Australian Open 2017/ Diretta Federer-Wawrinka, S. Williams-Lucic info streaming video e tv, orario delle partite (tennis, oggi 26 gennaio)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: FEDERER-WAWRINKA, S. WILLIAMS-LUCIC INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 26 GENNAIO) - Federer-Wawrinka, Serena Williams-Lucic Baroni, Venus Williams-Vandeweghe: agli Australian Open 2017 è tempo di semifinali, si giocheranno tutte tranne quella tra Rafa Nadal e Grigor Dimitrov che andrà invece in scena domani. Il programma parte come sempre alla una della mattina italiana, ma sulla Rod Laver Arena il primo match sarà la semifinale del doppio maschile tra i fratelli Bryan e la coppia spagnola Carreno Busta/Garcia-Lopez; ad aprire le danze Venus, poi la sorella minore e quindi, non prima delle 9 della mattina nostrana, il derby svizzero.

Per presentare le semifinali degli Australian Open 2017 basta citare un paio di dati: una finale Slam tra le sorelle Williams non accade da Wimbledon 2009, mentre quella tra Nadal e Federer sarebbe la prima dal Roland Garros 2011. Come dire: largo al passato, o il ritorno degli eroi. Certo la presenza di Serena Williams nella semifinale di uno Slam è consuetudine: l’americana gioca la decima consecutiva, dovesse vincere il titolo tornerebbe al numero 1 del ranking Wta. Anche Roger Federer ultimamente è tornato grande: al netto di qualche acciacco - comprensibile - il Re ha giocato tre finali Major negli ultimi tre anni, ma non ne vince una da Wimbledon 2012 quando superò Andy Murray.

Nello stesso lasso di tempo Nadal ha perso smalto: dopo il Roland Garros 2014 non è più tornato in finale di uno Slam. Logicamente tutti tifano per una finale tra i due grandi che per almeno cinque anni hanno dato vita a una rivalità strepitosa; hanno un’idea diversa Grigor Dimitrov, per la seconda volta in semifinale in uno Slam (dopo due anni e mezzo) e Stan Wawrinka, che può mettere le mani sul quarto titolo Major ma deve convivere con il fatto che contro Federer è 3-18 nei precedenti, e dunque il pronostico è tutto contro di lui.

Anche in campo femminile la grande speranza degli appassionati è la finale in famiglia: una volta non faceva notizia e proprio per questo si auspicava il cambio della guardia, oggi Serena è nella leggenda e Venus Williams è tornata dopo un (lungo) periodo fatto di tanti problemi fisici e di salute. Soprattutto le due sono state in grado di limare un carattere non troppo gioviale e sono decisamente viste meglio all’interno del circuito. Soprattutto Serena, che ha imparato a dominare con il sorriso e una buona parola per tutte. Qui però ci sono altre due storie da raccontare: quella di CoCo Vandeweghe alla prima semifinale Slam di sempre, ma soprattutto quella di Mirjana Lucic-Baroni che torna dopo 17 anni e mezzo a giocarsi una partita simile.

Eravamo a Wimbledon 1999 e la croata aveva 17 anni: perse la semifinale contro Steffi Graf portandola molto vicina all’eliminazione (7-6 4-6 3-6), oggi dopo tanti problemi si ripresenta qui con le sue speranze ancora intatte, avendo eliminato Agnieszka Radwanska e Karolina Pliskova. In quello Slam londinese di 18 anni fa c’era anche Venus Williams: aveva 19 anni, era la testa di serie numero 6 e fu la giocatrice che Steffi Graf sconfisse ai quarti (2-6 6-3 4-6).

