CALENDARIO SERIE A/ 22^ giornata: le partite in programma e la classifica. Gli anticipi del turno e il rilancio nerazzurro (28-29 gennaio 2017)

Curiosamente per questa 22^ giornata di serie A il calendario ufficiale non ha inserito altre modifiche rispetto al normale programma che due anticipi, previsti per la giornata di sabato. Il primo è atteso alle ore 18.00 all'olimpico dove la Lazio di Inzaghi affronterà il Chievo: manco a dirlo il pronostico è tutto a favore dei biancocelesti, visto che i clivensi hanno già perso ben 6 partite in trasferta, oltre che a essere fermi al 13^ posto della classifica. Al contrario lo stop contro la Juventus non sembra aver demoralizzato affatto la Lazio che sta conducendo cin rande profitto una stagione ben al di sopra delle aspettative. Simile situazione anche in casa Inter, che affronterà nel secondo posticipo del 22^ turno il Pescara alle ore 20.45. Anche qui infatti padroni di casa dopo lo stop del cambio panchina hanno finalmente ingranato la strada giusta, capovolgendo le aspettative di inizio stagione: di contro inoltre hanno il Pesar di Oddo, che benchè faccia spesso vedere un buon calcio non vincono da ben 18 partite.

I BOMBER: ICARDI IN TESTA MA TANTA CONCORRENZA - Si aprirà domani con il match tra Lazio e Chievo la 22^ giornata del campionato di serie A: ma chi saranno i protagonisti di questo intenso turno di campionato? Senza dubbiò a questa terza giornata del girone di ritorno la classifica dei marcatori offre poche sorprese, ma gradite certezze per allenatori e tifosi. In testa alla graduatoria dei bomber del massimo campionato italiano infatti troviamo ancora una volta Mauro Icardi, capitano dell'Inter, leader indiscusso con ben 15 reti personali a segno. Sul secondo gradino sono però ben 3 i nomi dei marcatori fermi a quota 14:parliamo infatti di Belotti del Torino, Higuain della Juventus e Edin Dzeko della Roma. A quota 12 gol invece il facente veci di Milik, ancora out per infortunio ovvero il giocatore del Napoli Dries Mertens, che mantiene una lunghezza di distanza da Ciro Immobile della Lazio. Rimangono a quota 9 reti invece due giocatori della fiorentina, ovvero Bernardeschi e Kalinic, a cui fa compagnia Borriello del Cagliari. A completare la top ten ben 6 nomi di bomber fermi a quota 8 gol, ovvero Bacca del Milan, Callejon del Napoli, Iago Falque del Torino, Salah della Roma, Simeone del Genoa e Thereau dell'Udinese.

IL PROSSIMO TURNO E IL DERBY D'ITALIA - In attesa di vivere tutte le emozioni che il calendario della 22^ giornata di serie A è pronta ad offrirci in questo weekend del 28 e 29 gennaio 2017, andiamo a dare una rapida occhiata a cosa il prossimo turno ha messo in programma. La 23^ giornata del campionato di Serie A 2016-2014 sarà previsto secondo il calendario ufficiale per il 4-5 e 7 febbraio: nel primo giorno sarà uno solo l'anticipo in programma ovvero il match tra Bologna e Napoli, previsto per le ore 20.45. La domenica di calcio della massima serie italiana avrà invece in serbo per tutti gli appassionati ben 8 incontri: si comincerà con il lunch match tra Milan e Sampdoria, per poi proseguire nel primo pomeriggio con la sfida tra Atalanta-Cagliari, Chievo-Udinese, Empoli-Torino, Genoa-Sassuolo e Pescara-Lazio. Il primo posticipo serale sarà per le ore 18.00 con il match tra Palermo e Crotone, mentre il big match del 23^tunro è sena dubbio la sfida tra Juventus e Inter attesa per le ore 20.45, quale derby d'Italia. La 23^ giornata di serie A però si concluderà solo il martedi 7 febbraio con la Roma attesa tra le mura di casa contro la Fiorentina, in programma per le ore 20.45.

CALENDARIO SERIE A, 22^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA 28-29 GENNAIO 2017) – In questo weekend torna in scena il Campionato di Serie A 2016-2017 con la sua 22^ giornata, o meglio il secondo turno del girone di ritorno di questa stagione. La tappa del campionato che ci apprestiamo a vivere non prevede scontri diretti tra le squadre big, mentre ha messo in programma due match di anticipo al sabato, riservando il resto delle partite alla giornata di domenica. Se però diamo un occhio alle altre squadre, posizionate in fondo alla classifica generale notiamo come sia sempre più problematica la situazione delle ultime tre formazioni, le neopromosse Crotone e Pescara, ed il Palermo, con la quartultima, l'Empoli, che ha un vantaggio rispettivamente di 11 e 12 punti. Tra le gare in programma, di seguito il dettaglio, spiccano Lazio – Chievo, Torino – Atalanta, e Sassuolo – Juventus.

La 22^ giornata di campionato si apre sabato sera alle ore 18.00 con la sfida attesa all’Olimpico tra Lazio e Chievo. La formazione di Inzaghi è reduce dalla sconfitta in casa della Juventus che ha seguito il successo casalingo contro l’Atalanta, mentre il Chievo ha perso entrambe le gare del girone di ritorno, prima a San Siro contro l’Inter e poi in casa contro la Fiorentina. Il turno successivo vede i biancocelesti romani a Pescara, mentre per il Chievo c’è il derby del triveneto, in casa contro l’Udinese. Sempre in programma sabato è il match tra Inter e Pescara, ultimo anticipo di questo turno, atteso al Meazza per le ore 20.45. La formazione di Pioli sta vivendo un ottimo momento di forma e risultati vista la serie positiva che continua da sei turni con le vittorie occorse spesso con risultati importanti, che hanno permesso ai nerazzurri di mangiare posizioni nella classifica di serie A. Per il Pescara sono invece arrivate due sconfitte consecutive, prima a Napoli e poi in casa contro gli emiliani del sassuolo. Per l’Inter gara molto impegnativa nel prossimo turno di campionato, quando farà visita alla capolista Juventus, mentre per la formazione abruzzese si torna a giocare in casa contro la Lazio.

Il programma della 22^giornata di Serie A per quanto riguarda la giornata di domenica si aprirà con il classico "lunch match", ovvero con la partita tra il Torino e l’Atalanta. La formazione di Sinisa Mihajlovic, dopo aver pareggiato in casa contro il Milan, si è fatta battere nettamente a Bologna con un pesantissimo 2-0 nel turno precedente. Per i nerazzurri di Gasperini ultimo turno con successo contro la Sampdoria, mentre nel precedente c’era stata la sconfitta all’Olimpico, contro la Lazio. L’impegno del turno successivo per la compagine granata è la trasferta di Empoli, mentre i bergamaschi se la vedranno tra le mura di casa, contro il Cagliari. Come solito il calendario della serie A si fa fittissimo nel pomeriggio della domenica, dove sono previsti per le ore 15.00 ben 6 incontri. Cominciamo dunque dal Sant’Elia che vedrà fronteggiarsi Cagliari e Bologna. La formazione isolana, dopo il largo successo contro il Genoa, è stata battuta a Roma, pur giocando una buona gara, mentre il Bologna dopo la vittoria in trasferta di Crotone, nella prima di ritorno, è arrivata quella con il Torino nella seconda. La prossima giornata di campionato propone per il per i sardi la trasferta di Bergamo, mentre la formazione felsinea di Donadoni torna a giocare al Dall’Ara, ma ha una partita difficile contro il Napoli.

Nel secondo incontro delle 15.00 le protagoniste saranno Fiorentina e Genoa, che si confrontano sul terreno del Franchi. Per i viola si registra senza dubbio un buon momento di forma con il successo al Bentegodi sul Chievo che ha fatto seguito alla vittoria casalinga contro la Juventus, particolarmente senitita dalla propria tifoseria. Il Genoa invece, ha pareggiato in casa contro il Crotone nell’ultimo turno, dopo essere caduto pesantemente a Cagliari nella prima di ritorno. Turno successivo estremamente difficile per la Fiorentina all’Olimpico, contro la Roma, mentre il Genoa attende a Marassi il Sassuolo di Di Francesco.

Tra le gare delle 15.00 di domenica c’è quella dello Scida dove il Crotone accoglie l’Empoli di Martusciello. I calabresi, approdano tra le mura di casa sicuramente rinfrancati dal pareggio dell’ultimo turno sul terreno del Genoa, dopo la sconfitta casalinga, nella prima del girone di ritorno, con il Bologna. Di contro però i rossoblù si troveranno l’Empoli, a cui il successo contro l’Udinese, ha fatto seguito al pareggio ottenuto in casa della Sampdoria. Il quarto turno di ritorno riserva al Crotone la trasferta al Barbera contro il Palermo, mentre l’Empoli torna a giocare al Castellani con il Torino. Altro match in programma alle 15.00 è quello di Udine, dove a sfidare l'Udinese di Delneri arriva il Milan di Montella. Per i friulani due sconfitte consecutive con il minimo scarto, al Friuli con la Roma, e ad Empoli nel finale, mentre i rossoneri, dopo il pareggio rocambolesco di Torino contro i granata di Mihajlovic, ha perso in casa contro il Napoli, prima di vivere una pesante sconfitta in coppa contro la Juventus. Udinese in trasferta a Verona contro il Chievo nel turno successivo, nel quale il Milan ospita la Sampdoria.

Alle ore 15.00 al Mapei Stadium incontro di cartello per il Sassuolo, che ospita la Juventus. La formazione di Di Francesco, dopo la gara vinta in casa contro il Palermo, ha bissato il successo a Pescara; per i bianconeri sconfitta che brucia al Franchi di Firenze ottenuta nel turno precedente e solo parzialmente riscattata passaggio in coppa Italia, riscattata immediatamente dal successo contro la Lazio allo Stadium. Neroverdi impegnati a Marassi contro il Genoa nel turno successivo, e Juventus che riceverà l’Inter in una nuova edizione del "derby d’Italia". L’ultima gara in programma a alle 15.00 vede la Sampdoria attendere a Marassi la Roma: la formazione blucerchiata arriva a questo intenso 22^turno da un pareggio casalingo contro l’Empoli, seguito dalla sconfitta di Bergamo, mentre la Roma ha colto due preziose vittorie, entrambe per 1 – 0, prima ad Udine e poi in casa con il Cagliari. Nella quarta di ritorno impegno a San Siro contro il Milan dell’ex Montella, per la Sampdoria, mentre la Roma attende in casa la Fiorentina. La chiusura della 22^ giornata di Serie A vedrà in campo, alle 20.45 di domenica, Napoli e Palermo del nuovo tecnico Diego Lopez. La formazione di Sarri viaggia a gonfie vele con il successo di San Siro arrivato dopo quello casalingo contro il Pescara. In casa rosanero la situazione rimane estremamente difficile con le dimissioni di Corini arrivate dopo la doppia sconfitta a Sassuolo ed in casa contro l’Inter e l’insediamento del nuovo tecnico, mai tifosi e la formazione non sembra aver perso ancora le speranze di una salvezza, sempre più difficile.

