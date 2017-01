LAZIO-CHIEVO/ Probabili formazioni, Hetemaj o Bastien? i dubbi di Maran. Diretta tv, orario, le ultime notizie live (22^giornata Serie A 2016-2017)

LAZIO-CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I BALLOTTAGGI - Andiamo a vedere i ballottaggi della gara tra Lazio e Chievo, con mister Inzaghi e Maran alle prese con diversi dubbi sulla formazione da schierare allo stadio Olimpico. Partiamo dai biancocelesti: in difesa potrebbe rivedersi Basta che ha smaltito l'infortunio ma mister Inzaghi lo inserisce nel ballottaggio con Patric e Luis Alberto (anche se con quest'ultimo si passerebbe al 3-5-1-1). Dubbio sempre in difesa per Wallaca, in ballottaggio con Bastos senza dimenticare Hoedt che potrebbe essere il preferito del tecnico contro il Chievo. Passiamo proprio ai gialloblù con Maran che dovrà monitorare le condizioni di Castro a centrocampo, non al meglio, quindi vivo il ballottaggio con Hetemaj e Bastien. Pellissier out per infortunio, in attacco Maran dovrà decidere se inserire Inglese come prima punta oppure optare per Bastien, ma il primo è nettamente in vantaggio per una maglia da titolare contro la Lazio. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-CHIEVO

LAZIO-CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I MIGLIORI - La Lazio nonostante la sconfitta rimediata la scorsa settimana sul campo della Juventus, sta disputando un campionato ben al di sopra delle aspettative. Tra i giocatori che stanno dando un grande apporto c’è senza dubbio l’esterno mancino Stefan Radu che Inzaghi ha utilizzato sia come centrale difensivo che sulla corsia di competenza. Il giocatore fino a questo momento ha anche realizzato 2 gol. Indubbiamente il giocatore ad aver fatto il miglior salto di qualità rispetto alla scorsa stagione è il centrocampista Sergej Milinkovic – Savic che sta dando qualità e forza fisica alla mediana laziale oltre che 4 reti molto pesanti. Importante anche l’apporto di Ciro Immobile che oltre a creare tanto scompiglio nelle difese avversarie ha anche un ottimo bottino di marcature con 11 centri. Nelle fila del Chievo tra i migliori c’è senza dubbio Fabrizio Cacciatore esterno difensivo di grande affidamento e molto pericoloso nelle palle inattive. In avanti i più attesi in questo match sono Valter Birsa, trequartista di grande qualità con il vizio del gol e l’eterno Sergio Pellissier con 5 reti e l’innata capacità di far reparto da solo.

LAZIO-CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I PROTAGONISTI - Tra i possibili protagonisti di Lazio-Chievo scegliamo Felipe Anderson e Valter Birsa, che saranno chiamati a garantire qualità e fantasia in questo anticipo che aprirà la ventiduesima giornata di Serie A. Per Felipe Anderson questa è una stagione anomala, condizionata dal fatto che ad agosto ha disputato le Olimpiadi di Rio de Janeiro con il Brasile, conquistando l’oro in assoluto più atteso dal Paese ospitante. La preparazione però ne è risultata stravolta e questo si sente in alcune prestazioni non esaltanti, anche se comunque nel quarto posto della Lazio non manca un significativo contributo di Felipe Anderson. In proporzione ancora più importante è il ruolo che può avere Birsa nel Chievo: detto che la salvezza è vicinissima, il 2017 è iniziato decisamente male per i gialloblù e serve una svolta. Ottenerla già all’Olimpico non sarà per niente facile, se gli uomini di Rolando Maran vorranno provarci sarà dunque necessario il prezioso contributo del trequartista Birsa.

LAZIO-CHIEVO PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Chievo è la partita che apre la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-1017: si gioca alle ore 18 di sabato 28 gennaio presso lo stadio Olimpico. Dopo aver perso contro la Juventus, la Lazio è pronta a riprender la marcia verso un posto nelle prossime coppe europee, e deve dimostrare - come ha sempre fatto in questa stagione - di aver assorbito il colpo; il Chievo ha forse pagato il fatto di aver chiuso con largo anticipo i conti per la salvezza, i veronesi stanno attraversando un periodo di appannamento che Rolando Maran vuole cancellare quanto prima. In attesa del calcio d’inizio allo stadio Olimpico, andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Lazio-Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Tegola in casa Lazio: Ciro Immobile è squalificato e non potrà dunque giocare questa partita. Le scelte a disposizione di Simone Inzaghi sono due: snaturare la squadra facendola giocare con un altro modulo, oppure cambiare la sua prima punta con un pari ruolo. In questo secondo caso l’unica alternativa è Filip Djordjevic, che ha giocato pochissimo e ha segnato un solo gol in stagione (in Coppa Italia); il serbo dovrà dimostrare di saper rispondere presente. A fargli compagnia nel tridente dovrebbero essere Felipe Anderson e Lulic (che rientra dalla squalifica), ancora indisponibile Keita Balde Diao perchè il Senegal ha superato il primo turno in Coppa d’Africa. Per il resto la formazione della Lazio non dovrebbe cambiare rispetto a quella vista nelle ultime uscite: sicuramente non verrà modificata la mediana con Parolo e Milinkovic-Savic ad affiancare e corroborare la regia di Lucas Biglia. In difesa qualcosa di nuovo si potrebbe anche vedere, ma ora come ora Wallace è ancora il favorito al centro dello schieramento (naturalmente con De Vrij) mentre nel ballottaggio tra Patric e Basta dovrebbe essere ancora una volta il terzino catalano ad avere la meglio. A sinistra giocherà Radu (l’alternativa è Jordan Lukaku), in porta c’è Marchetti che da buon veronese gioca una sorta di partita speciale contro il Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Uno squalificato anche nel reparto offensivo del Chievo: si tratta di Meggiorini. Qui i dubbi sono minori, anche perchè la coperta è più corta: al fianco di capitan Pellissier giocherà sicuramente Inglese, che in questo campionato ha segnato soltanto due gol e ha bisogno di sbloccarsi. Rolando Maran ha ritrovato tanti dei suoi infortunati: uno di questi è Perparim Hetemaj, che si era già visto lo scorso sabato per uno spezzone e domani potrebbe tornare titolare sulla mezzala sinistra. Al centro della mediana ci sarà invece Radovanovic, dall’altra parte Lucas Castro rimane favorito su Izco che ha anche sulla coscienza un gol sbagliato piuttosto clamorosamente. In difesa Nicolas Frey verso l’esclusione; se non altro però è tornato Cacciatore e dunque sarà lui a occupare la corsia destra del campo. Dall’altra parte ci sarà Gobbi; in mezzo giocherà uno tra Gamberini e Bostjan Cesar, sembra invece certa la presenza di Dainelli come uno dei due centrali a protezione del portiere Sorrentino.

LAZIO-CHIEVO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Chievo, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sui canali Sky Super Calcio e Sky Calcio 1, e sulla pay tv del digitale terrestre, precisamente sui canali Premium Sport e Premium Sport HD. CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIO-CHIEVO