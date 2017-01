JUVENTUS MILAN/ Streaming video e diretta tv: ecco come vedere la partita live (Coppa Italia 2017 oggi, Rai 1)

JUVENTUS MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI UNO: COME VEDERE LA PARTITA? (COPPA ITALIA 2017) – La diretta streaming video Juventus-Milan sarà disponibile su RaiPlay: dovete semplicemente andare sul sito www.raiplay.it e selezionare il canale di riferimento per assistere alla gara in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. La diretta tv invece sarà affidata a Rai Uno: come per tutte le partite di Coppa Italia è la televisione di stato ad occuparsi della trasmissione. Telecronaca affidata a Stefano Bizzotto, che avrà al suo fianco Roberto Rambaudi nei panni del commentatore tecnico; da bordo campo nel corso della partita arriveranno i contributi di Stefano Mattei, che si occuperà anche delle interviste post partita. Per quanto riguarda gli approfondimenti da studio, i momenti saranno tre: prima del fischio di inizio, all'intervallo e dopo la partita. Conduce Simona Rolandi, presente per analisi e opinioni anche Mario Sconcerti.

Juventus-Milan si gioca per la terza volta in questa stagione e per la quinta volta negli ultimi dieci mesi. Il bilancio parla di due vittorie per la Juventus, una per il Milan e un pareggio; nella realtà dei fatti si tratterebbe di due vittorie rossonere, perché non va dimenticato che il Milan ha vinto ai calci di rigore la Supercoppa dello scorso dicembre, tornando a festeggiare un trofeo che mancava dal 2011 (ancora la Supercoppa). Allora sulla panchina rossonera c’era Massimiliano Allegri, che nel frattempo ha vinto due scudetti, due Coppe Italia e la Supercoppa con la Juventus, arrivando anche alla finale di Champions League; terzo episodio stagionale per Juventus-Milan e i bianconeri, strano a dirlo visto gli 11 punti di vantaggio nella classifica di Serie A, devono spezzare il tabù e provare a vincere per la prima volta nel 2016-2017.

