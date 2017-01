DEULOFEU FOTO E VIDEO: L'ATTACCANTE DEL MILAN RINGRAZIA I TIFOSI, MA IL SUO ITALIANO È MENO CONVINCENTE DEL DEBUTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Gerard Deulofeu ha convinto i tifosi del Milan in tredici minuti: il debutto con la maglia rossonera è stato positivo per l'attaccante esterno, che ha convinto nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus. Pochi minuti a disposizione per il calciatore spagnolo, che però li ha sfruttati bene per presentarsi dalle parti di Neto e impensierirlo. La sensazione è che l'amministratore delegato Adriano Galliani abbia regalato a Vincenzo Montella un buon rinforzo. L'accoglienza dei tifosi del Milan non è passata inosservata e, infatti, Gerard Deulofeu li ha ringraziati attraverso i suoi profili Twitter e Instagram. Il fantasista ha provato a cimentarsi con l'italiano, ma il risultato non è convincente come il suo debutto in campo. «Grazie a tutti per la ricevuta! Peccato la sconfitta di ieri, ma domenica che abbiamo un altra» ha scritto Deulofeu, suscitando l'ironia del popolo del web e dei tifosi avversari. Quelli del Milan, invece, hanno apprezzato il suo tentativo, del resto per loro conta solo che sia preparato per far bene in campo. CLICCA QUI PER VEDERE IL POST DI DEULOFEU SUI SOCIAL.

DEULOFEU FOTO E VIDEO: L'ATTACCANTE DEL MILAN RINGRAZIA I TIFOSI, MA IL SUO ITALIANO È MENO CONVINCENTE DEL DEBUTTO (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Stava per lasciare subito il segno Gerard Deulofeu ieri in Juventus-Milan: il jolly offensivo di Vincenzo Montella ha dato un assaggio del suo repertorio e del suo talento. Dopo un solo allenamento con i nuovi compagni di squadra, l'attaccante spagnolo è stato lanciato nella mischia dall'allenatore del Milan, che lo ha schierato come falso nueve. Deulofeu, però, può risultare utile su tutto il fronte offensivo, perché non ha solo la capacità di "sentire" la porta, ma anche quella di mandare in gol i compagni. Inoltre, ha già dimostrato di poter dialogare bene in campo con Suso. Il segnale per Vincenzo Montella non può che essere positivo, visto che il tecnico del Milan predilige i giocatori che sono abili nel fraseggio. La tecnica e la duttilità tattica di Deulofeu possono fare comodo al Milan nella seconda parte della stagione, quella decisiva per raggiungere gli obiettivi prefissati. Montella ha una freccia in più nel suo arco. CLICCA QUI PER VEDERE LE GIOCATE DI DEULOFEU IN JUVENTUS-MILAN.

