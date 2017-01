Liverpool-Southampton/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (EFL Cup 2017, oggi 25 gennaio)

DIRETTA LIVERPOOL-SOUTHAMPTON: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO E RISULTATO LIVE (SEMIFINALE EFL CUP 2017.OGGI 25 GENNAIO)- Liverpool-Southampton, diretta dall’arbitro Martin Atkinson, è la sfida in programma oggi 25 gennaio 2017 alle ore 21.00 valida come semifinale della EFL Cup 2017. La partita di andata, giocata lo scorso 11 gennaio al St Mary’s Stadium ha visto prevalere la squadra di casa per 1 – 0 e quindi il Liverpool, che non sta attraversando un buon momento nemmeno in campionato, è chiamato a ribaltare il risultato proprio questa sera. Per arrivare alla semifinale di Coppa di Lega, nel turno dei quarti il Southampton ha eliminato l’Arsenal di Wenger vincendo in trasferta per 2 – 0 mentre il Liverpool si è imposto, sempre con lo stesso punteggio, ma in casa, contro il Leeds.

La gara di andata ha visto il successo meritato dei Saints che però hanno avuto il torto di non ampliare il vantaggio a loro favore nonostante diverse occasioni. La rete dei Saints è arrivata dopo 20 minuti di gioco nel primo tempo, ed a firmarla è stato Nathan Redmond, che ha messo in porta il pallone giuntogli da un assist firmato Jay Rodriguez. Lo stesso centrocampista del Southampton è stato il protagonista di gran parte delle occasioni capitate alla formazione di casa, ma in tutti i casi si è trovato di fronte il portiere dei Reds, il tedesco Karius, che si è riscattato dopo le molte critiche ricevute dal pubblico del Liverpool.

L’occasione più clamorosa di tutte, sempre per Redmond, è arrivata all’83esimo, con un bel colpo di testa su un cross proveniente dalla destra, ed in questo caso Karius era stato battuto, ma Klavan, sulla linea, è riuscito a salvare, respingendo il pallone sulla linea di porta. Una occasione che se trasformata poteva indirizzare il Southampton verso Wembley e la finale della Coppa di Lega.

Nell’ultimo turno di campionato la squadra di Klopp ha giocato ad Anfield Road davanti al proprio pubblico, ma il risultato finale del match contro lo Swansea non è stato quello tanto atteso, con la vittoria della formazione gallese che dopo il vantaggio 2 – 0 ad inizio ripresa firmato da Llorente in soli 4 minuti, è stata raggiunta da un’altra doppietta, questa volta di Firmino per i Reds, trovando poi il vantaggio definitivo con una rete di Sigurdsson, l’attaccante islandese che ha fatto secco il portiere avversario colpendo proprio di fronte alla porta.

Il Liverpool ha confermato di attraversare un brutto momento di forma e per il suo allenatore, il tedesco Klopp, la conferma che la continuità di rendimento è ancora lontana. Il Southampton invece ha ottenuto una splendida vittoria battendo per 3 – 0 il Leicester di Claudio Ranieri, andando a rete due volte nel primo tempo, prima con Ward-Prowse, al 26esimo e poi raddoppiando con Rodriguez al 39esimo. La terza rete per la formazione di Puel è arrivata all’86esimo con un calcio di rigore trasformato da Tadic e concesso per un atterramento di Long da parte del difensore di Ranieri, Morgan.

Per quanto riguarda le quote di questa gara, la formazione di Klopp è nettamente favorita secondo gli analisti di Snai che hanno fissato il successo del Liverpool con la quota di 1,60, mentre si può scommettere sul pareggio con una quota di 3,80 e con una ancora più alta 5,85 sulla vittoria esterna del Southampton. Per quanto riguarda invece le quotazioni della scommessa "under" e "over", le quote rispettive sono 2,05 e 1,70.

Ricordiamo che il match di EFL Cup tra Liverpool e Southampton sarà visibile in diretta tv sul canale Sky Sport 3, disponibile al numero 203 della pitattaforma satellitare riservata ai soli abbondati.La telecronaca della partita sarà affidata al commento Emanuele Corazzi, mentre sarà assicurata anche la diretta streaming video della tanto attesa semifinale di EFL Cup, tramite l’applicazione SkyGo, riservata ai soli abbonati al servizio.

