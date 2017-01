Pronostici Serie B / Le scommesse sulle partite della 23^ giornata: i bomber più attesi dell'anticipo (27-28 gennaio 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA (27-28 GENNAIO 2017) I BOMBER AL MATUSA - E’ atteso questa a sera al Matusa il gustoso anticipo della 23^ giornata del campionato di Serie B tra Frosinone e Brescia: la sfida si annuncia senza dubbio emozionate visto che i canarini puntano alla vetta della classifica della cadetteria, mentre la leonessa fatica al 14^ posto. Ma chi saranno dunque i protagonisti più attesi della serata? A darci risposta occorrono le quote e il pronostico stilato dal sito di scommesse sportive williamhill che ci fornisce le valutazione per i bomber delle due formazioni attese entro i 90’ minuti. In casa del Frosinone i marcatori più pronosticato appaiono senza ombra di dubbio Ciofane e Dionisi entrambi quotati a 2.20 seguiti da Benajamin Mukulu Tembe, quotato a 2.50 e a Kragl invece dato per 2.75.Valutazioni nel complesso più alte invece tra le file del Brescia, non troppo favorito per il successo finale: tra i bomber attesi alla firma del tabellino per la leonessa troviamo Caracciolo dato a 350 oltre che a Ferrante e Torregrossa, entrambi quotati a gol nei 90’ a 4.40.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA (27-28 GENNAIO 2017): FOCUS SULL'ANTICIPO - Approfondiamo l'analisi dei pronostici sull'anticipo di Serie B Frosinone-Brescia. L'agenzia di scommesse sportive Snai vede nettamente favoriti i padroni di casa ciociari, tanto che il segno 1 per la vittoria del Frosinone è proposto a 1,55. Si sale poi già in modo abbastanza evidente fino al 3,75 del segno X per il pareggio, mentre il segno 2 per la vittoria esterna del Brescia pagherebbe 7,00 volte la posta in palio. Da osservare che non c'è buona fiducia circa la possibilità che la partita del Matusa sia ricca di gol: infatti l'Under 2,5 (massimo due gol) è quotato a 1,70, mentre per l'Over (almeno tre reti) si sale fino a 2,05. Più incertezza circa la possibilità che entrambe le squadre riescano a segnare almeno una rete: infatti la corrispondente opzione Gol è proposta a 1,80, mentre per il NoGol si sale ma di pochissimo, a quota 1,90.

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 23^ GIORNATA (27-28 GENNAIO 2017) - La seconda giornata di ritorno della Serie B 2016-2017 parte dall’anticipo del venerdì sera che vede impegnato un arrabbiato Frosinone, in casa contro il Brescia, e si chiude nella serata di lunedì con la partita del Picco, tra La Spezia e Latina. Ecco tutti i pronostici relativi alle partite in programma, con le previsioni su quello che potremmo vedere in campo in questo turno davvero interessante.

PRONOSTICO FROSINONE-BRESCIA (venerdì ore 20:30) - Dopo le ultime due sconfitte in campionato il Frosinone deve assolutamente reagire e la gara casalinga contro il Brescia è l’occasione giusta per farlo. La formazione di Brocchi, che ha tre soli punti di vantaggio nei confronti delle squadre in zona retrocessione, non è però intenzionata a cedere senza lottare. Per questa gara l’allenatore dei ciociari, Marino, ha scelto di schierarsi con il 3–4–1–2 con Ciofani–Dionisi, mentre il Brescia scenderà in campo con il 4–3–1–2 con Torregrossa ad affiancare Caracciolo di punta. Pronostico per il successo della formazione di casa.

PRONOSTICO BENEVENTO-CARPI (sabato ore 15) - Allo stadio Vigorito di Benevento, scontro tra Benevento e Carpi, con i locali che sono i migliori della serie cadetta per quanto riguarda gli impegni casalinghi, mentre gli emiliani lo sono per quanto riguarda le partite giocate in trasferta. Si aspetta quindi una bella lotta, con il tecnico ospite, Castori, che punta ancora su Lasagna in attacco, con Lollo sostituito da Di Gaudio. In casa benevento, Baroni riporta tra i titolari in attacco Ceravolo, in coppia con il confermato Cissè. Pronostico della gara per un pareggio.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-TRAPANI (sabato ore 15) - La Pro Vercelli, che ancora non ha giocato nel girone di ritorno, causa rinvio della gara di Ascoli, lancia la sfida, in casa, ad un Trapani che nelle ultime due giornate ha conquistato 4 punti. I piemontesi sperano di ritrovare immediatamente i livelli che li avevano condotti a risalire la classifica nella seconda metà di dicembre, mentre i siciliani continuano a lottare per evitare la retrocessione e vanno in caccia del primo successo esterno stagionale, con il pronostico del match che è invece orientato verso il pareggio.

PRONOSTICO NOVARA-PISA (sabato ore 15) - Al Piola si gioca il match tra Novara e Pisa, due formazioni che hanno iniziato il girone di ritorno della serie B in maniera diversa. I piemontesi si sono fatti rimontare dal Trapani, mentre il Pisa è riuscito a battere la Ternana con il minimo scarto ed ora vuole provare a vincere anche in trasferta. Il problema numero 1 della band di Gattuso è l’attacco, ultimo dell’intero campionato, a cui si contrappone però una difesa molto solida, per cui il pronostico di questa gara vede come risultato più possibile la divisione della posta.

PRONOSTICO VICENZA-SPAL (sabato ore 15) - Al Menti di Vicenza i biancorossi locali sfidano la Spal una delle squadre maggiormente in forma in questo momento. Il Vicenza sta avendo un buon rendimento dalla sua difesa, solo 1 rete subita nelle ultime 5 partite disputate e cercherà quindi di fermare anche la seconda in classifica, contando anche sul fatto di essere abbonata al pareggio tra le mura del Menti, 5 in 10 partite. Il pari è quindi la probabilità maggiore per questo match.

PRONOSTICO TERNANA-CITTADELLA (sabato ore 15) - La Ternana è reduce da quattro sconfitte in fila, compresa l’ultima che ha sancito le dimissioni del tecnico, Benny carbone. A guidare i rossoverdi umbri contro il Cittadella sarà quindi il suo sostituto, Carmine Gautieri. Per lui comunque un inizio non facile, in quanto la formazione di Venturato si trova in un momento felice con la sua quarta posizione in classifica, ed è anche la squadra favorita dal pronostico.

PRONOSTICO BARI-PERUGIA (sabato ore 15) - Al San Nicola si scontrano Bari e Perugia, due formazioni che non sono in un buon momento, e che vogliono girare pagina. In questa sessione di mercato il Bari ha fatto arrivare Floro Flores, ma Colantuono dovrebbe partire ancora una volta con Maniero titolare. Il Perugia deve fare i conti con gli infortuni di Di Carmine e Nicastro, ed al centro della linea d’attacco si dovrebbe vedere dal primo minuto Forte. Ai suoi fianchi quasi sicuri Guberti e Terrani. Pronostico favorevole al Bari.

PRONOSTICO AVELLINO-ENTELLA (sabato ore 15) - Al Partenio si affrontano Avellino ed Entella, due formazioni che stanno attraversando un buon momento di forma. I campani dall’arrivo in panchina di Novellino hanno subito una scossa positiva, e cercano di allungare a quattro la striscia positiva aperta, ma si trovano davanti una Virtus Entella capace di battere il Frosinone con un grande rush finale. Il pronostico per questa gara vede favorita la formazione irpina.

PRONOSTICO CESENA-ASCOLI (sabato ore 15) - Al Manuzzi va in onda un duello tutto in bianconero, con l’Ascoli che esordisce nel girone di ritorno, non avendo giocato la sua gara contro la Pro Vercelli. Il Cesena è caricato dal pareggio di Perugia, che ha seguito il passaggio del turno in Coppa Italia a spese del sassuolo, ed è il favorito per la vittoria.

