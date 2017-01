Entella-Fiorentina Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa Italia 2017 semifinale)

DIRETTA ENTELLA-FIORENTINA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA 2017 SEMIFINALE) - Entella-Fiorentina Primavera sarà diretta dall'arbitro Daniele Viotti: squadre in campo alle ore 14:30 di mercoledì 25 gennaio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2016-2017. Il match di due settimane fa è terminato sul punteggio di 2-2, mettendo i liguri in leggero vantaggio nel discorso qualificazione. I viola hanno sempre dovuto inseguire, visto che sono andati subito in svantaggio con un gol realizzato dal giocatore della Virtus Entella, Manuel Di Paola. I gigliati hanno risposto con la rete di Ianis Hagi, prima di andare nuovamente in svantaggio per merito di Nicolò Zaniolo.

A dieci minuti dalla fine una segnatura di testa di Luca Mosti ha fissato definitivamente il punteggio. Un risultato che, come detto poc'anzi, mette i liguri in pole position per la qualificazione alla finale di questa prestigiosa competizione giovanile. Infatti con un pareggio a reti bianche o per 1-1 sarebbero proprio i biancazzurri ad accedere alla finale, con il 2-2 dopo novanta minuti si andrebbe invece ai tempi supplementari.



La squadra di casa, allenata da mister Gianpaolo Castorina, dovrebbe riproporre grosso modo la formazione che ha perso in maniera rocambolesca contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Dunque allo stadio comunale di Chiavari la squadra si posizionerà con il modulo 4-3-1-2, utilizzando il famoso rombo di centrocampo, con il trequartista che sarà il catalizzatore di gran parte dei palloni e il fulcro del gioco.

Il portiere titolare sarà Gaccioli, sostenuto dal quartetto difensivo composto dal terzino destro Cleur, dal primo difensore centrale Carullo, dal secondo difensore centrale Casagrande e dal terzino portoghese Joao Silva. A centrocampo troverà posto il mediano di rottura Alluci, affiancato dalle due mezzali Zaniolo e Di Paola. Il trequartista sarà con grande probabilità il rumeno Ganea, che dovrà assistere con palloni invitanti la coppia d'attacco, composta dalla seconda punta Battaglia Busacca e dal centravanti Puntoriere.

La Fiorentina risponderà con un modulo ancor più offensivo, vale a dire il 4-3-3, divenuto ormai una garanzia per la compagine viola. Il mister Federico Guidi farà affidamento sul portiere Cerofolini, che gestirà le operazioni della difesa, formata dai due terzini Mosti e Ranieri, schierati rispettivamente sull'esterno destro e sull'esterno sinistro, e dai due difensori centrali Ferigra e il capitano Baroni. A centrocampo le due mezzali saranno Maistro e Diakhate, mentre il mediano risponderà al nome di Valencic, a completare la formazione titolare ci sarà il trio d'attacco, composto sull'ala destra da Perez, sull'ala sinistra da Maganjic e al centro dalla punta Mlakar.

La Virtus Entella, di solito molto offensiva e arrembante, almeno in questa partita cercherà di pensare prima di tutto al risultato piuttosto che al bel gioco. Un pareggio a reti bianche garantirebbe la qualificazione e sarebbe quanto meno azzardato scoprirsi troppo, lasciando agli avversari la possibilità di agire in velocità sulle fasce. Quindi il pallino del gioco dovrà averlo in mano la squadra toscana, che cercherà di sfruttare la velocità delle ali per creare la superiorità numerica e di conseguenza occasioni pericolose.

Il tecnico Gianpaolo Castorina cerca ancora la sua prima vittoria contro la Fiorentina. Infatti, nei quattro precedenti in cui ha affrontato i viola da avversario, l'allenatore originario di Milano ha ottenuto solo due pareggi e due sconfitte. La speranza per lui ed i tifosi è di riuscire ad invertire subito questo trend negativo.

Le quote Snai per Entella-Fiorentina Primavera ci dicono che la formazione ligure è favorita: segno 1 per la sua vittoria a 2,00 contro il 2,95 per l'affermazione della Fiorentina, mentre il pareggio (segno X) vale 3,55. Per quanto riguarda il pari, 0-0 (vale 11,00) o 1-1 (6,50) qualificherebbero la Virtus Entella, alla Viola servirebbe un risultato dal 3-3 in avanti. In questo primo caso, la quota è di ben 60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

Virtus Entella-Fiorentina non sarà trasmessa in diretta tv e per questa partita non sarà a disposizione nemmeno una diretta streaming video; per quanto riguarda le informazioni utili, potete rivolgervi agli account ufficiali che le due società mettono a disposizione su Twitter. Li trovate, rispettivamente, agli indirizzi @V_Entella e @acffiorentina.

