Diretta/ Plovdiv-Busto Arsizio: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile, Cev Cup 2017, oggi 25 gennaio)

DIRETTA MARITZA PLOVDIV-UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINLE, CEV CUP 2017, OGGI 25 GENNIAO)- Plovdiv-Busto Arsizio, diretta dagli arbitri Emiroglu e Kovacevic,è la partita di volley femminile in programma oggi 25 gennaio 2017 alle ore 17.30 presso Kolodruma Sport Hall, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup 2017. Le farfalle di Mencarelli approdano in terra bulgara dopo la bella vittoria occorsa in casa al PalaYamamay: quella fu senza dubbio una vittoria convincente per le rossobianche che però non deve dare l'illusione di aver passato già il turno. Le farfalle andranno in terra bulgara per cercare di passare il turno ed approdare agli ottavi di finale: la sfidante è stata già decisa, dunque in caso di qualificazione andranno ad affrontare la Minchanka MINSK, squadra bulgara.

Formazione quasi fatta per Mencarelli, che schiererà Ilaria Spirito come libero, mentre potremmo ammirare anche Agata Witkoska, per cercare di far rifiatare la numero 5. A muro ci sarà l'immancabile Giulia Pisani, con Noemi Signorile in cabina di regia ma attenzione a Caterina Cialfi, che potrebbe entrare a gara in corso. Valentina Douf sarà l'opposto titolare, con la Berti che affiancherà Pisani, mentre Martinez e Valentina Fiorin andranno a giocare di banda. Quasi fatta anche la formazione per la squadra di casa, che ha dubbi nel ruolo di libero. Ivelina Monova e Zhana Todorova si giocano una maglia proprio in quel ruolo. In cabina di regia andrà la numero Yoanna Atanasova, mentre Viktoriya Grigorova e Mariya Dancheva andranno molto probabilmente al centro. Radosveta Teneva e Silvana Chausheva sembrano essere quelle più accreditate per giocarsi un ruolo in banda. Di fronte però avranno una Busto pronta a riscattare un 3-0 contro Bolzano che brucia davvero, non solo per la sconfitta, ma anche per il tipo di atteggiamento messo in campo dalla squadra.

Sarà una sfida comunque delicata, anche perché il regolamento obbliga le farfalle a vincere almeno due set. Infatti non basterà essere sopra nel conteggi dei set finali, ma bisogna avere più punti (ricordiamo che in caso di vittoria 3-0 o 3-1 si conquistando tre punti, mentre in caso di vittoria per 3-2 se ne conquistano due). In caso di parità di punti al termine del doppi turno, si procede con un golden set. Proprio per evitare questo, vedremo sicuramente una Unet in attacco sin dal primo pallone, con battute forzate e muro alto. Bisogna instradare la sfida nel verso giusto sin dai primi minuti, anche per evitare brutte sorprese. Anche perché giocare in casa può aiutare e le bulgare possono sicuramente fare del loro meglio per ribaltare l'inerzia. Serve dunque convinzione e voglia di far bene per evitare brutte sorprese: gara tirata ed emozionante, con un probabile quinto set in arrivo.

Ricordiamo infine che il match tra Plovdiv e Busto Arsizio non sarà trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta video streaming della partita per i sedicesimi di finale della Cev Cup di volley femminile. Consigliamo comunque di consultare il sito della federazione organizzatrice del torneo, all’indirizzo www.cev.lu, oltre che i profili social della formazione delle farfalle su Twitter @UYBAvolley e su Facebook @uybavolley

