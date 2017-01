Diretta/ Modena-Baku: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile, Champions League 2017, oggi 25 gennaio)

DIRETTA LIU JO NORDMECCANICA MODENA-TELEKOM BAKU: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, CHAMPIONS LEAGUE 2017, OGGI 25 GENNAIO) – Modena-Baku, diretta dagli arbitri Schimpl e Popovic, è la partita di volley femminile in programma per oggi 25 gennaio 2017 alle ore 20.30 presso il PalaPanini, valida per la terza giornata della Champions League 2017. Modena approccia questa partita da prima del proprio girone ma si sa che questa posizione non dà ancora la certezza del passaggio del turno. Stasera però le ragazze di Gaspari hanno la possibilità di allungare ed andare avanti senza problemi, anche se bisogna conquistare tre punti e non lasciare nulla sul campo. Contro le azere è arrivato il momento di serrare le fila e proseguire verso il prossimo obiettivo, che in questa Champions League significa play off a sei.

Coach Gaspari sembra aver già pronto il sestetto che scenderà in campo. Francesca Ferretti andrà in cabina di regia, mentre la Brakocevic andrà ad occupare il ruolo di opposto: la Ozsoy e la Bosetti saranno probabilmente le due bande, mentre la Heyrman e la Belien andranno a comporre il reparto centrale. Confermata la Leonardi nel ruolo di libero. Ovviamente bisognerà fare attenzione ad un eventuale turnover in vista del prossimo impegno di campionato.

Quasi fatta anche la squadra del Baku Telecom: Mariya Filipova sarà quasi sicuramente il libero, mentre la Mirkovic dovrebbe andare in palleggio. In attacco si giocano tre posti ben cinque atlete: stiamo parlando di Anastasiia Baidiuk, Yelyzaveta Samadova, Anastasiya Bezsonova, Marharyta Azizova e Ksenija Ivanovic. Dubbi anche al centro, con Gabriela Koeva, Olena Hasanova e Ulkar Karimova a giocarsi un posto per bloccare le modenesi. Anche Baku pensa al campionato e con questa posizione di classifica nella Champions League non è escluso un mini turnover.

Tra Modena e Baku sarà certamente una sfida che partirà comunque forte: ricordiamo che fino a questo momento la squadra azera non ha mai vinto e dunque cercheranno di dare il massimo almeno per onorare la competizione. La qualificazione della squadra ospite sembra essere ormai compromessa, anche se la matematica li tiene ancora in piedi. ed è proprio a questo che Modena dovrà fare attenzione: in campo europeo bisogna dare il tutto per tutto, anche quando le speranze sono ormai perse.

Dunque vedremo Baku forzare sin dall'inizio il servizio, per mettere in chiara difficoltà la squadra di casa. Solo portando Modena ad una ricezione imperfetta e poco precisa si può andare a giocare più palloni e mettere in difficoltà le proprie avversarie. Attenzione però alle padrone di casa. Non è di certo scontato il fatto che anche loro inizieranno forte: gestione della palla e tranquillità, anche perché il pallino del gioco è sicuramente in mano loro.

Ricordiamo infine che la partita di volley femminile per la Champions League 2017 tra Modena e Baku sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia, presente al canale numero 60 del digitale terrestre e al numero 225 del bouquet della piattaforma satellitare a pagamento di Sky. Per chi non può seguire la diretta tv sarà comunque disponibile la diretta video streaming della partita in questione, disponibile sul sito www.sportitalia.it (al quale però sarà necessario registrarsi)Consigliamo comunque di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che al profilo social della formazione emiliana su Facebook (@LiuJoNordmeccanicaModena)

