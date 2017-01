RISULTATI SERIE D: PARTITE E CLASSIFICA GIRONI B, C, D, F, G, H, I (RECUPERI, OGGI 25 GENNAIO 2017) - Per la Serie D 2016-2017 è ancora tempo di recuperi: questo inizio di anno solare è stato purtroppo funestato dall’emergenza maltempo. Tra nevicate e - soprattutto - il terremoto che ha nuovamente colpito il Centro Italia, il campionato della quarta serie ha saltato un po’ di partite. Alcune sono state recuperate la scorsa settimana; altre si giocheranno invece mercoledì 25 gennaio. Vediamo nel dettaglio: l’inizio delle gare è previsto per le ore 14:30, nel girone B si gioca Lecco-Pro Patria, nel girone C avremo ArzignanoChiampo-Feltre, Calvi Noale-Legnago Salys e Mestre-Montebelluna. Per il girone D si giocano Adriese-Sangiovannese e Imolese-Delta Rovigo, per il girone F in campo Agnonese-Romagna Centro, Campobasso-Pineto Calcio, Fermana-San Nicolò e Matelica-Alfonsine. Girone G con la sola Avezzano-Vivi Altotevere; girone H con Picerno-Agropoli e Potenza-Manfredonia, mentre nel girone I si gioca Sersale-Gela.

Le partite non sono poche, e daranno una nuova definizione alla classifica dei vari gironi: per esempio nel gruppo C il Mestre capolista ha la possibilità di staccare ancor più la concorrenza, vincere la quarta partita consecutiva e di fatto chiudere con largo anticipo i conti per la promozione. In questo girone però cerca gloria anche il Feltre, una squadra che ha perso le ultime due partite e si è leggermente staccata dalle prime posizioni; potrebbe tornare a occupare in solitaria il quinto posto ma poi bisognerebbe recuperare ancora terreno per quanto riguarda la corsa ai playoff.

L'unica partita del girone G potrebbe invece accorciare la classifica tra le posizioni playoff e il resto del gruppo: il Vivi Altotevere infatti potrebbe portarsi a -3 dalla Nuorese rimettendosi quindi in corsa per un posto nella post season, sogna anche l'Avezzano che potrebbe tornare a correre per i playoff superando nella graduatoria proprio l'avversaria di oggi. Occhio anche al girone I, dove il Gela non può sbagliare per tornare ad avvicinare le prime quattro posizioni: il Sersale infatti non ha mai vinto in questo campionato, ha la peggior difesa del girone (40 gol subiti) e ha perso le ultime quattro partite. E' concreta dunque per i siciliani la possibilità di tornare a contatto con la Sicula Leonzio.