’oro, ma è un Rafa che di esperienza e carattere sta tirando fuori il massimo possibile per provare a regalarsi un altro grande successo, superati i 30 anni e molto vicino (parole sue di qualche tempo fa) alla fine della carriera.

Contro avrà però un Milos Raonic finalmente maturatissimo: non più solo servizio e dritto con scambi corti, il canadese di origine montenegrina è diventato un giocatore fatto e finito, capace di diventare il terzo al mondo e soprattutto di essere una minaccia per tutti. La finale di Wimbledon dello scorso luglio non è certo stata un fuoco di paglia: Raonic anzi parte favorito nel match di oggi, e questo fa riflettere su come il tempo nel tennis possa essere tiranno, se è vero che nel 2013 quando lui e Nadal si sfidarono nella finale di Montréal non ci fu partita a favore dello spagnolo.

L’altro quarto è tecnicamente promettente: Grigor Dimitrov, che in carriera non ha ancora raccolto quanto lo sconfinato talento gli avrebbe permesso, se la deve vedere con David Goffin. Certamente calato rispetto ai tempi in cui portava il Belgio in finale di Coppa Davis (2015), ma giocatore dotato di grandi colpi e dunque sempre pericoloso. Difficile dire chi sia il favorito: entrambi hanno un problema nella gestione dei momenti difficili e questo può risultare determinante, tutti e due hanno superato ostacoli duri agli ottavi (Goffin ha fatto fuori Thiem, Dimitrov ha battuto un Istomin in stato di grazia) e dunque ci sarà match.

Anche nel tabellone femminile sarà così: da una parte Serena Williams ha la possibilità non solo di mettere le mani sullo Slam numero 23 in carriera (record assoluto in era Open) ma anche di tornare in vetta al ranking WTA (le due cose coincidono), per l’americana finora percorso in carrozza ma adesso la strada si fa in salita, visto che la sua avversaria sarà quella Johanna Konta che per il secondo anno consecutivo arriva ai quarti degli Australian Open, migliora giorno dopo giorno ed è già nella Top Ten della classifica. In più il fatto che sia australiana di nascita le dà una spinta in più, come si è visto in questi giorni.

L’altra sfida è tra Karolina Pliskova, numero 5 al mondo e seria candidata al titolo – ha già giocato la finale agli Us Open – e Mirjana Lucic-Baroni, la vera favola: primo quarto Slam dal 1999 (allora a Wimbledon arrivò in semifinale), quando aveva 17 anni e sembrava una campionessa in erba. Un padre spesso e volentieri fuori dagli schemi (in negativo) e un periodo nel quale si era sostanzialmente ritirata l’avevano affossata, ma oggi a 34 anni è tornata alla grande. Dopo aver battuto Agnieszka Radwanska il suo tabellone non è stato difficile (Sakkari e Brady) ma le partite bisogna vincerle ed è quello che ha fatto lei.

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2017 è sui due canali Eurosport ed Eurosport 2; tutti coloro che non fossero in possesso di televisore potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video tramite gli abbonamenti alla pay tv del satellite (con l’applicazione Sky Go) e del digitale terrestre (Premium Play) oppure con Eurosport Player che richiede tuttavia il pagamento di una quota in abbonamento. Non mancate poi di visitare il sito ufficiale del torneo: www.ausopen.com, con le corrispettive pagine sui social network che sono facebook.com/AustralianOpen e, su Twitter, @australianopen.

(Claudio Franceschini)

© Riproduzione Riservata.