Diretta / Avellino-Entella info streaming video e tv: chi sono i migliori? Probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). I MIGLIORI - Quali saranno i migliori giocatori della sfida tra Avellino e Virtus Entella valida per la 23esima giornata della Serie B? Stando al rendimento mostrato finora, analizzato dall'IVG (indice valutazione generale) presente sul portale della Lega Serie B, in porta saranno i padroni di casa a vantare le maggiori sicurezze vista la presenza di Boris Radunovic, miglir portiere del torneo con un indice di 21.5. Nessun giocatore di Avellino o Entella risulta presente nell'elenco dei migliori 15 difensori del campionato, a dimostrazione che le difese potrebbero rappresentare il tallone d'achille delle due compagini nella sfida del Partenio. Il discorso cambia quando ci si sposta a metà campo, visto che la Virtus Entella può contare sulle prestazioni di Michele Troiano, miglior centrocampista della Serie B in queste prime 22 giornate grazie ad un IVG di 22.2. In avanti è ancora una volta la squadra di Chiavari a mostrare il potenziale più alto vista la presenza in rosa di due giocatori come Caputo e Masucci, sesti nella classifica riservata agli attaccanti con un IVG di 20.4. L'Avellino farà bene ad alzare le barricate, a meno di non voler mettere alla prova tutte le abilità di Radunovic.

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). LE STATISTICHE - Quali sono le principali statistiche di Avellino-Virtus Entella? Gli irpini, che sono diciassettesimi in classifica, faticano molto anche in casa dove hanno raccolto appena 18 punti in 11 partite; la squadra di Walter Novellino però sembra aver invertito la rotta nelle ultime giornate, perchè ha vinto due volte al Partenio a fronte di un pareggio e una sconfitta. Bisogna però migliorare il dato dei gol fatti: appena 17, come lo Spezia e meglio soltanto di Pisa e Trapani. Per quanto riguarda la Virtus Entella, i liguri rischiano di non arrivare ai playoff in virtù del rendimento esterno (7 punti in 11 partite) e anche per una difesa non esattamente impermeabile (26 gol incassati); sarebbe un peccato, perchè l’attacco (33 gol) è il terzo migliore del torneo, alle spalle di Verona e Spal e insieme al Cittadella. I liguri non riescono a tenere inviolata la loro porta da otto partite: l’ultima volta è stata in occasione dello 0-0 interno contro la Pro Vercelli, il 13 novembre. Da allora hanno messo in fila appena due vittorie, con quattro pareggi e tre sconfitte. E’ dunque chiaro come il problema della Virtus Entella sia soprattutto nella sua fase difensiva, intesa come modo globale di difendere la propria porta.

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE. I BOMBER (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Quali saranno i bomber che scenderanno in campo per Avellino-Entella? Vediamoli insieme! Tra le file dei padroni di casa il tecnico Novellino si affiderà al solito Verde: l'attaccante per natura ala destra ha segnato cinque gol in questa stagione di campionato cadetto in diciassette partite disputate con tre assist vincenti che lo rendono sicuramente il più prolifico in casa Avellino. I gol della squadra in totale in ventidue partite sono stati diciassette quindi bomber Verde ha una percentuale di realizzazione pari al 29.4%. Passiamo all'Entella, qui non potrà mancare Francesco Caputo: l'attaccante ha segnato ben dodici gol in campionato, uno score ottimo rispetto al suo avversario, con tre assist vincenti in ventidue partite disputate. Caputo, infatti, è il punto fermo dell'attacco della squadra allenata da Breda, finora non ha saltato neanche una partita in campionato. L'Entella ha segnato trentatrè gol finora, una percentuale di realizzazione del 36.4% per Caputo.

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE. GLI ARBITRI (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Avellino-Entella, seconda gara del girone di ritorno di Serie B, verrà diretta da Daniele Minelli, della sezione di Varese. Il direttore di gara ha arbitrato nove partite nell'attuale stagione di campionato cadetto, estraendo quarantasette cartellini gialli, due doppi gialli e due cartellini rossi. Minelli ha già arbitrato una partita dell'Entella in questo campionato in trasferta contro il Bari (gara terminata 1-1 con l'arbitro che ha estratto quattro cartellini gialli), nessuna gara diretta all'Avellino Nella sua carriera, invece, l'arbitro di Varese ha diretto ben sette volte i neroverdi: cinque in Serie B dal 2014, una in Coppa Italia contro l'Atalanta nel 2014 ed una in Lega Pro nel 2012. Tre invece le partite arbitrate all'Entella da parte di Minelli: due in Serie B nella scorsa stagione e una in Lega Pro nel 2013. I suoi assistenti per Avellino-Entella saranno Opromolla e Rossi, il quarto uomo invece sarà Vigile.

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE. TESTA A TESTA (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Il match Avellino-Entella, per quanto riguarda le partite disputate in Campania, conta solo due precedenti in Serie B, corrispondenti alle ultime due stagioni, dal momento che in precedenza mai la squadra di Chiavari aveva militato nel campionato cadetto. Lo scorso anno l'Avellino si impose 2-0 grazie alle reti di due giocatori molto rappresentativi per gli irpini, ovvero Trotta (oggi al Crotone) e Castaldo, mentre nell'anno precedente il risultato fu di 1-1, con il gol per l’Avellino di Fabio Pisacane, che oggi gioca in Serie A con il Cagliari, e di Cutolo per i liguri. Dunque inevitabilmente non sono molti i confronti precedenti fra due squadre che hanno avuto storie e cammini ben diversi: citiamo anche il match d’andata (naturalmente in Liguria), che vide l’Entella vincere per 2-0 con gol di Massicci e Caputo il 4 settembre scorso.

DIRETTA AVELLINO-ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Avellino-Entella, partita diretta dall'arbitro Minelli, si gioca sabato 28 gennaio alle ore 15; siamo all'interno della 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 ed è una sfida che vale molto per entrambe le formazioni. L'Avellino è sicuramente fra le delusioni della prima parte di stagione, ma nelle ultime settimane sembra essersi ripreso. Infatti la squadra allenata da mister Walter Novellino ha conquistato sette punti nelle ultime tre partite, risalendo dal penultimo posto e guadagnandosi un posto temporaneo in zona playout.

Naturalmente l'obiettivo dei biancoverdi è allontanarsi il più possibile dalla zona rossa e con un finale in volata provare a rientrare nella lotta per un posto nei playoff di fine stagione. In zona playoff c'è già la Virtus Entella, guidata con maestria dal mister Roberto Breda.

Il successo in rimonta ottenuto contro il fortissimo Frosinone è servito a dare ulteriore consapevolezza alla squadra, che ora sa di potersi giocare fino in fondo le proprie chance di playoff. Soprattutto il modo in cui è arrivato, vale a dire con due gol realizzati durante i minuti di recupero, sarà una notevole iniezione di fiducia per un gruppo già collaudato e che ormai gioca a memoria gli schemi proposti dal mister.

In tal senso, non ci dovrebbero essere molto variazioni alla formazione titolare, a cominciare dal modulo che sarà ancora una volta il 4-3-1-2, con l'utlizzo dello schieramento a rombo del centrocampo. L'estremo difensore titolare sarà Iacobucci, sostenuto in fase difensiva dal terzino destro Baraye, dal primo difensore centrale Ceccarelli, dal secondo difensore centrale Pellizzer e dal terzino sinistro Iacoponi. A centrocampo lo slot di mediano sarà appannaggio del capitano Troiano, affiancato sulla destra dalla mezzala Palermo e sulla sinistra dalla'altra mezzala Moscati.

Sulla trequarti avversari galleggerà il fantasista Tremolada, fra i migliori della compagine biancazzurra. Infine in attacco dialogheranno le due punte Masucci e Caputo, match winner nell'ultimo turno con il gol della vittoria siglato proprio allo scadere.

L'Avellino, squadra di casa, opterà per il modulo 4-4-2, lo stesso con cui ha battuto agevolmente il Brescia in trasferta. A difendere la porta ci sarà l'estremo difensore Radunovic, assieme ai due terzini Gozalez e Laverone e ai due difensori centrali Djimsiti e Jidayi. A centrocampo fiducia rinnovata per i due mediani Paghera e Lasik, che vedranno sfrecciare sulle fasce Belloni a destra e il capitano D'Angelo a sinistra. In attacco sarà il fantasista Verde, talento scuola Roma, che dovrà svolgere il ruolo di spalla del centravanti Ardemagni.

Proprio l'attaccante è stato grande protagonista nel match precedente contro il Brescia, realizzando la doppietta che si è rivelata decisiva per la vittoria. Dunque spazio ancora ll'ex attaccante del Perugia, che può diventare davvero l'uomo della salvezza per gli irpini, soprattutto se i compagni riusciranno a fornirgli un adeguato numero di palloni giocabili, che lui dovrà essere bravo a trasformare in gol.

Il gioco dell'Avellino verterà soprattutto sulle combinazioni fra i due attaccanti, che hanno dimostrato in più occasioni di essere molto bravi nello stretto e ad aggirare i difensore avversari alle spalle. Sulle seconde palle e su palloni sporchi dovranno stare molto attenti i centrali della Virtus Entella a non farsi beffare da rimbalzi strani che potrebbero favorire gli attaccanti. Il gioco della compagine ligure invece confluirà sul trequartista Tremolada, molto abile nel dribbling e nel trovare gli attaccanti con passaggi filtranti molto precisi. I suoi passaggi saranno rivolti soprattutto a Ciccio Caputo, secondo miglior marcatore del campionato di Serie B con dodici reti realizzate all'attivo.

Andiamo adesso a dare un rapido sguardo a quelle che sono le quote relative a questo match, che si prospetta abbastanza equilibrato. Il fattore casa secondo l'agenzia di scommesse Snai dovrebbe fare la differenza: il successo irpino è quotato a 2.50, il pareggio a 3 e la vittoria della Virtus Entella invece paga 3.15 volte.

Avellino-Entella sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 6 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky SuperCalcio, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi.

