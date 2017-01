DIRETTA OLIMPIA MILANO-OLYMPIACOS: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 19^ GIORNATA, OGGI 25 GENNAIO 2017) - Olimpia Milano-Olympiacos, diretta dagli arbitri Fernando Rocha (Portogallo), Juan Carlos Garcia Gonzalez (Spagna) e Mario Majkic (Slovenia), si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 gennaio presso il Mediolanum Forum, per la diciannovesima giornata di basket Eurolega 2016-2017. Se Milano con la vittoria della settimana scorsa è riuscita a lasciare l’ultima posizione in classifica proprio al Galatasaray, agganciato a quota 5 vinte e 13 perse, ma con differenza canestri a favore, la squadra di Spanoulis ha un record esattamente opposto a quello dei milanesi, che parla di 13 successi e solo 5 sconfitte, con il secondo posto alla pari con il Real Madrid ed alle spalle del solo CSKA.

Nell’ultimo incontro disputato la formazione greca ha disposto con facilità del Baskonia Vitoria, che seguiva ad una sola vittoria di distacco e che si trova ora a 2 di distacco e con lo scontro diretto sfavorevole. Il momento della formazione greca è sicuramente importante, visto che dopo un avvio incerto, ha vinto 8 delle ultime 9 gare disputate e tutte le ultime quattro. Nella gara che si disputò nel girone d’andata alla Peace & Friendship Arena, l’Olympiacos si impose con il punteggio di 91 – 81 e rappresentò la prima sconfitta stagionale per i milanesi.



Andando a dare uno sguardo ai numeri delle due formazioni, si nota come quella greca sia la squadra che ha la migliore difesa tra le 16 squadre che prendono parte all’Eurolega, con appena 72,8 punti subiti di media, mentre per quanto riguarda l’attacco Milano, nonostante il penultimo posto, viaggia molto bene, con la quarta posizione per quanto riguarda i punti segnati, a quota 81,2 per gara. In questo match rientra nel roster di coach Repesa, Rakim Sanders che è il miglior marcatore della formazione milanese con i suoi 14.4 ppg, davanti a Ricky Hickman ed al croato Kruno Simon, entrambi poco oltre la doppia cifra, a 10,4 ppg.

Per la formazione milanese mancano un po' i punti "nel pitturato" e coach Repesa spera in un maggiore contributo da parte di Miroslav Raduljica e Jamel McLean con il serbo che ha fatto vedere contro il Galatasaray di essere in crescendo di forma, anche se non ancora ai livelli delle sue prestazioni con la maglia della sua nazionale. Per quanto riguarda l’Olympiacos, il punto di maggiore forza è rappresentato dal "backcourt", che si avvale del leader carismatico, Spanoulis, con i suoi 13,1 punti e 6,5 assist per gara, dell’americano con passaporto belga, Matt Lojeski, e dell’ex Mens Sana Siena, Erick Green, che ha 9,5 punti per gara ed ha avuto il suo massimo stagionale proprio nella gara di andata disputata al Piero contro l’Olimpia Milano.

Sottocanestro alla concretezza di Georgios Printezis, che segna 12.1 ppg, gli ateniesi aggiungono la grande fisicità ed atletismo del canadese Khem Birch. La forza dei greci e la rivalità esistente, nonostante il 10 – 3 in favore dei greci negli scontri diretti, potrebbe essere un aiuto per l’Olimpia per iniziare una seconda parte di stagione all’altezza di quelle che erano le speranze di inizio Eurolega.



Nella gara dell’andata fu protagonista anche l’ex Olimpia, Daniel Hackett, che si è successivamente infortunato e non potrà essere di questa partita. Per l’azzurro in quella occasione 10 punti, così come Lojeski, con Birch a quota 13 e la coppia Green – Spanoulis a 16 ciascuno. Nelle file milanesi doppia cifra per Alessandro gentile, ora ai greci del Panathinaikos, Simon, Dragic e Raduljca.



Nella gara della scorsa settimana Milano è riuscita ad interrompere la striscia negativa battendo il Galatasaray, con un successo che non annulla quanto accaduto in precedenza, ma è riuscito a cancellare brutte immagini nella mente dei tifosi milanesi, che hanno affollato comunque in 8mila il Forum a dimostrazione di affetto nei confronti della squadra e della voglia di basket di alto livello. In questo match l’uomo della svolta per coach Repesa è stato il suo connazionale Simon, che ha messo a segno 19 punti, mentre la difesa milanese ha subito l’ex Capo d’Orlando Fitipaldo, autore di buone giocate da oltre la linea dei tre punti.

Milano che aveva conquistato il vantaggio in doppia cifra l’ha sprecato facendosi raggiungere e superare, ma a quel punto si è messo in azione Simon, che insieme al Raduljca dei primi due quarti, e ad un buon Fontecchio, è stato l’autore della vittoria.Doppia cifra anche per i due playmaker, Hickman e Kalnietis.



L’Olympiacos nell’ultimo turno ha battuto nettamente i baschi del Vitoria, che dopo aver chiuso sotto di 4 la prima frazione, si sono visti cadere addosso una valanga con il 26 – 11 del secondo quarto, che ha deciso in pratica una gara che alla fine ha visto sul tabellone il punteggio di – 30, 92 – 62, con Green, Spanoulis, Printezis, Mantzaris e Papanikolau, in doppia cifra.



Nella sfida del Forum ancora carte mischiate per coach Repesa, che in questa edizione di Eurolega non ha mai schierato due colte consecutivamente lo stesso quintetto base, e scende in campo con Hickman, Dragic, Simon, Macvan e Raduljca, mentre per l’Olympiacos, coach Sfairopoulos schiera Spanoulis insieme a Mantzaris, Papanikolau da numero 3 e sottocanestro Printezis affiancato da Birch.

