Calendario Serie B/ 23^ giornata: le partite in programma, classifica. Tutti gli arbitri dei match (27-28-29-30 gennaio 2017)

CALENDARIO SERIE B, 23^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (27-28-29-30 GENNAIO 2017). TUTTI GLI ARBITRI - In calendario la Serie B propone da oggi a lunedì la 23^ giornata del campionato cadetto, andiamo adesso a ricordare quali sono stati gli arbitri designati per tutte le partite in programma. Si parte stasera con Frosinone-Brescia, dove il direttore di gara sarà Chiffi. Domani pomeriggio Minelli sarà l’arbitro di Avellino-Entella; per Bari-Perugia designato Marini; Aureliano sarà l’arbitro di Benevento-Carpi; in Cesena-Ascoli ci sarà Abisso; Mainardi sarà il direttore di gara in Novara-Pisa; per Pro Vercelli-Trapani l’arbitro sarà Manganiello; Saia designato per Ternana-Cittadella; Ghersini dirigerà Vicenza-Spal. Passiamo infine ai due posticipi: Pasqua sarà l’arbitro di Verona-Salernitana domenica pomeriggio; lunedì sera si chiuderà con Spezia-Latina, che sarà arbitrata da Serra.

CALENDARIO SERIE B, 23^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (27-28-29-30 GENNAIO 2017) NEL PROSSIMO TURNO IL DERBY DEL BASSO LAZIO - In attesa di vivere le grandi emozioni che senza dubbio la23^ giornata del campionato di Serie B 2016-2017 sta per offrirci, facciamo un passo in avanti e andiamo a controllare cosa il calendario della serie cadetta ha in programma di offrirci per il prossimo turno. La 24^ giornata di serie B avrà luogo, secondo il calendario ufficiale è stata programmata per le giornate del 3-4-5 e 6 febbraio: si comincerà quindi il venerdì sera con l’anticipo tra Verona e Benevento atteso per le ore 20.30. Come al solito il grosso delle partite del campionato cadetto sarà in programma per la giornata di sabato, con ben 7 incontri il cui fischio d’inizio è stato fissato per le ore 15.00, stiamo parlando quindi di Cittadella-Pro Vercelli, Latina-Frosinone, Perugia-Brescia, Pisa-Entella, Salernitana-Novara, Spal Ascoli e Spezia Ternana. Sempre per il4febbraio è stata messa in programma la partita tra Bari e Vicenza attesa per le ore 18.00. Sarà invece il lunch match della domenica Carpi-Cesena, ma sarà solo Trapani-Avellino a chiudere lunedi sera alle ore 20.30 la 24^gironata di Serie B.

CALENDARIO SERIE B, 23^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (27-28-29-30 GENNAIO 2017) – In questo weekend torna in scena il Campionato di Serie B 2016-2017 con la sua 23^ giornata. Per il secondo turno del girone di ritorno l’apertura è riservata a Frosinone e Brescia che si affrontando al Matusa venerdì con inizio alle 20.30. La formazione ciociara ha iniziato male il ritorno con la sconfitta sul campo dell’Entella, dopo aver perso anche nell’ultima di andata a Vercelli, mentre quella allenata da Brocchi dopo il pareggio a reti inviolate a Trapani, ha perso in casa con l’Avellino. Nel turno successivo impegno esterno per il Frosinone nel derby contro il Latina, mentre per i bresciani c’è una ulteriore trasferta, al Curi, contro il Perugia. Alle 15.00 di sabato 28 gennaio inizia Benevento – Carpi; formazione campana che dopo aver vinto con il Pisa, ha perso lo scontro diretto di alta classifica a Ferrara contro la Spal. Il Carpi ha ottenuto un solo punto in due gara, pareggiando in casa con il Vicenza dopo aver perso a Novara. Nel turno successivo il Benevento ha una difficile trasferta al Bentegodi contro il Verona, mentre per la formazione emiliana sarà il Cesena nel derby giocato tra le mura amiche.

Stesso orario di inizio per il match che vede la Pro Vercelli affrontare il Trapani. Piemontesi che arrivano dal rinvio della partita di Ascoli, mentre nell’ultima di andata si erano imposti in casa contro il Frosinone. Bene in questi due ultimi turni il Trapani, che prima ha pareggiato con il Brescia e poi ha vinto con il Novara, entrambe le volte sul terreno di casa. Nel terzo turno la Pro Vercelli è impegnata in trasferta, facendo visita al Cittadella, mentre i siciliani sono attesi da un match casalingo, contro l’Avellino. Sabato alle 15.00 in campo anche il Novara che ospita il Pisa. Per la formazione piemontese negli ultimi due turni vittoria casalinga contro il Carpi e poi sconfitta a Trapani, entrambe le volte con il punteggio di 2 – 1. Per il Pisa di Gattuso il girone di ritorno si è aperto bene, con il successo casalingo con la Ternana, mentre l’andata si era chiusa in modo negativo, con la sconfitta di Benevento. Impegno esterno per il Novara, sul campo della Salernitana, nella giornata successiva, mentre il Pisa riceve all’Arena Garibaldi i liguri dell’Entella.

Alle 15.00 di sabato si gioca anche la gara tra il Vicenza e la Spal. La squadra di casa ha ottenuto due pareggi per o – 0, prima a La Spezia e poi a Carpi, mentre per la formazione emiliana c’è stato prima un pareggio al San Nicola di Bari e poi la vittoria importante contro il Benevento. Vicenza attesa da una trasferta a Bari nella terza di ritorno, mentre la Spal sarà impegnata sul campo di casa ospitando l’Ascoli. Un altro incontro delle 15.00 si gioca al Liberati di Terni, dove i locali affrontano il Cittadella. Per la formazione umbra sono arrivate due sconfitte consecutive, in casa contro l’Ascoli ed a Pisa, con il minimo scarto in entrambe le occasioni. La formazione di Venturato ha messo in cascina 6 punti con le vittorie casalinghe con Entella e Bari. Nella terza giornata incontro in trasferta per la Ternana, impegnata sul campo di La Spezia, ed in casa per il Cittadella, che riceve la Pro Vercelli. Al San Nicola il Bari riceve la visita del Perugia. La formazione pugliese proviene da un pareggio interno contro la Spal e da una sconfitta sul campo del Cittadella. Per i perugini invece, prima la sconfitta di Salerno e poi il pareggio interno a suon di reti con il Cesena. Per il Bari la stagione prosegue con un’altra gara casalinga, contro il Vicenza, ed anche il Perugia gioca in casa, contro il Brescia.

Avellino-Entella si gioca al Partenio sempre alle 15.00. Per la formazione irpina quattro punti nelle ultime due occasioni, con pareggio in trasferta a Latina e vittoria, sempre in trasferta, a Brescia. Per la formazione ligure, alla sconfitta dell’ultima di andata a Cittadella, è seguita la vittoria interna contro il Frosinone. Prossimo turno con gara in trasferta a Trapani per l’Avellino, mentre l’Entella si reca a Pisa per una sfida difficile. Ultima gara in programma alle 15.00 di sabato è quella del Manuzzi tra il Cesena e l’Ascoli. La formazione romagnola ha pareggiato 3–3 l’ultima gara, disputata a Perugia, mentre nella precedente era stata sconfitta a Verona. Per la formazione ascolana nel primo turno di ritorno c’è stato il rinvio della partita con la Pro Vercelli, e nell’ultima prima della sosta il successo a Terni. Terzo turno di ritorno con Il Cesena in trasferta a Carpi, mentre l’Ascoli giocherà a Ferrara contro la Spal.

Primo posticipo, domenica 29 gennaio, alle 17.30, con in campo Verona e Salernitana. La formazione veneta è reduce dalla sconfitta a Latina, preceduta dal successo contro il Cesena. Per i campani vittoria casalinga contro il Perugia, seguita da quella, sempre all’Arechi, con La Spezia, nella prima di ritorno. Per la formazione di Pecchia la prossima giornata riserva l’incontro casalingo contro il Benevento, mentre la Salernitana torna a giocare in casa con il Novara. Lunedì alle 20.30, la sfida tra La Spezia e Latina chiude la seconda di ritorno. Per La Spezia al pareggio interno con il Vicenza, è seguita la sconfitta di Salerno. Latina con quattro punti in due giornate con la vittoria contro il Verona che ha seguito il pareggio contro l’Avellino. Nella giornata seguente derby laziale per il Latina contro il Frosinone, e bis casalingo di La Spezia, contro la Ternana.

