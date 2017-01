PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ News, gli schieramenti. Djordjevic, addio da titolare? (22^ giornata 28-29 gennaio 2017)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A,NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (22^GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017). ADDIO DA TITOLARE? - In Lazio-Chievo Filip Djordjevic dovrebbe con ogni probabilità partire dal 1' stando alle indiscrezioni sulle formazioni. Il serbo sostituisce lo squalificato Ciro Immobile e si piazza al centro dell'attacco biancoceleste, orfano del proprio bomber titolare. Djordjevic è uno dei maggiori indiziati a lasciare la Lazio ma improvvisamente il giocatore si è ritrova titolare in una gara molto delicata, che arriva dopo il ko rimediato allo Stadium contro la Juventus. Già in Coppa Italia con il Genoa, l'ex Nantes aveva ripagato la fiducia di Simone Inzaghi segnando il primo dei quattro gol segnati dai capitolini. Djordjevic è stato impiegato fino a questo momento 13 volte (12 in campionato e 1 in Coppa Italia) e conta un solo gol all'attivo. Contro il Chievo sarà la sua ultima partita con la maglia della Lazio?

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A,NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (22^GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017). I DIFFIDATI - Quali sono i giocatori diffidati e quindi a rischio squalifica che potrebbero scendere in campo nella 22^ giornata di Serie A? In casa Atalanta troviamo Kessie e Gomez, due elementi importanti per Gasperini con il primo che rientrerà dalla Coppa d'Africa dopo l'eliminazione della Costa d'Avorio. Nel Bologna attenzione a Masina mentre nel Cagliari occhio a Ceppitelli, Dessena e Farias. Sono diffidati anche Hetamaj del Chievo e la coppia Ferrari-Rohden del Crotone. Tra le fila dell'Empoli spazio a Bellusci, Saponara e Dioussé, mentre nella Fiorentina troviamo Astori, Bernardeschi e Sanchez. Si aggiungono alla lista anche Izzo del Genoa, Kondogbia e Miranda dell'Inter, Rincon e Rugani della Juventus, Hysaj e Koulibaly del Napoli, Nestorovski e Quaison del Palermo e Caprari del Pescara. Concludono il gruppo dei diffidati Manolas della Roma, Linetty della Sampdoria, Antei, Pellegrini e Ragusa del Sassuolo, Baselli, Castan, Rossettini e Valdifiori del Torino e Perica dell'Udinese.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A,NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (22^GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017). GLI SQUALIFICATI - Sono 13 i giocatori squalificati e dunque indisponibili in vista della 22^ giornata di Serie A. La punizione più pesante è stata inflitta al trequartista del Cagliari Joao Pedro, che nel match di domenica scorsa contro la Roma si è reso protagonista di un brutto fallo su Strootman. Nel dettaglio, il fantasista è stato squalificato tre turni “per avere, al 48’ del secondo tempo, colpito con un violento calcio all’altezza della tibia un avversario senza nessuna possibilità di giocare il pallone”. Sono stati fermati per una sola giornata i seguenti giocatori: Ansaldi (Inter), Gazzi (Palermo), Caprari (Pescara), Cataldi (Genoa), Barella (Cagliari), Cesar e Meggiorini (Chievo), Pedro Pereira (Sampdoria), Dzemaili (Bologna), Immobile (Lazio), Pasqual e Tello (Empoli).

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A,NEWS: GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (22^GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) – Il campionato di Serie A2016-2017 torna di nuovo protagonista con la 22^ giornata messa in calendario: tanti i match in programma per il 28-29 gennaio di cui andiamo subito a vedere le probabili formazioni che vedremo in campo in questo weekend. Con la stagione invernale di calciomercato ormai agli sgoccioli, i grossi colpi sembrano ormai essere stati fatti, anche se gli affaroni lampo non mancheranno: chi quindi esordirà con una nuova maglia oggi, e chi invece saluterà i propri fan prima di partire per una nuova meta? Chi invece tornerà a disposizione del proprio mister per lo schieramento in campo dopo un brutto infortunio o una pausa per impegni in nazionale? Andiamo dunque immediatamente a scoprire le probabile formazioni e i moduli che i tecnici del massimo campionato italiano hanno intenzione di mettere in campo per questo intenso 22^ turno di Serie A 2016-2017

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-CHIEVO - Nel 4-3-3 della Lazio di Simone Inzaghi non ci sarà Immobile e quindi occasione per Djorjdevic, mentre in difesa ci sarà spazio per Bastia, con Wallace come centrale. La buona notizia per Inzaghi è il ritorno di Lulic tra i convocati. Nel Chievo Gamberini in difesa e Inglese in attacco sostituiranno gli squalificati Cesar e Meggorini. Maran giocherà con il 4-3-2-1, con Radonavocic e Izco sicuri di una maglia da titolari nella mediana della compagine veneta.

PROBABILI FORMZIONI INTER-PESCARA - Nell'Inter spazio per Santon vista la squalifica di Ansaldi, mentre Miranda dovrebbe essere tenuto a riposo. Confermato Joao Mario dopo il goal di Palermo e Gagliardini. Nel 3-5-1-1 del Pescara risulta difficile riuscire a recuperare GIlardino e Bovo: Bahebeck dovrebbe essere l'unica punta di ruolo in sostituzione dello squalificato Caprari. Muntari verrà convocato.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA - Nel Torino non ci sarà sicuramente l'ex Atalanta Zappacosta: il suo infortunio spalanca le porte della fascia destra a De Silvestri. In mediana spazio a Baselli, con Iturbe che potrebbe essere l'unica punta. Nell'Atalanta possibile maglia da titolare per Kessie, rientrato dalla Coppa d'Africa, mentre Konko e Dramè non verranno probabilmente convocati. In attacco confermatissimi Gomez e Andrea Petagna.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-BOLOGNA - Il Cagliari deve fare i conti con le squalifiche di Barella e Joao Pedro, ma a centrocampo ci sarà spazio per Di Gennaro. In avanti, nel 3-5-2 di partenza, conferma per la coppia composta da Sau e da Marco Borriello. Nel 4-3-3 del Bologna mancherà invece Dzemailli, squalificato dal Giudice Sportivo. Donadoni ancora non ha deciso come sostituirlo. In avanti possibile tridente composto da Krejci, Destro e Di Francesco, con Verdi inizialmente in panchina.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE-EMPOLI - Nel 4-3-3 del Crotone tornerà Palladino in attacco, mentre in mediana ci sarà spazio per Barberis. Per il resto la formazione del Crotone dovrebbe essere la stessa vista nel match contro il Genoa di Juric. Nel 4-3-1-2 dell'Empoli mancherà Saponara per infortunio, mentre Mchedlidze dovrebbe smaltire l'affaticamento muscolare ed essere del match. Ancora panchina per Pucciarelli, pronto a subentrare nella ripresa.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GENOA - Nella Fiorentina ci sarà Tomovic al centro della difesa, visto l'infortunio di Rodriguez, mentre in attacco spazio a Kalinic dopo il rifiuto della Cina da parte dell'attaccante. Nel 3-4-2-1 del Genoa centrocampo in emergenza, con Rigoni e Veloso out per infortunio e Cataldi appiedato dal Giudice Sportivo. Probabile esordio immediato di Hiljemark, con Ocampos e Simeone coppia d'attacco prescelta da mister Juric.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-ROMA - Nella Sampdoria ancora in dubbio Praet e Alvarez, mentre sicuro il recupero di Barreto che sarà in mediana nel 4-3-1-2 della Sampdoria: ancora una conferma per Puggioni tra i pali della porta doriana, con Viviano ancora ai box. Nella Roma è rientrato l'allarme per Manolas, che sarà regolarmente in campo e formerà il tridente difensivo con Fazio e Rudiger. Ancora panchina per Totti, pronto a subentrare a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO-JUVENTUS - Nel 4-3-3 del Sasuolo conferma per Matri al centro dell'attacco, a discapito di un Defrel sempre più vicino alla Roma. Di Francesco potrebbe poi dover fare a meno di Aquilani, alle prese con un problema fisico. Nella Juventus dovrebbe esserci il ritorno di Marchisio in mediana, con Barzagli arruolabile in difesa. Possibile conferma del 4-2-3-1 e del trio Mandzukic-Pjianic-Dybala dietro Gonzalo Higuain.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-MILAN - Nel 4-3-3 dell'udinese possibile maglia da titolare per Hallfredsson in mediana, così come per Jankto. In attacco possibile chance per Perica accanto a Zapata e Threau, con De Paul in panchina. Nel Milan conferme per Romagnoli in difesa e Locatelli in mediana, dove invece non ci sarà spazio per Bertolacci. Nel tridente d'attacco del Milan, Bonaventura e Suso potrebbero agire a sostegno di Lapadula, che appare in vantaggio su Bacca.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PALERMO - Il Napoli dovrebbe ritrovare Milik tra i convocati: contro il Palermo il polacco andrà in panchina insieme a Pavoletti. In difesa ci sarà invece spazio per Gholuam. Nel Palermo, all'ennesimo cambio di panchina della stagione, vi sarà Chochev in mediana, vista l'assenza di Gazzi che è stato fermato dal Giudice Sportivo. Lopez ha dei dubbi in attacco e non è ancora chiaro chi affiancherà l'intoccabile Nestorovski.

© Riproduzione Riservata.