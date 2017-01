INTER-PESCARA/ Probabili formazioni: sarà panchina per Gilardino?. Diretta tv, orario, le ultime notizie live ( 22^ giornata Serie A 2016-2017)

INTER-PESCARA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. IL CENTROCAMPO. L'ATTACCO - In vista del match tra Inter e Pescara, Pioli non vuole sbagliare e per questo nel disegnare le probabili formazioni in vista dello scontro di domani, il tecnico nerazzurro dovrebbe dare la maglia titolare al solito Icardi quale punta centrale, con Perisic e Candreva a supporto sull’esterno, accompagnato da uno tra Joao Mario e Banega come collante con i reparti arretrati (ma con il portoghese al momento in pole position). Di contro mister Oddo per il reparto offensivo del suo Pescara ha ritrovato Jean Christophe Bahebeck per infortunio al polpaccio: assieme al francese in campo dal primo minuto dovrebbe esserci anche Cerri, visto che Carprari deve scontare un turno di stop per decisione del giudice sportivo, mentre Gilardino dovrebbe rimanere in panchina, vista la brutta contusione al ginocchio riportata nei giorni scorsi: la botta non pare grave ma è possibile che l’ex Empoli debba tenere la gamba a riposo ancora qualche giorno. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-PESCARA

INTER-PESCARA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. IL CENTROCAMPO - Per il centrocampo della probabile formazione dell’Inter Pioli in vista del match di domani contro il Pescara ha forse l’imbarazzo della scelta. Al momento l’ipotesi che va per la maggiore comprende al riproposizione della coppia Gagliardini-Kondogbia, che ben si adatta ai progetti che il tecnico nerazzurro sta sviluppando. Non impossibile l’inserimento magari a metà partita di Brozovic al posto del centrale francese, per meglio valutare le alchimie con il nuovo acquisto di mercato proveniente dall’Atalanta. A far da collante con l’attacco questa volta potrebbe essere da titolare Joao Mario, in ballottaggio con Banega: l’argentino è stato titolare la scorsa giornata di campionato, per poi essere sostituito nella ripresa dal portoghese questo è lo scenario che si prospetta a parti invertite anche in questa 22^ giornata. Oddo invece nel suo modulo a 5 per la probabile formazione del Pescara atteso al Meazza non dovrebbe rinunciare a Memushaj con Bruno in cabina di regia e Verre: sull’esterno spazio a Crescenzi e Biraghi con la remota possibilità di vedere Pepe titolare.

INTER-PESCARA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE.LA DIFESA - Se per il prossimo match tra inter e Pescara Pioli ha disposizione per il reparto difensivo una rosa completa Oddo dovrà ancora fare i conti con diverse assenze che obbligano i soliti nomi ad andare in campo fin dal primo minuto. Con la panchina nerazzurra ben fornita il tecnico dell’Inter dovrebbe comunque scommettere sui soliti titolari. Perciò dovremmo vedere domani Handanovic tra i pali con la coppia Murillo-Miranda davanti, accompagnati questa volta da D’Ambrosio e Santon visto che Ansaldi è stato squalificato dal giudice sportivo per il 22^ turno di campionato. In casa del delfini invece Oddo dovrà fare nuovamente affidamento sui soliti visto che Campagnaro, Gyomber, Zampano e Vitturini sono ancora out per infortunio. Davanti a Plizzari quindi nel classico modulo a 3 troveremo domani in campo al Meazza Stendardo al centro, che nonostante il recente approdo ha già dato ottima prova di sé accompagnato ai lati da Fornasier e Coda, come già visto nel match contro il Sassuolo domenica scorsa.

INTER-PESCARA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Inter-Pescara si gioca alle ore 20:45 di sabato 28 gennaio; presso lo stadio Giuseppe Meazza le due squadre si affrontano per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 con il chiaro intento di provare a mettere in cascina tre punti che sarebbero molto importanti per i rispettivi obiettivi. Da una parte l’Inter che ha vinto le ultime sette partite e continua a inseguire un piazzamento in Europa; dall’altra un Pescara che non ha ancora vinto sul campo e che, recuperando pian piano i suoi infortunati, ha il difficilissimo compito di centrare la salvezza. Nell’attesa del calcio d’inizio di sabato sera a San Siro, andiamo a studiare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Inter-Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Non ha problemi di formazione l’Inter: tutta la rosa è a disposizione di Stefano Pioli che si presenta alla sfida con il solito dubbio sulla trequarti. Joao Mario è entrato dalla panchina decidendo la partita contro il Palermo, questa volta potrebbe toccare a lui; rimarrebbe fuori Banega, ma c’è anche la possibilità che la maglia dal primo minuto venga data a un Brozovic che è stato “esiliato” dalla linea mediana, perchè Gagliardini si è imposto subito come metronomo dal suo recente arrivo e Kondogbia rappresenta di fatto il progetto “rinascita”, con il suo allenatore che sta cercando di farlo tornare il centrocampista di un tempo. Questo di fatto è il solo punto nebuloso su un undici che per il resto è fatto: davanti ad Handanovic agiranno Murillo e Miranda (al momento ci sono poche possibilità per Medel), D’Ambrosio giocherà sulla corsia destra mentre dall’altra parte agirà Santon (che in questo momento è in vantaggio su Nagatomo), davanti ovviamente i soliti tre con Candreva e Perisic larghi mentre Icardi sarà la punta centrale a caccia del gol numero 16 nel suo straordinario campionato.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Come detto il Pescara ha ritrovato alcuni dei suoi indisponibili di lunga data: su tutti Bahebeck, che aveva segnato nella partita di andata. Massimo Oddo dovrebbe giocare con il 3-5-2; in difesa rientra Stendardo che guiderà una linea che si dovrebbe completare con Fornasier e Coda, qui coperta ancora corta e dunque le alternative non ci sono. A centrocampo, Crescenzi e Biraghi sono designati per fare gli esterni con la timida e remota possibilità di vedere dal primo minuto Simone Pepe, che darebbe un assetto più offensivo alla squadra partendo dalla destra. In mezzo a comandare le operazioni sarà Alessandro Bruno; chiamato al riscatto Verre, reduce da una partita davvero brutta contro il Sassuolo, sul centrosinistra invece agirà Ledian Memushaj. Davanti non ci sarà Caprari, che avrebbe giocato nello stadio che potrebbe rappresentare il suo futuro (il cartellino è di proprietà dell’Inter): al momento le possibilità maggiori sono quelle di vedere in campo Alberto Cerri insieme a Bahebeck, dovrebbe andare in panchina Benali mentre anche Gilardino è costretto allo stop.

INTER-PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Inter-Pescara, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-PESCARA