Diretta / Akragas-Fondi info streaming video Sportube: i bomber attesi, probabili formazioni, quote, orario, risultato live (oggi Lega Pro)

DIRETTA AKRAGAS-FONDI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (LEGA PRO GIRONE C, OGGI 28 GENNAIO 2017) - Tra i match più interessanti della 23^ giornata di Lega Pro del Girone C troviamo sicuramente Akragas-Fondi. I padroni di casa, che fino a questo momento hanno segnato 18 reti nel corso della stagione, si affidano al bomber Guido Gomez. In uno degli attacchi meno prolifici del campionato, Gomez ha messo a segno sei reti, quasi la metà dell'intera rosa dell'Akragas. Oltre a Guido Gomez, attenzione al difensore goleador Matteo Zanni, già a quota cinque marcature. Dall'altra parte, il Fondi risponde con Diogo Albadoro, goleador da otto gol in diciassette incontri disputati, e con il suo partner Filippo Tiscione, a quota sei centri. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

Vediamo quali saranno i protagonisti della gara tra Akragas e Fondi, valida per il Girone C di Lega Pro. Partiamo dai padroni di casa con mister Di Napoli che si affiderà a Guido Gomez in attacco: il giocatore ha segnato sei reti con la maglia dell'Akragas in questa stagione, scendendo in campo per ventuno gare, una vera e propria garanzia per il reparto avanzato dell'Akragas. Una di queste reti, tra l'altro, è stata realizzata su calcio di rigore. Diciassettesimo posto in classifica per la squadra di Di Napoli, serve una vittoria tra le mura casalinghe per tornare a sperare nella salvezza. Passiamo al Fondi, il protagonista potrebbe essere Tiscione, attaccante che in ventidue partite disputate ha siglato sei gol e nessuno di questo è stato realizzato su calcio di rigore. Mister Pocheschi si affiderà sicuramente a lui in questa stagione, l'attaccante non ha saltato neanche una partita finora.

Akragas-Fondi è una partita più che importante per entrambe le formazioni, che non possono certo sbagliare per i rispettivi obiettivi della salvezza e dei playoff nel girone C di Lega Pro. I padroni di casa sono in zona play-out e perciò la retrocessione è un incubo da allontanare, mentre gli ospiti saranno pronti a tornare alla vittoria per confermarsi in zona playoff. Un solo precedente tra Akragas e Fondi ed è quello relativo alla partita d'andata di questo campionato, visto che mai in precedenza le loro strade si erano incrociate: si era ancora all'inizio del torneo quando i laziali vinsero per 2-0 grazie alle reti di Tiscione e Iadaresta, annuncio di una stagione che in effetti è finora molto migliore per il Fondi piuttosto che per l'Akragas. Comunque sarà una sfida accesa ed importante sia per i siciliani sia per i laziali, che vogliono solo i 3 punti.

Akragas-Fondi, diretta dall'arbitro Riccardo Annaloro della sezione di Collegno, si gioca sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30, sarà un confronto potenzialmente molto incerto nel programma della quarta giornata del campionato di Lega Pro.Nel girone C infatti gli agrigentini hanno ripreso il loro cammino con una sconfitta, cadendo sul campo della Reggina in quello che era un delicato scontro diretto per la salvezza. Col successo ottenuto infatti i calabresi si sono momentaneamente tirati fuori dalla zona play out, mentre i sicliani si ritrovano ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta, ma al momento al quartultimo posto in classifica.

L'Akragas di fatto ha perso cinque delle ultime sei partite disputate in campionato, un rendimento che ha rappresentato una vera caduta libera, una problematica acuita dal miglioramento del rendimento di alcune squadre in lotta per la salvezza.

L'Unicusano Fondi continua invece a stupire in positivo: nell'ultimo monday night la squadra di Pochesci ha imposto il pari in casa all'ambizioso Catania e si è mantenuta in zona play off, all'ottavo posto in classifica a quota trenta punti. Rendimento strabiliante per una neopromossa, che ha dimostrato di sapersi esprimere con disinvoltura sia in casa sia in trasferta. Ottenere un risultato positivo anche ad Agrigento rappresenterebbe un passo in più in un campionato già eccezionale per la formazione laziale.

Saranno queste le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Esseneto: l'Akragas giocherà con Addario in porta alle spalle del brasiliano Cazé da Silva, di Carillo e di Genny Russo, titolari nella difesa a tre dei padroni di casa. L'argentino Pezzella sarà confermato in cabina di regia, affiancato da Coppola e da Palmiero al centro della mediana, mentre Zanini a destra e Sepe a sinistra giocheranno come esterni di fascia.

In attacco l'altro argentino Cochis manterrà il suo posto da titolare assieme a Longo. L'Unicusano Fondi schiererà invece Coletta in porta e una difesa a tre con Marino, Galasso e Signorini in campo dal primo minuto. De Martino, Varone e D'Angelo giocheranno come centrocampisti centrali, sull'out laterale di destra partirà titolare Tommaselli e sulla fascia opposta ci sarà invece Squillace. In attacco spazio a Tiscione affiancato a Calderini, quest'ultimo in gol nell'ultimo match contro il Catania.

Lello Di Napoli per l'Akragas e Sandro Pochesci per il Fondi schiereranno le due squadre con lo stesso schema di partenza. 3-5-2 sia per i siciliani sia per i laziali, anche se le due squadre hanno dimostrato di saper interpretare in maniera diversa il modulo. L'Akragas sta vivendo una fase di evidente difficoltà, con i siciliani che soffrono ultimamente soprattutto in fase offensiva, con due sole reti realizzate nelle ultime cinque partite. Il Fondi ha fatto invece dell'equilibrio il suo punto di forza, il Catania nell'ultimo match allo stadio Purificato è riuscito a strappare un pari solamente grazie a un calcio di rigore ed i rossoblu si sono confermati osso durissimo per tutte le grandi del girone, come nell'ultima vittoria in trasferta ottenuta il 6 dicembre scorso a Foggia.

Partita di difficile lettura anche per i bookmaker che concedono comunque un lieve favore del pronostico all'Akragas, il cui successo casalingo viene quotato 2.50 da Paddy Power, mentre Bet365 moltiplica invece per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Betclic offre invece a 2.80 la quota per l'eventuale colpaccio laziale all'Esseneto. Gli abbonati al sito sportube.tv potranno seguire la diretta in streaming video della sfida tra Akragas e Fondi, sabato 28 gennaio 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA E LA CLASSIFICA AGGIORNATA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO GIRONE C 2016-2017 (23^GIORNATA)

