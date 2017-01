Inter-Roma Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa Italia 2017 semifinale)

DIRETTA INTER-ROMA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA ITALIA 2017 SEMIFINALE) - Inter-Roma Primavera diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato è in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 14:30, è valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2016-2017. I nerazzurri in campionato stanno andando molto bene e si trovano al primo posto nel girone C, proprio davanti ai rivali della Roma. Lo scorso anno i capitolini sono stati i campioni d'Italia, quest'anno vorrebbero bissare il successo e conquistare anche la Coppa Italia.

Nella gara d'andata, giocata allo stadio Olimpico di Roma, i padroni di casa si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie ad un gol di Marco Tumminello. Dunque il match di ritorno sarà molto duro per i nerazzurri, che dovranno cercare di ottenere l'unico risultato a disposizione, vale a dire la vittoria. Ma potrebbe anche non bastare. Non avendo segnato fuori casa gli interisti dovranno vincere con due o più gol di scarto per approdare alla finale e tentare di difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-ROMA PRIMAVERA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE

Andiamo ora ad analizzare le formazioni che molto probabilmente apriranno la semifinale di ritorno, in programma mercoledì 25 gennaio. I padroni di casa dell'Inter, visto che il punteggio non li favorisce, schiereranno un modulo solido, ovvero il 4-4-2, una delle alternative proposte dal tecnico Stefano Vecchi, In porta ci sarà Di Gregorio, che difenderà assieme ai due terzini Gravillon e Miangue e ai due difensori centrali Mattioli e Vanheusden. A centrocampo gli slot di mediano vedranno la presenza di Danso e Carraro, affiancati sulle fasce da Rigoberto Rivas e Rover. I due attaccanti centrali che completeranno l'undici titolare saranno Pinamonti e il guineano Souare.

La Roma, nella persona del tecnico Alberto De Rossi, proporrà il classico modulo 4-3-3, che nelle ultime uscite ha fruttato notevoli dividendi soprattutto dal punto di vista della prolificità offensiva. In porta i tifosi assisteranno alla prestazione dell'estremo difensore Romagnoli, che dovrà collaborare nella difesa della porta assieme al muro difensivo, composto dal terzino destro De Santis, dal terzino sinistro Pellegrini e dai due difensori centrali Ciavattini e Grossi. A centrocampo spazio per il mediano Bordin, assieme alle due mezzali Bouasse, schierato sul centro-destra e Frattesi, che troverà collocazione sul centro-sinistra. Il tridente offensivo si comporrà dell'ala destra Coly, dell'ala sinistra Tumminiello e del centravanti Soleri, che si sta confermando uno dei migliori prospetti in circolazione.

La Roma cercherà di controllare e amministrare il punteggio ottenuto all'andata e almeno nei minuti iniziali non vorrà esporsi troppo alle offensive dei nerazzurri. Pertanto la squadra cercherà di fare un possesso di palla arioso e veloce, che non permetta all'Inter di gestire la sfera e di creare occasioni limpidi. Viceversa i nerazzurri, per avere qualche chance di passare il turno, dovranno trovare il gol che rimetta in piedi la qualificazione il prima possibile. Va ricordato che un gol subito costringerebbe il Biscione a segnare tre reti, un obiettivo abbastanza complicato in una gara tesa come una semifinale. In caso il match terminasse sull'1-o si proseguirebbe con i supplementari, dove riuscirà a spuntarla chi manterrà la lucidità necessaria e dimostrerà più sangue freddo.

Per scommettere su Inter-Roma Primavera sono disponibili le quote fornite dall'agenzia Snai: ci dicono di un'Inter favorita per la vittoria finale con quota 2,00 sul segno 1. Siamo a 3,55 per il pareggio e 2,95 per la vittoria della Roma: in entrambi i casi i giallorossi andrebbero in finale. Attenzione al risultato esatto: con un 1-0 interno (vale 8,00) si andrebbe ai tempi supplementari, all'Inter serve almeno un 2-0 (vale 10,00 volte la posta in palio).

Inter-Roma Primavera sarà trasmessa in diretta tv: appuntamento su Sportitalia, canale 60 del vostro telecomando (oppure 225 accedendo dal bouquet di Sky). In assenza di un televisore si potrà seguire la partita anche in diretta streaming video, sul sito www.sportitalia.it per il quale è necessario attivare una registrazione inserendo i dati personali. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI INTER-ROMA PRIMAVERA LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE