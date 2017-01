Diretta/ Europei pattinaggio con Carolina Kostner streaming video e tv, risultato live: il programma libero (oggi venerdì 27 gennaio 2017)

DIRETTA EUROPEI PATTINAGGIO 2017, CAROLINA KOSTNER NEL PROGRAMMA LIBERO FEMMINILE STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI VENERDI’ 27 GENNAIO 2017) – Oggi a Ostrava è l’atteso giorno del programma libero che assegnerà le medaglie della gara femminile degli Europei di pattinaggio 2017 che segnano il ritorno di Carolina Kostner, che occupa la terza posizione dopo il programma corto e di conseguenza è fra le candidate più credibili per un posto sul podio. La pattinatrice gardenese scenderà sul ghiaccio stasera alle ore 21.40, ma ricordiamo che per l’Italia sarà in gara anche Roberta Rodeghiero, che parte dall’ottavo posto nel corto e sarà protagonista sul ghiaccio alle ore 20.52. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Sport 1 (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e sul canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play.

L'attesa si concentra naturalmente su Carolina Kostner, che è tornata alle gare dopo ben tre anni di assenza, in gran parte dovuti alla squalifica per il coinvolgimento nel caso doping dell'ex fidanzato Alex Schwazer: uno stop lunghissimo, a maggior ragione perché Carolina è ormai sulle soglie dei 30 anni, età decisamente avanzata nel pattinaggio. Eppure tutto sta andando molto bene e la Kostner oggi si gioca le possibilità di conquistare una medaglia che sarebbe davvero sensazionale. Dovrà però fare i conti con tre russe fortissime e giovanissime, soprattutto la 16enne Evgenia Medvedeva, campionessa d'Europa e del mondo in carica, che con un punteggio di 78.92 nel programma corto sembra avere già prenotato una nuova medaglia d'oro. Seconda è la 18enne Anna Pogorilaya (bronzo nelle ultime due edizioni) con 74.39 punti, dunque già piuttosto lontana dalla scatenata connazionale. Terza appunto Carolina Kostner, che partirà dal punteggio di 72.40 punti: il distacco dalla Pogorilaya non è incolmabile, ma è anche vero che l'azzurra dovrà tenere a bada la terza russa, l'altra 16enne Maria Sotskova, attualmente quarta con 72.17 e dunque a soli 23/100 di punto dalla Kostner. Carolina pattinerà sulle note di Antonio Vivaldi e punterà come al solito soprattutto sulle sue eccezionali qualità artistiche per conquistare la decima medaglia europea della carriera, che sarebbe un record storico.

