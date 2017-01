INFORTUNIO INNERHOFER, SCI NEWS: IL CAMPIONE CONTINUERÀ A GAREGGIARE COL PERONE FRATTURATO? (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - E' accaduto tutto venerdì scorso quando a Kitzbuehel Christof Innerhofer è arrivato secondo al SuperG, gareggiando con il perone rotto. una frattura composta alla gamba sinistra che ha fatto vedere lo stesso Innerhofer pubblicando la radiofragia del suo piede. Nonostante questo problema ha riportato un risultato importante, sfiorando quella che poteva essere una vittoria splendida. Ha mancato infatti di soli nove centesimi il primo posto. Lo sciatore ora è in Germania perchè si sta facendo preparare una protezione in carbonio per andare poi a partecipare alle discese di Coppa del Mondo nel fine settimana a Garmisch Partenkirchen. Lo stesso Innerhofer ha parlato come riportato dall'Ansa: "Ci tenevo davvero molto a gareggiare sulla Streif. Ho stretto i denti e sono sceso in pista. Per un atleta una gara come quella di Kitzbhuel è davvero molto importante. Sono andato a Monaco per farmi fare una protezione apposita in carbonio per preservare il perone. Ora cercherò di gareggiare in tutti i modi possibili a Garmisch e poi ai Mondiali. La situazione però va valutata giorno dopo giorno".

INFORTUNIO INNERHOFER, SCI NEWS: IL CAMPIONE CONTINUERÀ A GAREGGIARE COL PERONE FRATTURATO? LA CARRIERA (OGGI, 25 GENNAIO 2017) - Christof Innerhofer è un atleta veramente incredibile e quella di gareggiare a Kitzbuehel con il perone rotto ha sicuramente dell'incredibile ma alla fine conoscendo il personaggio non stupisce più di tanto. Nato a Brunico il 17 dicembre del 1984 ha raggiunto il punto più alto della sua carriera con la vittoria del Supergigante del 2011 che l'ha fatto laureare campione del mondo. In carriera Innerhofer ha vinto cinque sudatissime medaglie. Alle Olimpiadi ha raccolto un argento e un bronzo, i Mondiali invece oltre all'argento e al bronzo ha vinto appunto nel 2011 l'oro. Nella Coppa del Mondo ha raggiunto in carriera ben quattordici podi con sei vittorie di cui quattro in discesa libera, una in supergigante e un'altra in supercombinata. Ha collezionato poi tre secondi posti e anche cinque terzi posti. In Europa invece ha raccolto sei podi con tre vittorie di cui una in discesa libera, una in supergigante e una in KO slalom indoor oltre a un secondo posto e due terzi.

