Pro Piacenza-Siena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Oggi, Lega Pro 2017 recupero girone A)

DIRETTA PRO PIACENZA-SIENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 RECUPERO GIRONE A) - Pro Piacenza-Siena, diretta dall’arbitro Diego Provesi, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 25 gennaio: è il recupero della diciannovesima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone A), vale a dire l’ultima in andata. Le due squadre erano di fatto scese in campo per la partita lo scorso 18 dicembre, ma la gara non era mai iniziata: una fitta nebbia si era infatti riversata sullo stadio Garilli e l’arbitro aveva deciso di non rischiare.

Visto il fitto calendario, e soprattutto la sosta natalizia garantita, le due squadre si ritrovano oggi; nel frattempo sono state impegnate per tre partite. Nelle quali la Pro Piacenza ha ottenuto due pareggi: dopo aver perso ad Alessandria, i rossoneri hanno fatto 1-1 sia contro la Pistoiese che, soprattutto, a Cremona contro la squadra seconda in classifica.

La Robur Siena ha invece battuto Pontedera (2-1) e Giana Erminio (3-2 fuori casa) ma ha iniziato male il 2017, perdendo in casa contro l’Arezzo. La situazione di classifica ci dice ora che il Siena è dodicesimo con 29 punti, e al momento rischia poco in termini di playoff; se però la Pro Piacenza dovesse vincere oggi il divario si accorcerebbe, perchè proprio gli emiliani (20 punti) rappresentano a oggi la quota da evitare per salvarsi, e dunque dai 9 punti odierni si passerebbe ai 7 che dividono al momento il Siena dalla Carrarese che diventerebbe sedicesima in classifica.

Capitolo probabili formazioni: nella trasferta dello Zini la Pro Piacenza ha giocato con un 4-3-3, mandando Bazzoffia a fare il terzo nel tridente al fianco di Pesenti e Musetti. Fulvio Pea dovrebbe confermare tutto: Fumagalli tra i pali con Calandra e Gianluigi Bianco sulle corsie, Bini e Belotti al centro della linea mentre in mezzo al campo agiranno Gianluca Barba e Pugliese con la collaborazione dello spagnolo Jonathan Aspas, che può anche allargarsi a pizzicare la corsia e creare dunque un 4-4-2 con l’arretramento di Bazzoffia.

Possibile turnover invece per Cristiano Scazzola, che potrebbe operare almeno due cambiamenti rispetto all’undici che ha perso contro l’Arezzo. Davanti al portiere Moschin può esserci spazio per Ghinassi che prenderebbe il posto di Stankevicius affiancando Terigi, confermati Dario D’Ambrosio e Iapichino sulle fasce mentre in mediana potrebbe avere posto Federico Gentile, che andrebbe a sostituire uno tra Castiglia e Vassallo. Paolo Grillo agirà a destra con Guerri schierato a sinistra, davanti il tandem formato da Alessandro Marotta e Mendicino non dovrebbe vedersi scalzato, anche se c’è Bunino che scalpita per una maglia.

Per Pro Piacenza-Siena le quote emesse dalla Snai prevedono che i padroni di casa siano favoriti: il segno 1 per la vittoria della Pro Piacenza vale 2,50 mentre il segno 2, che identifica la vittoria del Siena, vale 2,80. La quota più alta è quella prevista per il pareggio: siamo a 3,05 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto.

Come sempre non sarà possibile assistere alla diretta tv di Pro Piacenza-Siena: la gara sarà tuttavia trasmessa in diretta streaming video su Sportube, il canale web che ancora una volta ha i diritti per le partite di Lega Pro (anche di Coppa Italia). A differenza delle stagioni scorse, per registrarsi al sito è necessario pagare una quota in abbonamento.

