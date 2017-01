Eibar-Atletico Madrid/ info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live (quarti Copa del Rey 2017, oggi 25 gennaio)

DIRETTA EIBAR-ATLETICO MADRID: INFO STREAMING VIDEO E TV,PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (QUARTI,COPA DEL REY 2017,OGGI 25 GENNAIO) – Eibar-Atletico Madrid è la partita il programma oggi 25 gennaio 2017 alle ore 19.15 al Municipal de Ipurua, valida peri quarti di finale della Copa del Rey 2017. Quello di questa sera sarà il match di ritorno dopo che all’andata disputatasi al Vicente Calderon, dove i Colchoneros si sono imposti con un largo 3-0 per effetto delle segnature messe a segno da Griezman, Correa ed l’altro francese Kevin Gameiro. Dunque una qualificazione che pare essere conseguita da parte dell’Atletico che peraltro può far leva anche su una rosa dai valori tecnici decisamente più importanti. Anche lo stato di forma, tutto sommato, sembra essere migliore quello della squadra di Diego Simeone che ha raccolto un buon punto sul campo del Bilbao nell’ultima giornata della Liga per 2-2 con gol di Griezman e Koke mentre l’Eibar è stato letteralmente travolto davanti al proprio pubblico dal Barcellona di Luis Enrique che ha vinto con un netto 4-0.

Da segnalare come in questo mese di gennaio è questo il terzo confronto tra l’Atletico Madrid e l’Eibar. Infatti, le due formazioni oltre che incrociarsi lo scorso 19 gennaio nell’andata della Copa del Rey, il 7 gennaio si sono anche sfidate in campionato con la vittoria dell’Atletico Madrid in trasferta con un rotondo 2-0. Le reti per i Colchoneros portano la firma del solito Griezmann che è distacco il giocatore più informa dell’intera rosa. Dunque, sembra tutto scritto per il passaggio del turno anche se la squadra di casa tenterà il possibile quanto meno per offrire ai propri tifosi una prestazione all’altezza della situazione.

In questo quarto di finale della Copa del Rey l’Eibar dovrebbe disporsi sul rettangolo di gioco con un 4-2-3-1 con il secondo portiere Areitio che avrà una chance da titolare al posto di Yoel mentre in difesa dovrebbero essere utilizzati Capa sulla corsia mancina, Lejeune e Dos Santos nel mezzo. Davanti a loro si va verso l’utilizzo della coppia di mediani titolari composta da Garcia e Escalante,mentre per quanto riguarda la batteria di trequartisti sulla lato destro spazio a Leon, nel mezzo c’è il ballottaggio tra Rico ed Adrian con il primo leggermente avvantaggiato mentre sul lato mancino. Ci dovrebbe essere l’inserimento dal primo minuto Pena al posto di Inui al quale il tecnico vorrebbe dare un po’ di riposo. Unica punta Enrich che rimane un elemento da cui l’Eibar non può prescindere. Nell’Atletico Madrid ci dovrebbero essere in campo tante secondo linee anche perché la squadra di Simeone è attesa da un tour de force per cui sarà fondamentale gestire al meglio le forze. In porta il portoghese Moreira al posto di Moya mentre in difesa sulla destra Vrsaljko, nel mezze l’ex Fiorentina Savic al fianco di Gimenez e sulla sinistra il giovane Bare. Davanti alla diventa il trio di centrocampisti Gaitan, Niguez e Koke con Gabi che dunque si accomoda in panchina mentre in avanti spazio per El Nino Torres al cui fianco ci saranno Gameiro e Correa.

Per la principale agenzia di scommesse italiana, ovvero la Snai nonostante il risultato dell’andata ed il fattore campo, l’Atletico Madrid è favorito abbastanza nettamente per una vittoria nei 90 minuti. Infatti, la quota per l’eventuale successo del Madrid è di 1,85 contro il 3,35 che premierebbe il pareggio ed il 4,05 per il possibile successo dell’Eibar. Inoltre, sarà una gara tendenzialmente con poche reti visto che l’Under 2,5 viene pagato 1,65 contro il 2,05 dell’Over.

Ricordiamo infine che il match di Copa del Rey tra Eibar e Atletico Madrid non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state rese note informazioni riguardanti la diretta video streaming ufficiale della partita in programma per questa sera. Consigliamo perciò di consultare i profili social delle due società per rimanere aggiornati sull’incontro (Twitter: @SDEibar per i padroni di casa e @Atleti per i ragazzi di Simeone).

