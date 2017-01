Risultati Coppa d'Africa 2017/ Classifica aggiornata, diretta gol livescore e tabellone: il girone D (oggi 25 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE E TABELLONE. EGITTO-GHANA E UGANDA-MALI (OGGI 25 GENNAIO) - La prima fase di Coppa d’Africa 2017 si conclude oggi, con le partite valide per l’ultima giornata del girone D: entrambe si giocano alle ore 20 e sono Egitto-Ghana e Uganda-Mali. Situazione molto interessante: da una parte prima contro seconda, dall’altra terza contro quarta. Non solo: il Ghana è già aritmeticamente qualificato per i quarti di finale, l’Uganda invece è già eliminata.

Dunque resta un posto per il prossimo turno, ma bisogna ancora decidere quale squadra vincerà il girone: in questo momento le Black Stars sono assolutamente favorite, non solo per quello che hanno fatto vedere nelle precedenti gare (non hanno brillato, ma hanno sempre vinto e non hanno ancora preso gol) ma anche e soprattutto perchè, visti i due punti di vantaggio, possono permettersi di pareggiare. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA D’AFRICA, LA CLASSIFICA E IL TABELLONE

Diverso il discorso per l’Egitto: da una parte bisogna ancora chiudere i conti con la qualificazione, dall’altra provare a prendersi il primo posto. Nel primo caso basta un pareggio: sono tre i punti di vantaggio sul Mali. Nell’altro naturalmente bisogna vincere; questo ci conduce all’ultimo discorso da affrontare, ovvero la posizione e le speranze del Mali.

Le Aquile hanno un solo risultato a disposizione: la vittoria. Possono soltanto agganciare l’Egitto, e dunque per superarlo avranno bisogno (poichè la differenza reti al momento è -1 contro il +1 dei Faraoni) di superare in questo dato la nazionale avversaria. Significa per esempio vincere 2-0 con una sconfitta per 0-1 dell’Egitto; oppure significa vincere 2-1 con una sconfitta per 0-1 da parte dei Faraoni, così da avere, con differenza reti pari, più gol fatti (il criterio immediatamente successivo).

Tuttavia l’incrocio delle combinazioni non è certo impossibile: l’Uganda già eliminata ha ben poco da chiedere alla sua Coppa d’Africa e dunque una vittoria anche larga del Mali è un’eventualità. Dall’altra parte l’Egitto sfida sempre e comunque una nazionale tra le più forti in Africa, di sicuro la più continua in questi ultimi anni anche se la vittoria non arriva da tanto. Non vediamo l’ora di scoprire quali saranno le ultime due nazionali qualificate ai quarti di finale di Coppa d’Africa 2017. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI COPPA D’AFRICA, LA CLASSIFICA E IL TABELLONE