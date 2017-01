Hull-Manchester United/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (Coppa di Lega inglese, oggi)

DIRETTA HULL-MANCHESTER UNITED: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (COPPA DI LEGA INGLESE, OGGI 26 GENNAIO 2017) - Hull-Manchester United si gioca stasera, giovedì 26 gennaio 2017 alle ore 20,45 presso il KC Stadium di Hull, dove i padroni di casa dell’Hull City ospitano lo United allenato dal tecnico portoghese Josè Mourinho. La gara è molto importante in quanto rappresenta il match di ritorno della semifinale della EFL Cup 2016/17 (English Football League Cup), la Coppa di Lega inglese. Si parte con una situazione di un certo vantaggio per la squadra di Manchester che all’andata all’Old Trafford davanti ai propri sostenitori ha avuto la meglio sull’Hull City con un secco 2-0 grazie alle reti messe a segno da Mata e Fellaini negli ultimi minuti della contesa.

Insomma c’è un indubbio vantaggio per i Red Devils anche se il discorso qualificazione non è del tutto deciso e c’è da scommettere che i padroni di casa faranno il possibile per ribaltare il punteggio incoraggiati dal proprio pubblico e dalla consapevolezza che quest’anno il Manchester non sia una squadra imbattibile. L’Hull è arrivato a questo appuntamento grazie alla vittoria ottenuta nei 32esimi di finale con il punteggio di 3-1 ai danni dell’Exter, quindi ha battuto ai sedicesimi lo Stoke City con il risultato di 2-1 in trasferta, negli ottavi ha la meglio sul Bristol City sempre per 2-1 e quindi nei quarti ha piegato il Newcastle di Benitez con il punteggio di 2-1.

L’avventura del Manchester in questa competizione è invece iniziata nei sedicesimi di finale vinti per 3-1 sul Northampton, quindi agli ottavi è stato piegato per 1-0 nell’atteso derby il Manchester City di Pep Guardiola e nei quarti di finale c’è stata la vittoria abbastanza netta per 4-1 sull’West Ham. Manchester United e Hull City si sono già affrontati quest’anno in Premier League nel mese di agosto con i Red Devils che hanno avuto la meglio per 1-0 grazie alla marcatura del giovane Rushford.

Il tecnico portoghese Da Silva per il suo Hull City ha in mente di prevedere uno schieramento basato su un 3-4-2-1. Tra i pali Jakupovic mentre nel trio di difensori centrali dovremmo trovare sul centrodestra Maguire, nel mezzo Dwason e sul centrosinistra Davies. In mediana ci saranno Huddletone ex del Tottenham in coppia con Mason mente sulle corsie laterali giocheranno Elabdellaoui sulla destra e Robertson sulla sinistra. In avanti il ruolo di unica punta sarà assolto da Hernandez alle cui spalle andranno ad agire il brasiliano Evandro e Clucas. Da sottolineare come dal primo minuto potrebbe anche esserci Diomande al posto di Hernandez.

Il Manchester United di Mourinho invece si disporrà sul rettangolo di gioco con un 4-3-3 con De Gea tra i pali mentre in difesa ci saranno Mattia Darmian sulla corsia destra e l’olandese Blind sull’altro lato. La coppia di centrali salvo sorprese dell’ultima ora dovrebbero essere Smalling e Jones. A centrocampo ci sono i principali ballottaggi con il tedesco Schweinsteiger che potrebbe avere una chance dal primo minuto al posto di Andel Herrera con Paul Pogba che a sua volta si dovrebbe accomodare in panchina per lasciare spazio a Michael Carrick. Il ruolo di terzo di centrocampo dovrebbe essere di Fellaini peraltro in continuo miglioramento da un punto di vista dell’apporto. In avanti minuti importanti per Rashford che assieme a Lingard e Zlatan Ibrahimovic comporranno il tridente mentre Mata partirà dalla panchina.

Per la Snai in questo incontro nonostante il risultato dell’andata è favorito per la vittoria nei 90 minuti il Manchester United la cui quota relativa all’evento 2 è pari a 1,50. Il risultato di parità è pari a 4,25 contro il 6,25 che andrebbe a ripagare quanto avranno puntato sul possibile successo da parte dell’Hull City. Inoltre, per la Snai questo incontro dovrebbe regalare molti gol tant’è che l’evento Over 2,5 è pagato 1,65 contro il 2,10 dell’Under 2,5.

Il match Hull-Manchester United sarà trasmesso in diretta tv sul canale Fox Sports, disponibile al numero 204 della tv satellitare Sky, che di conseguenza garantirà ai propri abbonati anche la diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

© Riproduzione Riservata.