Juventus-Milan/ Probabili formazioni: quote e ultime novità live (quarti Coppa Italia 2017, oggi 25 gennaio)

JUVENTUS-MILAN: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus-Milan si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 25 gennaio: per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017 tornano a sfidarsi bianconeri e rossoneri, che si erano già trovate faccia a faccia nella Supercoppa Italiana e in campionato. Milan sempre vincente in stagione; la Juventus però si era aggiudicata la finale di coppa dello scorso anno. Al di là dei precedenti quella tra Juventus e Milan resta una sfida infinita, tra due delle squadre con la maggiore tradizione in Italia e sicuramente le più vincenti. Ad arbitrare la partita dello Juventus Stadium sarà il signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; andiamo dunque a dare uno sguardo in maniera più approfondita alle probabili formazioni di Juventus-Milan.

JUVENTUS-MILAN: PRONOSTICO E QUOTE - Per Juventus-Milan, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia 2016-2017, le quote Snai ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,53; il segno X (pareggio) vale 4,00 mentre il segno 2 (vittoria Milan) porta in dote 7,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Come sempre Massimiliano Allegri ha dato qualche indicazione in conferenza stampa: difficilmente Marchisio riuscirà a recuperare per essere titolare, da escludere anche la presenza dal primo minuto di Pjaca che però resterà a disposizione per il secondo tempo. Dunque, con il Principino fuori dai giochi, Hernanes dovrebbe fungere da regista; a questo punto almeno Khedira dovrebbe essere titolare al suo fianco, con Rincon che potrebbe avere la meglio su Sturaro nel ruolo di mezzala destra. In difesa Lichtsteiner e Alex Sandro saranno i laterali, a meno che il brasiliano non sia risparmiato per il campionato (in quel caso ci sarebbe senza dubbi Asamoah, ormai diventato il terzino sinistro di riserva); al centro quasi certa la presenza di Bonucci, a fargli compagnia dovrebbe essere Rugani. In porta, secondo l’alternanza da sempre esistente in casa Juventus, ci sarà Neto. Per quanto riguarda l’attacco, Allegri ha parlato di un Higuain sul quale deve ancora decidere; probabile comunque che il Pipita si prenda un turno di riposo (almeno per quanto riguarda l’inizio del match), dentro dunque Mandzukic al fianco di Dybala con Pjanic che, secondo il modulo 4-3-1-2, sarebbe il trequartista designato.

Più ermetico Vincenzo Montella nelle sue dichiarazioni; di fatto però è arrivata la conferma sulla mancata convocazione di Niang e sull'assenza di De Sciglio. Dunque, Antonelli è pronto per giocare sulla corsia sinistra; dall'altra parte agirà molto probabilmente Abate, in mezzo pronta a ricomporsi la coppia Paletta-Romagnoli anche perchè il giovane romano era squalificato in campionato. Come Manuel Locatelli, che dunque si dovrebbe riprendere il posto da playmaker; sulle altre scelte di centrocampo potrebbero influire quelle del tridente offensivo. Che, comunque, appaiono bloccate: se anche Bonaventura può tornare a giocare in mediana, senza Niang e con Deulofeu ancora fuori dai giochi appare poco probabile che Montella rinunci sia a Bonaventura che a Suso (che non si è allenato lunedì). Anzi, i due potrebbero e dovrebbero essere in campo contemporaneamente a meno che il tecnico non decida di non rischiare lo spagnolo, così da mettere in campo Honda. In ogni caso Bacca dovrebbe vincere il ballottaggio per il ruolo da prima punta; Kucka e Pasalic verso un'altra occasione da titolari, senza sottovalutare Bertolacci.