Caduta Giraud Moine/ Video, discesa libera Garmisch: paura per il francese (Coppa del Mondo sci, oggi 27 gennaio 2017)

CADUTA GIRAUD MOINE, VIDEO DISCESA GARMISCH (OGGI 27 GENNAIO 2017) - Valentin Giraud Moine è stato protagonista di una brutta caduta nella discesa libera di Garmisch Partenkirchen, un infortunio che preoccupa tutti coloro che stavano guardando la gara di Coppa del Mondo di sci dal momento che dalle prime immagini si temono conseguenze piuttosto serie per la gambe dello sciatore francese, che solo sabato scorso era stato eccellente protagonista della gara di Kitzbuhel, chiusa con un fantastico secondo posto alle spalle soltanto del nostro Dominik Paris. Lo sci però è uno sport pericoloso, soprattutto quando si parla di discesa, e oggi Giraud Moine deve fare i conti con l’aspetto più negativo dell’essere sciatore. Il francese ha perso il controllo e ha fatto in pratica una spaccata, causando un movimento innaturale della gamba sinistra, che dovrebbe avere subito le conseguenze peggiori della caduta, che è poi proseguita fino all’inevitabile impatto contro le reti di protezione. Da notare che ben sei sciatori fra i primi 20 che hanno preso il via (che sono tra l’altro i più forti del mondo) non hanno concluso la propria prova sulla pista Kandahar: tra loro anche l’americano Steven Nyman e il canadese Erik Guay sono stati protagonisti di brutte cadute - particolarmente spettacolare quella di Guay, che è caduto male dopo un salto - ma senza dubbio le conseguenze peggiori dovrebbero essere quelle per Valentin Giraud Moine, la cui caduta ha causato uno stop davvero molto lungo alla discesa.

