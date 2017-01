Sbk 2017 / Test Jerez, diretta secondo giorno: tempi e classifica (oggi 25 gennaio)

TEST SBK 2017 A JEREZ, DIRETTA: IN PISTA PER IL SECONDO GIORNO. TEMPI E CLASSIFICA (OGGI 25 GENNAIO) – E’ in programma per oggi il secondo e ultimo giorno per i test della SBK sul circuito spagnolo di Jerez, dove già nelle 8 ore di prove di ieri sono emersi i grandi protagonisti più attesi del prossimo mondiale della Superbike, che ricordiamo avrà effettivamente inizio solo il prossimo fine febbraio a Phillips Island. Anche oggi quindi il circuito spagnolo si animerà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con tutti i big team della SBK 2017, i quali calcheranno l’asfalto di Jerez in cerca della messa a punto e delle falle da migliorare nello sviluppo e implementazione delle moto per la prossima stagione ormai alle porte. Come è facile immaginare i tempi e la classifica provvisoria che emergerà da questa giornata non saranno certamente completamente rappresentative per la stagione superbike che verrà, anche se senza dubbio permette a tutti i tifosi qualche speculazione nell’attesa della prima bandiera a scacchi.

Se andiamo dare un occhio ai tempi e alla cronaca della prova di ieri emerge subito a colpo d’occhio che nonostante qualche piccolo cambio casco saranno nuovamente Ducati e Kawasaki a condurre il prossimo mondiale della SBK: i due della rossa Melandri e Davies e i due britannici della scuderia giapponese Sykes e Rea sono gli unici quattro ad essere riusciti a scendere sotto il muro degli 1:41, contendendosi poi in una adrenalinica sfida a 4 i quattro primi posti disponibili. Gli altri a contendersi un posto nei primi 10 sono più o meno gli stessi che se li contendevano a ogni gara nello scorso campionato di Superbike come Lorenzo Savadori, Jordi Torres, Alex Lowes, Van Der Mark e Nicky Hayden, anche se va senza dubbio notato l’ottimo feeling subito sviluppato dal Stefan Bradl con la sua nuova Honda, ancora in fase di grande sviluppo ma che all’esordio ha già mostrato ampi margini di crescita e forti potenzialità.

Insomma sono davvero tante le soprese che questi test a Jerez stanno offrendo a tutti gli appassionati, e altrettante sono attese nella giornata di oggi, prima della chiusura ufficiale, fissata come per la giornata di ieri, per le ore 18.00, quando anche le condizioni di pista e visibilità renderennao difficili fare tempi davvero performanti. Dobbiamo però ricordare che purtroppo il test della SBK 2017 a Jerez non sarò trasmesso in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardanti la diretta streaming video di questo importante evento, che oggi si chiuderà rinviando tutto al prossimo 20-21 febbraio, ultimo test ufficiale in calendario. Consigliamo dunque per rimanere aggiornati sui tempi e la classifica di questa ultima giornata in Spagna a Jerez sul sito ufficiale della Superbike, all’indirizzo www.worldsbk.com.

