Diretta/ Juventus-Milan info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Coppa Italia 2017, Rai 1, oggi)

DIRETTA JUVENTUS-MILAN: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (QUARTI COPPA ITALIA TIM CUP 2017, OGGI 25 GENNAIO RAI 1) - Juventus-Milan, diretta dall'arbitro Massimiliano Irrati e si gioca mercoledì 25 gennaio 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017. Un grande match tra due delle squadre con il maggior seguito in Italia: i bianconeri tra l'altro si ritrovano curiosamente a vivere, per la seconda volta in due anni, la rivincita della finalissima della competizione vinta l'anno precedente. L'anno scorso nei quarti la squadra di Allegri aveva affrontato la Lazio, battuta nell'atto conclusivo del torneo nel 2015.

Stavolta tocca al Milan, che nel maggio scorso allo stadio Olimpico è stato piegato ai tempi supplementari. Le due squadre peraltro si ritrovano ad affrontare una contro l'altra una partita secca ad eliminazione diretta dopo la finale di Supercoppa Italiana disputata lo scorso 23 dicembre a Doha. E' stato il Milan stavolta a spuntarla ai calci di rigore, alzando un trofeo nazionale dopo due anni di dominio juventino tra scudetto, Coppa Italia e Supercoppa.

In campionato la Juventus è ancora prima in classifica saldamente, ma dovrà dimostrare anche in Coppa Italia di essere la dominatrice della scena nazionale. Il Milan si trova al momento a rincorrere la zona Champions in campionato, e tenterà un nuovo sgambetto memore di quanto il successo in Supercoppa sia stato prezioso anche per il morale.

Nel turno precedente di Coppa Italia la Juventus ha eliminato non senza fatica l'Atalanta, confermando qualche tentennamento poi divenuto evidente nel match di campionato in casa della Fiorentina, che ha segnato la quarta sconfitta in campionato (tutte peraltro subite in trasferta) per i bianconeri. Il riscatto per la Juventus è arrivato puntuale, come succede praticamente sempre quando la squadra di Allegri fa registrare una battuta d'arresto. Contro la Lazio, grazie ai gol di Dybala e Higuain, la Juve ha confermato di non voler mollare il trono di regina del campionato.

Il Milan dopo aver eliminato il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia grazie ad un successo in rimonta, ha vissuto un brutto quarto d'ora sul campo dei granata, rimontando due reti dopo che il Toro aveva mancato l'opportunità di andare sul tre a zero sbagliando un rigore con Ljiajc. Anche contro il Napoli il Milan si è ritrovato repentinamente sotto di due reti, sabato scorso, ma stavolta non è riuscito a rimontare, accorciando solo le distanze con Kucka e ritrovandosi a sette punti di distanza, pur con una partita da recuperare, rispetto al terzo posto in classifica occupato dai partenopei.

Il Milan ha di fatto vinto gli ultimi due confronti ufficiali disputati contro la Juventus, strappando come detto prima di Natale la Supercoppa ai bianconeri e piegando a San Siro nel match d'andata in campionato la squadra di Allegri con una rete del giovanissimo Locatelli. Oltre alla finale della scorsa Coppa Italia, la Juventus ha battuto il Milan nell'ultimo precedente di campionato disputato allo Stadium il 21 novembre 2015, con una rete di Paulo Dybala.

Il Milan non vince in casa della Juventus da quando lo Juventus Stadium non era stato ancora inaugurato: l'ultima affermazione rossonera risale infatti al 5 marzo del 2011, anno dell'ultimo scudetto milanista, quando la squadra che allora era allenata proprio da Allegri passò con una rete di Gattuso, quando si giocava ancora allo stadio Comunale, ora ribattezzato Grande Torino e casa esclusiva del club granata.

Contro la Lazio in campionato la Juventus ha dato dimostrazione di aver ritrovato il miglior stato di forma, mentre la doppia sfida contro il Torino e il match contro il Napoli hanno evidenziato alcune problematiche in casa milanista che non sono certo passate inosservate ai bookmaker. Vittoria bianconera quotata 1.55 da William Hill, Bet365 moltiplica per 7.00 quanto scommesso sul successo milanista, mentre il pareggio, che porterebbe il match ai supplementari, viene quotato 4.20 da Bwin.

Juventus-Milan, mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva, in chiaro per tutti gli appassionati, su Rai Uno, anche sul canale 501 del digitale terrestre in HD. Lo scontro valevole per i quarti di finale di Tim Cup sarà visibile per tutti anche in diretta streaming video, basterà collegarsi sul sito rai.tv.