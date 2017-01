NADIA FANCHINI / Instagram, la foto della ferita choc della sciatrice

NADIA FANCHINI, SU INSTAGRAM LA FOTO DELLA FERITA CHOC - La stagione di Nadia Fanchini è finita domenica 15 gennaio con la caduta nelle prove della discesa libera di Altenmarkt che si sarebbe disputata quel giorno stesso per la Coppa del Mondo di sci. Una caduta bruttissima che ha causato un infortunio molto serio, con la frattura dell’omero come conseguenza principale ma anche altri danni di varia entità (clicca qui per saperne di più). In questo weekend Nadia Fanchini avrebbe dovuto essere una delle protagoniste più attese della gare che domani e dopodomani si disputeranno a Cortina d’Ampezzo, invece è a casa convalescente dopo l’intervento chirurgico che si è reso necessario proprio a causa di quella caduta. Le conseguenze di quel trauma sono d’altronde impressionanti, come mostra in ogni evidenza la foto che la stessa Nadia Fanchini ha pubblicato sui propri profili ufficiali sui social network (qui sotto la vedete tratta da Instagram) mostrando la “piccola cicatrice” dopo l’ultima medicazione. Facile capire perché la sciatrice bresciana non potrà partecipare nemmeno ai Mondiali di Sankt Moritz che nelle prossime settimane saranno l’evento centrale della stagione dello sci alpino, ma di certo non gli manca il sostegno da parte dei tifosi, persone comune ma anche nomi illustri come ad esempio la compagna di squadra Manuela Moelgg.

