Uganda-Mali/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato (oggi, Coppa d’Africa 2017 girone D)

DIRETTA UGANDA-MALI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 GIRONE D) - Uganda-Mali, diretta dall'arbitro Ali Lemghaifry (Mauritius), si gioca alle ore 20 di mercoledì 25 gennaio presso lo Stade d'Oyem; è valida per la terza e ultima giornata del girone D di Coppa d'Africa 2017. Il girone sembra essere abbastanza indirizzato verso una qualificazione del Ghana e dello stesso Egitto in quanto la classifica provvisoria vede il Ghana primo e matematicamente qualificato con 6 punti davanti all’Egitto che di punti ne ha 4 e quindi il Mali con 1 punto e chiude l’Uganda con 0.

In pratica Uganda già fuori mentre per il Mali la sola vittoria non fornisce la certezza di poter passare il turno in quanto molto dipenderà dal risultato che saprà ottenere l’Egitto. In caso che la squadra egiziana perdesse a quel punto sarebbe fondamentale per il Mali riuscire a vincere con il maggior scarto possibile. Una evenienza tutt’altro che semplice per il Mali che nelle due precedenti gare non è riuscita mai a trovare la via della rete incassandone soltanto 1 (pareggio con l’Egitto e sconfitta di misura nel match contro il Ghana). CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

Peggio ovviamente ha fatto la Nazionale dell’Uganda che non ha mai trovato la via della porta incassando due reti per due sconfitte di misura sia contro il Ghana che contro l’Egitto. Per quanto concerne i precedenti, l’ultimo confronto tra le due nazionali è avvenuto nel gennaio del 2016 dell’Africa Nations Championship dove si è consumato uno spettacolare pareggio per 2-2. Le reti per il Mali sono state messe a segno da Koita e Sinayoko mentre per l’Uganda i goal erano a firma di Ochaya e Miya.

Passando alle possibili formazioni il tecnico serbo dell’Uganda, Sredojevic, pare orientato a confermare il 4-2-3-1 dal quale ha avuto buone risposte soprattutto nella fase di non possesso palla. In porta confermato Onyango mentre in difesa dovrebbero giocare Oloya al posto di Iguma sulla corsia destra, ne mezzo Jjuko e Wasswa mentre sulla fascia laterale bassa di sinistra spazio ancora una volta all’ottimo Walusimbi. Davanti alla difesa non ci saranno novità con l’utilizzo di Kizito assieme a Aucho mentre dietro all’unica punta che in questo caso sarà Shaban e non Massa, ci saranno Ochaya sulla desta, Wadada al posto di Miya nel mezzo e Mawejie sulla fascia laterale di sinistra.

Il tecnico francese del Mali, Giresse, pronto a rimandare in campo la propria squadra con un aggressivo 4-3-3. Tra i pali Sissolo e in difesa Wague e Coulibaly nel mezzo. A spingere sulla fascia destra l’altro Ousmane Coulibaly giocatore che milita nelle fila del Panathinaikos, e sulla sinistra Traore terzino mancino del Rennes. Davanti alla difesa per dare equilibrio a tutta la squadra ci sarà N’Diaye, come mezzala di destra Tacouba Sylla del Montpellier e mezzala di sinistra Mustafa Yatabare. In avanti punta centrale Marega con Sambou Yatabare attaccante esterno del Werder Brema sulla destra e sulla sinistra Sako.

Probabile che in questo incontro il Mali possa avere un atteggiamento molto propositivo per cui l'Uganda sarebbe schiacciatas nella propria metà campo allo scopo di ripartire velocemente. Chiaramente lo svolgimento della gara sarà influenzato dalle notizie che arriveranno dall'altro match del girone.

Naturalmente i favori del pronostico sono tutti dalla parte del Mali non fosse altro per gli stimoli maggiori che ha. Infatti, anche una delle principali agenzie di scommesse italiane, la Snai, ha annunciato una quota abbastanza bassa per l’evento 2 ed ossia la vittoria del Mali pagata a 1,75. Il pareggio invece è dato 3,25 mentre l’eventuale e possibile successo dell’Uganda è salito fino alla quota di 5,00. Nonostante il Mali necessiti di vincere almeno con un paio di gol di differenza per la Snai non ci saranno tanti gol in questo incontro ed infatti l’evento Under 2,5 viene pagato 1,50 contro il 2,35 dell’Over 2,5.

Uganda-Mali non sarà trasmessa in diretta tv: viste le due partite in contemporanea, Fox Sports manderà in onda Diretta Gol Coppa d'Africa sul quale seguire highlights e gol in tempo reale dai campi collegati. Gli abbonati alla pay tv del satellite avranno la possibilità di seguire il programma anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI COPPA D'AFRICA

