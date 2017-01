AUSTRALIAN OPEN 2017/ Diretta finale Venus-Serena Williams (4-6; 4-6): Serena nella leggenda, Venus ko! Info streaming video e tv (tennis)

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato finale 4-6; 4-6) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). SERENA WILLIAMS NELLA LEGGENDA - Serena Williams vince la finale femminile degli Australian Open 2017 contro Venus Williams. Dopo essersi aggiudicata il primo set per 6-4, Serena ottiene anche il secondo set con lo stesso risultato. Serena Williams si porta a casa il 23esimo titolo Slam della sua immensa carriera e torna ad essere la numero 1 al mondo. Tornando al secondo set, la Venus ha provato a tener testa alla sorella maggiore ma il dislivello tra le due è apparso, alla lunga, piuttosto evidente. Troppi errori di Venus Williams, che hanno permesso a Serena di conquistare il settimo trionfo a Melbourne. Nella classifica all time, Serena Williams supera Steffi Graf e soltanto Smith Court, con 24 titoli complessivi, è davanti alla statunitense. Venus torna a casa a testa alta, dopo aver dato tutto.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato live 3-3) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). SECONDO SET IN EQUILIBRIO - Nel secondo set della finale femminile degli Australian Open 2017 Venus Williams inizia con il giusto atteggiamento, si porta momentaneamente sul 15-0 e chiude con un fantastico rovescio. Come abbiamo avuto modo di vedere, le reazioni di Serena si sono sempre rivelate efficaci. Così è anche questa volta, con la più grande delle due Williams a trovare la prima vincente che vale il pareggio e tre palle break consecutive sul servizio di Venus. Venus Williams annulla le tre palle break e conquista ben 5 punti di fila, ma poco dopo commette un errore macroscopico, non chiudendo un dritto a campo aperto e agevolando la rimonta di Serena. Al momento il secondo set si trova sul risultato di 3-3 (40-40).

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato live 3-3) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). PRIMO SET A SERENA - Il primo set della finale femminile degli Australian Open 2017 è andato a Serena Williams, che attualmente si trova a condurre su Venus Williams con il risultato di 6-4. Andiamo con ordine, perché la Venus era ben rientrata in scia della sorella portandosi sul 30 pari. Serena è però riuscita a infilare due punti fantastici con un rovescio stop-volley e con un lungolinea, ottenendo un break fondamentale. La Venus si porta sul 15-0 ma non chiude; Serena trova il quinto ace e alcuni errori della sorella. Il primo set si conclude con un dritto vincente di Serena Williams e il punteggio di 6-4.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato live 3-3) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). REAZIONE DI SERENA WILLIAMS - Nella finale femminile degli Australian Open 2017 Serena Williams si riporta in vantaggio. Al momento la maggiore delle Williams è avanti per 3-2 sulla Venus. Serena trova un Ace e si porta sul 30-0 ma Venus, con due ottimi rovesci raggiunge il pareggio pochi minuti più tardi. A questo punto assistiamo a una serie di falli e due ace. L'equilibrio si rompe quando la Venus trova il controbreak con il terzo doppio fallo nel game di Serena. La parità viene subito ristabilita con un perspicace recupero di Serena: 30 pari e 3-3. La gara prosegue.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato live 1-2) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). GARA IN EQUILIBRIO - Nella finale femminile degli Australian Open 2017 Venus Williams rientra nel set con un bel controbreak, dopo un lungo dritto di Serena. In questa fase la Venus appare più concentrata e tranquilla, resiste alla carica della sorella, annulla la palla break e centra il 30 pari. Intanto Serena, dopo esser scivolata, rompe la racchetta con un gesto di stizza e poco dopo subisce un gran rovescio in entrata dalla Venus. Serena Williams riesce tuttavia a ricomporsi e trovare il terzo break nei primi tre giochi. Al momento Serena Williams è in vantaggio per 2-1 sulla Venus (40-40).

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS (Risultato live 0-1) INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). BREAK PER SERENA - Nella finale femminile degli Australian Open 2017 Serena Williams inizia nel migliore dei modi, infilando per due volte la Venus e portandosi sul 30-0. La minore delle Williams prova a tornare in gara dimezzando lo svantaggio ma la risposta di Serena è travolgente: 40-15 e poco dopo break che vale il primo punto. In quest'occasione, ingenuità evitabile di Venus che gioca praticamente addosso alla sorella, che intuisce e va dalla parte giusta. Al momento Venus Williams-Serena Williams si trovano sul risultato di 0-1.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). SI COMINCIA! - È tutto pronto per l'inizio della finale femminile degli Australian Open 2017. L'attesissima sfida tra Venus e Serena Williams sta per cominciare. Le due sorelle si sono affrontate complessivamente 27 volte nella loro lunga carriera. Serena conduce ampiamente con 16 vittorie, mentre Venus è ferma a 11 e oggi vorrà vendicare l'ultimo torneo dello Slam perso nel 2009 in quel di Wimbledon. Pillola statistica: da 133 anni un'altra coppia di sorelle non gioca una finale dei tornei del Grand Slam. Prima delle Williams toccò alle britanniche Watson nel 1884. Ma torniamo ai giorni nostri e catapultiamoci all'Australian Open 2017. Lo spettacolo sta per cominciare!

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). LA FINALE PIU' VECCHIA IN UNO SLAM - La finale femminile degli Australian Open 2017 sarà contesa da Venus e Serena Williams. Le due sorelle si sono affrontate l'ultima volta in uno Slam sette anni e mezzo fa, a Wimbledon nel 2009: allora vinse Serena, che oggi cerca un altro trionfo contro Venus, autrice di una straordinaria cavalcata in questa manifestazione. L'incontro, che prenderà il via alle ore 9:30, passerà alla storia come la finale più “vecchia” di sempre in uno Slam: sommando le età delle due ragazze, si arriva infatti a 71 anni, cinque in più di Pennetta-Vinci dello US Open 2015 fermo a 66.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO). SORELLE A CONFRONTO - Tra meno di un'ora prenderà il via la finale femminile degli Australian Open 2017. A contendersi il titolo le sorelle Venus e Serena Williams, con quest'ultima pronta a bissare il successo del 2009. A Wimbledon, nell'ultimo incontro Slam tra le Williams, trionfò Serena, esattamente come nel 2003 in Australia. Per Venus, quella di oggi, sarà la quindicesima finale in uno dei quattro grandi tornei. Il bilancio è in perfetta parità: 7 vittorie e 7 sconfitte, 6 delle quali contro la sorella Serena. Venus avrà dunque tutta l'intenzione di voler sfatare il tabù rappresentato da Serena Williams.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2017: V. WILLIAMS-S. WILLIAMS INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO (TENNIS, OGGI 28 GENNAIO) - Venus Williams-Serena Williams: la finale femminile degli Australian Open 2017 - inizio alle ore 9:30 italiane - è servita, ed è uno straordinario tuffo nel passato. Le due sorelle americane, che hanno dominato il circuito all’inizio del nuovo millennio (Serena lo ha fatto anche dopo, ma è un’altra storia) tornano ad incrociarsi in una finale Slam dopo sette anni e mezzo: l’ultima era stata quella di Wimbledon 2009 e, da allora, Venus non ha mai più giocato per un titolo Major.

Torna a farlo oggi al termine di una straordinaria cavalcata: non che il suo tabellone sia stato complicatissimo, ma già essere qui all’ultimo atto degli Australian Open (che non ha mai vinto) dice molto di una giocatrice che a causa di una rara malattia alle ossa rischiava anche di non giocare più, nel 2011 era finita oltre le 100 al mondo e ha saputo tornare grande. Se c’è un momento che possiamo individuare in cui Venus Williams è tornata a reclamare il suo posto tra le grandi, è proprio un match contro la sorella: nella semifinale della Coupe Rogers di Montréal (2014) la maggiore delle due vinse 6-7 6-2 6-3.

Avrebbe perso la finale contro Agnieszka Radwanska, ma intanto disse a tutti di essere tornata; la finale di uno Slam a 36 anni e 7 mesi la pone intanto come la più anziana di sempre ad aver mai raggiunto tale risultato, peraltro a quasi 20 anni dalla prima volta (Us Open 1997). Il sogno dell’ottavo Major diventa concreto, ma dall’altra parte c’è l’avversaria più dura di tutte: perchè Serena Williams è stata numero 1 Wta per tre anni e mezzo filati, perchè oggi può riprendersi la corona dopo appena quattro mesi - strappandola ad Angelique Kerber - perchè ha vinto 22 Slam e questo Australian Open 2017 la farebbe diventare, staccando Steffi Graf, la più vincente di sempre in era Open.

Poi, perchè le sfide in famiglia sono sempre difficili: emotivamente di certo, e anche perchè la sorella è quella che meglio ti conosce rispetto a tutte le avversarie. Qualche dato prima della grande sfida: per arrivare in finale Venus ha dovuto battere una sola testa di serie (Anastasia Pavlyuchenkova), due quelle eliminate da Serena (Barbora Strycova e Johanna Konta). Il bilancio dei precedenti racconta di un 16-11 a favore della sorella minore, che era partita 0-3 ma già alla finale di Wimbledon 2003 era avanti 8-5.

Per il resto le parole servono a poco: non resta che assistere alla sfida, con la speranza che si tratti di una grande finale. Non sempre tra le due sorelle lo è stata, al punto che nei primi anni di rivalità c’era chi sosteneva che i match fossero “accomodati” in modo da non scontentare alcuna tra le contendenti. Questa mattina, c’è da giurarci, sarà match vero; e noi diamo subito la parola alla Rod Laver Arena dove si consumerà il ventottesimo atto della sfida in famiglia Venus Williams-Serena Williams.

