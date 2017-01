Frosinone-Brescia/ Info streaming video e diretta tv: l'arbitro sarà Chiffi. Quote, probabili formazioni, orario e risultato live (Serie B 2017 oggi)

DIRETTA FROSINONE-BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA).I MIGLIORI - Frosinone-Brescia è l'anticipo della 23^esima giornata di Serie B: quali saranno allora i migliori giocatori in campo? Se guardiamo all'IVG, l'indice di valutazione generale presente sul sito della Lega Serie B, possiamo dire che tra i pali con un valore di 21.1 offre maggiori garanzie il lombardo Stefano Minelli, quarto miglior portiere del campionato, rispetto al pari ruolo Bardi, assente tra i top 15 della Serie B. A dimostrazione del fatto che la difesa non rappresenta il punto di forza delle due squadre vi è il fatto che nessun difensore di Frosinone e Brescia è presente tra i migliori 15 IVG aggiornati alla 22esima giornata del reparto arretrato. La situazione cambia spostandoci sulla mediana, dove i ciociari possono contare sulla presenza di Danilo Soddimo, 15esimo miglior centrocampista del torneo con un IVG di 19.2. In attacco ad essere rappresentati sono ancora i gialloblu, con Federico Dionisi in decima posizione con una valutazione di 20.3. Insomma, il portiere delle Rondinelle, Stefano Minelli, sarà chiamato probabilmente agli straordinari... CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI FROSINONE-BRESCIA: LA PARTITA IN TEMPO REALE

L'ARBITRO - La partita tra Frosinone e Brescia verrà diretta da Daniele Chiffi, della sezione di Padova. Il direttore di gara in questa stagione di Serie B ha diretto nove partite, estraendo in totale trentacinque cartellini gialli, nessun doppio giallo ed un solo cartellino rosso. In queste nove partite Chiffi non ha diretto alcuna partita di Frosinone o Brescia, diverso invece quanto successo nella sua carriera. Cinque le partite arbitrate dal direttore di gara di Padova al Frosinone: due in Serie B contro Catania e Ternana nel 2014, e tre nel Girone B di Lega Pro contro Sorrento, Barletta e Benevento nel 2013. Sette invece le partite arbitrate al Brescia finora: sei nel campionato di Lega Pro dal 2014 al 2016, ed una sola gara in Coppa Italia contro la Pro Vercelli nel 2014. Gli assistenti di Chiffi per Frosinone-Brescia saranno Rossi e Tardino, mentre il quarto uomo sarà Di Gioia per questo anticipo di Serie B.

LE STATISTICHE - Andiamo a scoprire quali sono le principali statistiche di Frosinone e Brescia che aprono la giornata di Serie B. Con i suoi 30 gol subiti il Brescia ha una delle peggiori difese del campionato: soltanto Ternana e Trapani hanno fatto peggio, e si tratta delle ultime due della classifica. La formazione lombarda è riuscita a non incassare gol soltanto in quattro partite stagionali, e solo due volte nelle ultime 16; quando subisce gol inoltre il Brescia vince raramente (è successo in tre occasioni). Il Frosinone invece ha con 32 gol il quinto miglior attacco della Serie B; i ciociari hanno segnato almeno una volta in 14 delle ultime sedici partite e quando sono riusciti a farlo hanno quasi sempre vinto (ma ci sono anche due sconfitte). In casa i ciociari hanno perso solo due partite, ma come punti ottenuti ci sono cinque squadre che fanno meglio (il Cittadella con una partita in più). Daniel Ciofani e Federico Dionisi, 17 gol in due, sono tra le coppie-gol più prolifiche del campionato.

I TESTA A TESTA - In vista di Frosinone-Brescia, l'anticipo che apre il programma della giornata di Serie B, ricordiamo che gli ultimi tre precedenti tra Frosinone e Brescia disputatisi nel Lazio sono a favore dei padroni di casa, con due vittorie ciociare e un colpaccio delle Rondinelle lombarde: due stagioni fa i ciociari vinsero 1-0 con un gol di Daniel Ciofani, ancora oggi colonna dell'attacco frusinate. Ricordato che l'anno scorso il Frosinone era in Serie A e per questo le due squadre non si incrociarono, per individuare un altro Frosinone-Brescia in Serie B bisogna tornare indietro fino al 2009, quando il Frosinone vinse 1-0, nell'anno precedente invece furono gli ospiti ad imporsi con un sonoro 0-3. Altro precedente favorevole ai lombardi è il più recente fra le due squadre, anche se giocato a Brescia: ci riferiamo naturalmente al match d'andata, 2-0 per le Rondinelle il 3 settembre scorso con i gol segnati da Morosini e Caracciolo per i padroni di casa.

DIRETTA FROSINONE-BRESCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Frosinone-Brescia sarà diretta dall'arbitro Chiffi; in programma alle ore 20.30 di venerdì 27 gennaio, vale come anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Uno scontro estremamente delicato per i ciociari, che hanno chiuso diverse operazioni nel mercato di gennaio, ribadendo la loro candidatura per un ritorno immediato in Serie A. A cavallo della sosta però le cose sono andate piuttosto male per Pasquale Marino, visto che alla sconfitta sul campo della Pro Vercelli ha fatto seguito quella in casa della Virtus Entella. Ko particolarmente amaro visto che i ciociari hanno condotto il match, nonostante l'inferiorità numerica, fino alla fine dei tempi regolamentari: nel recupero però i liguri sono riusciti a mettere in pratica una clamorosa rimonta, ribaltando addirittura il risultato e lasciando a secco di punti per la seconda volta consecutiva i gialloazzurri. Che si sono ritrovati sorpassati al secondo posto dalla Spal, perdendo dopo diverse settimane la piazza che varrebbe la promozione diretta a fine stagione.

In casa il Frosinone ha saputo suonare un'altra musica ultimamente, ma il Brescia si sta confermando mina vagante di questo campionato, imprevedibile nel bene e nel male. I lombardi dopo aver lanciato segnali incoraggianti prima della sosta, non sono però riusciti a riprendere nel migliore dei modi il loro cammino, perdendo in casa contro l'Avellino e ritrovandosi di nuovo a soli tre punti di distanza dalla zona play out. All'andata la squadra di Brocchi ha ottenuto una convincente vittoria contro i ciociari, ma la situazione potrebbe essere molto diversa su uno dei campi più caldi della Serie B.

Al Matusa di Frosinone si fronteggeranno queste probabili formazioni: padroni di casa schierati con Bardi nel ruolo di estremo difensore, Ariaudo, Brighenti e lo sloveno Krajnc titolari nella difesa a tre. A centrocampo, squalificato Maiello dopo l'espulsione per doppia ammonizione nel match di Chiavari, giocheranno Sammarco e Mazzotta per vie centrali, mentre Soddimo a destra e Matteo Ciofani a sinistra copriranno le fasce laterali sulla linea mediana. Il belga Mokulu avrà invece compiti da trequartista, alle spalle della consolidata coppia offensiva Daniel Ciofani-Dionisi.

Il Brescia scenderà invece in campo con Arcari tra i pali, lo svizzero Untersee in posizione di terzino destro ed il senegalese Racine in posizione di terzino sinistro, mentre al centro della difesa giocheranno Lancini e Fontanesi, con Calabresi a sua volta squalificato dopo essere stato espulso per doppio giallo nel match contro l'Avellino. Pinzi, Sbrissa e Bisoli comporranno il terzetto di centrocampo, mentre potrebbe esserci l'esordio da titolare in posizione da trequartista per l'ex Lazio Stefano Mauri, alle spalle del tandem offensivo con Andrea Caracciolo e Torregrossa titolari.

Tatticamente Pasquale Marino sembra aver virato con convinzione sul 3-4-1-2, per sfruttare anche il maggiore potenziale offensivo sul quale il Frosinone può contare dopo l'acquisto di Mokulu. Per i ciociari c'è da ritrovare il passo considerando che, in un periodo agonisticamente diluito dalla sosta, i gialloazzurri hanno comunque perso tre delle ultime cinque partite disputate in campionato, anche se l'andamento lento delle dirette concorrenti per la Serie A lascia aperti i discorsi anche in chiave primo posto. Deve decisamente guardarsi le spalle il Brescia di Brocchi, schierato con un 4-3-1-2 che ha pagato contro l'Avellino il gol a freddo di Ardemagni e soprattutto l'espulsione di Calabresi che ha impedito alle Rondinelle di produrre una reazione decisa nella ripresa, con gli irpini che hanno poi siglato il raddoppio nel recupero.

Nonostante il momento-no, i bookmaker sembrano considerare il maggiore tasso tecnico del Frosinone decisivo per la vittoria, con Betclic che offre a 1.58 la vittoria interna e Bet365 che moltiplica per 7.00 quanto scommesso sull'eventuale colpaccio esterno delle Rondinelle. William Hill quota invece 3.80 la possibilità del pareggio. Frosinone-Brescia sarà trasmessa in diretta tv sulla pay tv del satellite: appuntamento per tutti gli abbonati al pacchetto Sport oppure Calcio su ben tre canali, Sky Sport 1, Sky SuperCalcio e Sky Calcio 1, con possibilità ovviamente di assistere alla partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go.