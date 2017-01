Grenier Clement / Video, chi è il colpo di calciomercato della Roma, ex centrocampista del Lione

GRENIER CLEMENT, VIDEO: CHI È IL COLPO DI CALCIOMERCATO DELLA ROMA CHE ARRIVA DAL LIONE? (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - La Roma piazza a sorpresa un colpo di calciomercato, come racconta Sky Sport arriva dal Lione il centrocampista Clement Grenier. Il calciatore in questione sarà all'aeroporto di Fiumicino alle ore 17.50 come riporta Sky Sport che parla di prestito con diritto di riscatto. L'arrivo del centrocampista francese, un po' a sorpresa, dovrebbe far saltare le altre trattative che c'erano in ballo per il calciomercato di gennaio. La Roma infatti era molto interessanta a Franck Kessié, che può però arrivare comunque a giugno, e Godfred Donsah che invece sembra essere definitivamente sfumato. Sicuramente non ci si aspettava un'affare così a sorpresa anche se il calciatore in questione era stato più volte accostato alla Roma in passato, ma quello che stupisce è che non si parla di immediato passato perchè le voci che volevano Grenier alla Roma risalivano addirittura all'estate scorsa. Staremo a vedere quale ruolo prenderà il calciatore nel centrocampo di Luciano Spalletti. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON LE GIOCATE DI GRENIER

GRENIER CLEMENT, VIDEO: CHI È IL COLPO DI CALCIOMERCATO DELLA ROMA CHE ARRIVA DAL LIONE? LA CARRIERA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Chi è Clement Grenier nuovo centrocampista della Roma che arriva in prestito dal Lione? Il calciatore nasce ad Annonay il 7 gennaio del 1991 e cresce nelle giovanili del Lione dove ha iniziato quando aveva addirittura undici anni. Con la maglia del club francese ha collezionato 139 presenze e messo a segno 17 reti vincendo una Coppa di Francia e un Trophee des champions. Inoltre il ragazzo ha collezionato cinque presenze con la maglia della nazionale francese, ma non viene più convocato dalla nazionale transalpina dal giugno del 2014. Nonostante il fisico importante, il ragazzo è alto 186 centimetri, Grenier è un calciatore rapido e dotato di buona tecnica. E' bravo nel saltare l'uomo ed è uno specialista sui calci di punizione. Arriva alla Roma in prestito con diritto di riscatto e nel 3-4-2-1 di Luciano Spalletti può giocare sia davanti alla difesa che nei due trequartisti dietro alla punta di riferimento Edin Dzeko.

