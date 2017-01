Egitto-Ghana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA EGITTO-GHANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE D) - Egitto-Ghana si gioca oggi, mercoledì 25 gennaio alle ore 20,00. Il match è valido per l’edizione 2017 della Coppa d’Africa ed in particolare per il girone D della fase a gruppi. In particolare l’incontro è fondamentale soprattutto per l’eventuale passaggio del turno dell’Egitto, in quanto il Ghana ha già conquistato la matematica certezza dell’approdo alla fase ad eliminazione diretta.

Infatti nel Gruppo di cui le due squadre fanno parte la classifica generale vede al primo posto il Ghana con 6 punti davanti all’Egitto che di punti ne ha 4, quindi il Mali e l’Uganda, quest’ultima matematicamente fuori dalla competizione del Continente Nero. Da sottolineare come all’Egitto interessino due risultati su tre, per cui il pareggio sarebbe risultato gradito ad entrambe le formazioni: l’Egitto otterrebbe il passaggio del turno mentre il Ghana conserverebbe il primo posto nel raggruppamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

Analizzando le sfide affrontate sino a questo momento, l’Egitto ha esordito pareggiando 0-0 con il Mali per poi avere la meglio della sfida contro l’Uganda con il punteggio di 1-0 per effetto della marcatura siglata all’89esimo minuto da El-Said su perfetto assist del romanista Salah. Il Ghana invece ha esordito battendo l’Uganda per 1-0 grazie al rigore trasformato da Andre Ayew e sempre per 1-0 ha avuto la meglio sul Mali con il gol di Gyan A. su assist di Jordan Ayew. Per quanto concerne gli scontri diretti l’ultimo confronto tra Egitto e Ghana è avvenuto nello scorso mese di novembre per una gara valida per le qualificazioni alle prossima edizione della Coppa del Mondo in programma nel 2018 in Russia. Il match ha visto la vittoria dell’Egitto per 2-0 con gol di Salah su calcio di rigore e di El-Said.

L’Egitto dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con il 4-2-3-1,modulo ottimale per cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche del suo uomo migliore ed ossia il romanista Salah. In porta El Hadary, nel ruolo di classico terzino destro Fathi, sulla fasce mancina Abdel–Shafy mentre giocano da centrali Hegazy e Gabr. A centrocampo ci saranno Elneny e Hamed anche se ci sono diverse chance di vedere in campo al posto di quest’ultimo El-Said. Unica punta Mohsen alle cui spalle andranno ad agire Sobhi o Warda sul lato sinistro, nel mezzo Salah e sulla destra Trezeguet anche se non è da scartare del tutto l’ipotesi alternativa che porta a Abdel–Moneim.

La disposizione tattica del Ghana è invece incentrata su un solido 4-4-2 che ha permesso di mantenere ancora imbattuta la porta di Razak che tuttavia in questa occasione potrebbe lasciare spazio al proprio secondo Dauda. In difesa Afful sulla corsia destra, la coppia di centrali dovrebbe comporsi grazie all’utilizzo di Boye e Amartey mentre sulla sinistra si valuta se confermare o meno Acheampong al quale potrebbe essere concessa una giornata di riposo. A centrocampo certo del posto Andre Ayew che andrà ad agire sulla corsia mancina, nel mezzo Wasako e Thomas mentre sull’out destro Atsu. In avanti probabile turno di riposo per Jordan Ayew al cui posto ci sarà Agymean–Badu e Gyan.

Per la Snai e per tutte le principali compagni di scommesse, il risultato di parità è quello più probabili. Infatti l’X viene pagato soltanto 1,90 volte la posta in palio contro il 3,40 per l’eventuale successo dell’Egitto ed il 3,40 per la vittoria del Ghana. Allo stesso modo ci si attende una gara con pochi reti ed in particolare con l’evento Under 2,5 pagato solo 1,30 volte la posta in palio contro un incredibile 3,10 con cui verrebbe pagato l’Over 2,5.

Egitto-Ghana non sarà trasmessa in diretta tv: vista la contemporaneità con l'altra partita, su Fox Sports (appuntamento sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite) sarà trasmesso il programma Diretta Gol Coppa d'Africa, con la possibilità di assistere ad highlights e gol in tempo reale anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

