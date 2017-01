ESPULSIONE LOCATELLI VIDEO, FALLO DEL CENTROCAMPISTA SU DYBALA: SECONDA AMMONIZIONE DOPO IL TACKLE PERICOLOSO (JUVENTUS-MILAN, OGGI 25 GENNAIO 2017) - È terminata anzitempo Juventus-Milan per Manuel Locatelli a causa dell'espulsione al 54' del match dei quarti di finale di Coppa Italia. Il giovane centrocampista rossonero, che era già stato ammonito, è intervenuto duramente su Paulo Dybala e, quindi, ha ricevuto il secondo cartellino giallo, a cui ha fatto di conseguenza seguito il rosso. Manuel Locatelli era stato ammonito al 32' per il fallo in scivolata su Juan Cuadrado, che aveva liberato di tacco, nel secondo tempo invece è arrivata l'espulsione per un altro duro intervento. La squadra di Vincenzo Montella ha riaperto la partita con il gol di Carlos Bacca, ma un minuto dopo Manuel Locatelli ha lasciato in inferiorità numerica il Milan. Ingenuo il giovane centrocampista in quest'occasione: in una fase importante della partita è intervento con troppa irruenza sull'avversario, nonostante l'ammonizione precedentemente ricevuta. Inutili le proteste a bordo campo di Vincenzo Montella, che ha dovuto poi provvedere a ridisegnare il suo Milan per tenere accesa la speranza di pareggiare la partita.

CLICCA QUI SOTTO PER IL VIDEO DEL FALLO DI LOCATELLI CHE HA PORTATO ALLA SUA ESPULSIONE