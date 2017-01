Diretta/ Haifa-Casalmaggiore: info streaming video e tv, orario e risultato live (volley femminile Cev Cup 2017, oggi 26 gennaio)

DIRETTA MACCABI XT HAIFA-POMI CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (VOLLEY FEMMINILE, CEV CUP 2017, OGGI 26 GENNAIO)- Haifa-Casalmaggiore, diretta dagli arbitri Valentar e Macintyre, è la partita di volley femminile in programma per oggi 26 gennaio alle ore 18.00 presso Romema Sports Arena, valida per i sedicesimi di finale della Cev Cup 2017. Questa sera in terra di Israele le campionesse d'Europa in carica sfidano la formazione di Buzalev, sconfitta nel match di andata con un rotondo 3-0. Una gara lunga circa un'ora, con poche sorprese e tanta voglia di portare a casa la qualificazione. Ora nel match di ritorno le cose diventano comunque più difficili: serve concentrazione e voglia di poter andare fino in fondo per evitare brutte sorprese. Chi passerà il turno incontrerà la vincente del match tra HPK HÄMEENLINNA e LP SALO: la situazione inizia a farsi intricata e da adesso in poi ogni vittoria può fare la differenza, così come un solo set.

Squadra già pronta per Massimo Barbolini, con un occhio anche al campionato: Immacolata Siressi e Giulia Gilbertini si giocheranno una maglia da titolare come libero, anche perché ci sarà un po' di turnover. Jovana Stefanovic e Lauren Gibbemeyer dovrebbero prendere posto al centro del muro per cercare di arginare l'attacco delle padrone di casa. Lucia Bosetti e Anastasia Guerra andranno in banda: la Bosetti dovrà riscattare una prova poco convincente nell'ultimo match di campionato giocato contro Monza. Vedremo comunque una squadra con diversi cambiamenti, anche perché ora bisogna mantenere la posizione di classifica e la qualificazione sembra ormai essere in tasca contro una squadra rimaneggiata come quella dell' Haifa. Eliana Chazan andrà ad occupare la posizione di libero, come già fatto nella gara di andata giocata a Casalmaggiore, mentre Marina Galperina e Or Ezer si andranno a giocare il posto al centro del muro, con Iulia Tsvetkova che dovrebbe andare ad occupare il ruolo di opposto. In lizza per un posto da centrale anche Anita Gluck, già vista in campo nella sfida dell'andata. Adva Zinober dovrebbe andare in banda, così come Elvira Kolnogorov. Le padrone di casa non hanno le giuste motivazioni per proseguire nella competizione e l'esperienza di Casalmaggiore sarà determinante.

Le ragazze di Barbolini sanno come vincere e sanno benissimo come portare a casa gare di ritorno con un punteggio così largo. Spesso, quando si è in vantaggio, si tende a lasciar andare le avversarie, rischiando di gettare al vento la qualificazione già acquisita, ma in questo caso la situazione è totalmente diversa: molto probabilmente assisteremo ad una sfida tirata sin dalle prime battute, anche perché Casalmaggiore non si lascerà sicuramente sfuggire l'opportunità di poter chiudere la qualificazione il prima possibile. Servirà dunque disciplina e voglia di fare bene, anche perché le padrone di casa saranno sicuramente trascinate dal pubblico di casa, che cercherà di distrarre la squadra di Barbolini.

Ricordiamo infine che il match tra Haifa e Casalmaggiore, valida per il ritorno dei sedicesimi di finale della Cev Cup, non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni riguardati la diretta video streaming ufficiale della partita. Consigliamo pertanto di consultare il sito della federazione all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche, oltre che sui profili social delle rosanero (Twitter @PomiVBC e Facebook @VbcPomiCasalmaggiore)

