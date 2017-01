GIOCA DEULOFEU? MILAN NEWS, LO SPAGNOLO PRONTO CONTRO LA JUVENTUS. (COPPA ITALIA 2017, OGGI 25 GENNAIO) - Sarà il match di Coppa Italia contro la Juventus la grande occasione del debutto di Deulofeu con la maglia del Milan? È questo che i tifosi rossoneri si chiedono in queste ore a proposito dell’ultimo colpi di calciomercato a Milanello. Gerag Deulofeu, approdato al Milan con la formula del prestito fino a fine stagione, dopo un solo allenamento pare però aver già convinto la panchina e la dirigenza rossonera della bontà dell’affare fatto con l’Everton, tanto da dare alito alle voci che lo voglio al debutto proprio allo Juventus Stadium questa sera. Certo l’occasione non potrebbe essere più speciale di così e forse non a caso il tecnico Montella ha deciso di inserirlo tra i 25 convocati di questo incontro di coppa Italia. Rimane dunque in auge l’ipotesi si un suo inserimento magari a match già concluso, idea che chiaramente i tifosi salutano con grande favore, impazienti di vedere alla prova lo l’esterno d’attacco spagnolo.

GIOCA DEULOFEU? MILAN NEWS, LO SPAGNOLO PRONTO CONTRO LA JUVENTUS. MONTELLA: VOGLIAMO VEDERLO ALL'OPERA (COPPA ITALIA 2017, OGGI 25 GENNAIO) - L’ipotesi che il debutto di Deulofeu possa avvenire proprio questa sera nel match di Coppa Italia contro la Juventus assume contorni sempre più concreti. Se già il sospetto era nato con la convocazione dello spagnolo (possibile solo grazie all’arrivo tempestivo del trasfert), l’idea si è poi fatta largo tra i tifosi rossoneri, chiaramente impazienti di vedere Gerard Deulofeu all’opera, dopo la decisone maturata dalla panchina del Milan di non convocare Niang (in odore di uscita ) mentre Suso potrebbe rimanere in panchina perchè vittima di una brutta contusione durante il match tra Milan e Napoli, in questo senso il debutto a match iniziato di Deulofeu non pare una possibilità così remota. Anche perché lo stesso Montella si era espresso nella conferenza stampa di vigilia al match Juventus-Milan di stasera in termini entusiastici: “L'abbiamo preso perché vogliamo farlo giocare. Abbiamo voglia di vedere tutte le sue qualità, che in passato ha faticato a mostrare. Lo seguo da diverso tempo e credo molto in lui. Non l'abbiamo preso come vice-Suso perché ha caratteristiche diverse da lui, mentre può giocare benissimo a sinistra. L'impatto è stato ottimo, probabilmente sarà dei nostri per la sfida di domani".

