Diretta/ Chemik Police-Conegliano: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile, Champions League 2017 oggi 25 gennaio)

DIRETTA CHEMIK POLICE-IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI 25 GENNAIO) – Chemik Police-Conegliano, diretta dagli arbitri Rogic e Rychlik, è la partita di volley femminile in programma per oggi 25 gennaio 2017 alle ore 18.00 presso Azoty Arena, e valida per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2017. La sfida di questa sera appare decisiva per le pantere: Mazzanti vuole portare le sue alla qualificazione al prossimo turno, ma bisogna fare assolutamente risultato.

Contro le polacche dello Chemik Police, Conegliano vuole continuare ad esprimere bel gioco e andare avanti nella competizione. Ricordiamo che alla fase dei play off a sei passeranno solamente le prime quattro squadre qualificate e le migliori seconde: servirà vincere e mettere pressione a Modena, in testa alla classifica dopo la vittoria nel derby tutto italiano dello scorso turno. Un punto di differenza e la voglia di volare alto: Conegliano sa che la riuscita passa anche dalla sfida in casa delle polacche, che determinerà la classifica.

Mazzanti vuole la miglior formazione per questa sfida e schiererà dunque la migliore formazione. Probabile assente la Cella, per via dell'influenza, Conegliano potrebbe schierare la Malinov in palleggio, come già visto contro Firenze, mentre Fawcett andrà a fare l'opposto, con Serena Ortolani e la Bricio in banda. Monica De Gennaro sarà ovviamente il libero titolare, con Folie e Danesi che andranno al centro.

Occhio però alla Skorupa e De Kruijf, che nello scorso match non sono state utilizzate: entrambe potrebbero partire dalla panchina, ma sono le due più riposate e in questo senso potrebbero dinventare una vera e propria arma in più per le ospiti, che vogliono cercare la vittoria a tutti i costi.

Quasi fatta la formazione anche per le polacche, che arrivano da una vittoria per 3-0 contro la Telekom Baku. Mariola Zenik dovrebbe essere il libero titolare, mentre Aleksandra Krzos potrebbe essere pronta pronta a subentrare. Katarzyna Zaroslinska, Anna Werblinska e Aleksandra Jagielo dovrebbero essere le attaccanti, mentre Katarzyna Gajgal-Aniol, Stefana Veljkovic e Agnieszka Bednarek-Kasza si giocano due maglie da titolari per andare al centro e bloccare le giocate di Conegliano.

Quella di questa sera sarà una sfida importantissima per Conegliano: le pantere sarà costrette a vincere o almeno a strappare un punto sul campo delle polacche, con cui ci si gioca il titolo di miglior seconda. Non sarà facile imporsi in un campo caldo e contro una squadra comunque ben organizzata, ma la squadra di Mazzanti ha gli elementi giusti e le carte in regola per poter trovare i tre punti. Vedremo dunque una gara tirata e piena di insidie: palloni tirati e battute forzate fin dai primi minuti per entrambe le compagini, che si giocano moltissimo nel loro percorso europeo. Servirà dunque una prova di forza per potersi imporre su questo campo, anche se non sarà per niente facile. La chiave del match sarà sicuramente nei secondi palloni, che determineranno la sfida: poche free ball e poche possibilità di rigiocare facilmente un pallone per poter portare punti necessari alla causa.

Ricordiamo infine che la partita di volley femminile per la Champions League 2017 tra Chemik Police e Conegliano sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, presente al canale numero 60 del digitale terrestre e al numero 225 del bouquet della piattaforma satellitare a pagamento di Sky. Per chi non può seguire la diretta tv sarà comunque disponibile la diretta video streaming della partita in questione, disponibile sul sito www.sportitalia.it (al quale però sarà necessario registrarsi). Consigliamo inoltre di controllare il sito ufficiale della competine, all’indirizzo www.cev.lu, per rimanere aggiornati su risultato e statistiche del match.

