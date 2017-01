Barcellona-Real Sociedad/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live (oggi, Coppa del Re 2017)

DIRETTA BARCELLONA-REAL SOCIEDAD: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA DEL RE 2017) - Barcellona-Real Sociedad si gioca alle ore 21:15 di giovedì 26 gennaio: partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Coppa del Re 2016-2017. Il Barcellona parte dal vantaggio ottenuto nella partita di andata disputata allo stadio Anoeta il 19 gennaio quando si impose per 1 – 0 con una rete messa a segno dal brasiliano Neymar su rigore al 21esimo del primo tempo.

Chi passerà il turno tra queste due formazioni si scontrerà poi in semifinale con la vincente tra Atletico Madrid ed Eibar, che hanno giocato la partita di andata con la vittoria della formazione allenata da Simeone per 3 – 0. Per approdare al turno dei quarti di finale, il Barcellona ha eliminato prima l’Hercules nei sedicesimi di finale e successivamente l’Atletico Bilbao negli ottavi. Per quanto riguarda la Real Sociedad, invece, il turno dei sedicesimi l’ha vista imporsi contro il Valladolid e quello degli ottavi di finale contro il Villareal.

Nella Liga spagnola le due formazioni occupano rispettivamente la terza e la quinta posizione in classifica, con il Barcellona che ha 41 punti contro i 35 della formazione di San Sebastiano, ed entrambe nell’ultimo turno hanno fatto registrare un successo, ampio quello del Barcellona in trasferta sul campo dell’Eibar, più risicato quello della Real Sociedad che si è imposta per 1 – 0 contro il Celta Vigo, altra formazione impegnata in questi quarti di finale della "Copa del Rey" contro il Real Madrid. In campionato la sfida tra Real Sociedad e Barcellona si è giocata nell’andata all’Anoeta, con le due formazioni che si sono divise la posta con il risultato di 1 – 1.

Nella gara sul terreno dell’Eibar il Barcellona ha calato il poker mandando a segno tutto il suo attacco, compreso il secondo dei Suarez, Denis, in rete insieme al più famoso omonimo uruguayano, all’argentino Messi ed al brasiliano Neymar. Messi è stato il migliore in campo per i blaugrana, siglando personalmente la rete del raddoppio, dopo quella di apertura di Denis Suarez, e mettendo lo zampino in tutte le azioni più incisive della sua squadra.

Per Luis Enrique la bella serata è stata però rovinata dall’infortunio occorso al suo centrocampista, Busquet, che sicuramente non potrà essere della partita contro la Real Sociedad, e potrebbe anche essere in dubbio per la gara di Champions League nella quale il Barcellona si troverà di fronte i francesi del PSG. Il tecnico blaugrana aveva schierato in questa gara un centrocampo inedito, nel quale ai lati di Busquet operavano Rakitic ed Arda Turan, e messo nella coppia centrale difensiva Umtiti e Mathieu. Una decisione che passava dagli infortuni e dalla necessità di fare un po' di turnover, che è stata resa vana dall’infortunio alla caviglia del centrocampista, arrivato dopo soli 10 minuti di gioco, con l’ingresso in campo di Denis Suarez.

Nella gara di campionato contro il Celta Vigo, per la Real Sociedad la rete è stata segnata dopo 27 minuti della ripresa, da Juanmi, che ha sfruttato con grande maestria il calcio d’angolo battuto da Sergio Canales. La Real Sociedad ha tenuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, ed ha avuto anche altre occasioni, tutte fallite, e nel finale ha visto il suo portiere, Rulli, intercettare un tiro pericoloso di Guidetti del Celta Vigo, al terzo minuto di recupero.

Nella gara del Camp Nou Luis Enrique fa scendere in campo il suo Barcellona con il 4-3-3 nel quale torna il capitano Iniesta a centrocampo, affiancato da Arda Turan e da Rakitic, che ha ritrovato il suo posto da titolare dopo le diatribe con l’allenatore. In attacco solito terzetto "delle meraviglie", ed in difesa la scelta del quartetto davanti a Cilessen, portiere di coppa, è per Sergi Roberto e Digne difensori esterni e Piquè a far coppia con Umtiti, in posizione centrale.

Per la Real Sociedad il tecnico Sacristan si schiera con un 4-2-3-1 nel quale la punta avanzata è il brasiliano Willian Jose, dietro al quale si posizionano Prieto in posizione centrale e Vela con Juanmi in posizione laterale. La coppia di mediani è formata da Illaramendi e Zurutuza, mentre la linea difensiva davanti a Rulli vede da destra a sinistra Elustondo, Martinez, Navas e Berchiche.

Per quanto riguarda le scommesse su questa partita, le quote fornite dall'agenzia di scommesse Snai ci dicono che il segno 1 (Barcellona) vale 1,25 contro la quota di 8,50 per la vittoria della Real Sociedad (segno 2). Il pareggio, che qualificherebbe i blaugrana ed è contraddistinto dal segno 2, vi permetterebbe di vincere 5,50 volte la somma che avrete deciso di giocare.

Barcellona-Real Sociedad non sarà trasmessa in diretta tv o in diretta streaming video nel nostro Paese; per tutte le informazioni utili potete consultare i due profili Twitter ufficiali che le società mettono a disposizione sui social network.

