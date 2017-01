JOHN ELKANN FARÀ FUORI ANDREA AGNELLI? JUVENTUS, BIGLIETTI A ULTRAS E AFFARI 'NDRANGHETA: IL CASO CHE SCUOTE LA PRESIDENZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Sono sempre più accesi i contrasti tra Andrea Agnelli e Beppe Marotta, che nel frattempo si è avvicinato a John Elkann: qualcosa sta per cambiare ai vertici della Juventus? Gli equilibri interni al club bianconero potrebbero essere scossi da un'altra vicenda giudiziaria, dopo il caos generato da Calciopoli nel 2006. La Procura di Torino sta indagando sul rapporto tra la società e i gruppi ultras, sulla gestione di biglietti e abbonamenti e sull'interesse della 'ndrangheta per gli affari del bagarinaggio. La Procura federale avrebbe riscontrato una responsabilità della Juventus, che potrebbe incappare in una multa di 50mila euro. La società bianconera ha presentato il 13 gennaio le controdeduzioni, nelle quali si suggeriva di rivolgersi a Beppe Marotta, perché il presidente non si occupa dei biglietti. La Procura ha così concesso venti giorni di tempo all'amministratore delegato della Juventus per rispondere. Questa inchiesta senza dubbio imbarazza la società per i collegamenti con la mafia e per i risvolti drammatici, a partire dal suicidio di Raffaello Bucci, considerato l'intermediario tra la dirigenza e la tifoseria. La dirigenza della Juventus ha parlato di "compromesso" con la tifoseria per garantire la sicurezza e il presidente Andrea Agnelli ha ammesso una silente pressione dietro l'acquisto di biglietti da parte degli ultras. In questo complesso scenario vanno aggiunte le voci sui dissapori tra Andrea Agnelli e il cugino John Elkann, con il quale Beppe Marotta avrebbe instaurato un rapporto più stretto anziché allinearsi al presidente della Juventus.

JOHN ELKANN FARÀ FUORI ANDREA AGNELLI? JUVENTUS, BIGLIETTI A ULTRAS E AFFARI 'NDRANGHETA: IL CASO CHE SCUOTE LA PRESIDENZA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Dei dissapori tra Andrea Agnelli e John Elkann ha parlato lo scrittore Gigi Moncalvo, autore tra gli altri dei libri "I lupi & gli Agnelli" e "Agnelli segreti". Qualcosa sta cambiando nella Juventus, al cui interno si è creata una frattura profonda: è scoppiata una guerra interna dopo che il presidente bianconero ha lasciato la moglie Emma Winter e due bambini per mettersi con Deniz Akalin e per il fatto che quest'ultima sia rimasta incinta: nell'intervento a Radio Radio il giornalista ha spiegato che John Elkann e la moglie Lavinia vogliono far fuori Andrea Agnelli alla prima occasione utile. Inoltre, Elkann non avrebbe gradito la candidatura di Andrea Agnelli ad entrare nel cda della Ferrari. Il cugino sarebbe allora intervenuto, spingendo Francesco Calvo, ex di Deniz Akalin, a non firmare la separazione. Il presidente della Juventus non può, quindi, sposare la compagna e ora rischia di perdere il posto nel club bianconero: Beppe Marotta sarebbe dalla parte di John Elkann e Pavel Nedved sarebbe pronto a fare il presidente, se glielo chiedessero, quindi Andrea Agnelli è in minoranza per Gigi Moncalvo. «Se ora lo inseriscono nel cda della Ferrari, lo tolgono dalla Juve. E comunque se la squadra va fuori in Champions contro il Porto, o subito dopo, rischia di essere fatto fuori. E ovviamente accadrà lo stesso se dovesse fallire lo scudetto» ha dichiarato lo scrittore.

