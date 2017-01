Diretta / Bari-Perugia info streaming video e tv: chi sono i migliori? Probabili formazioni, quote, orario e risultato live (Serie B 2017, oggi)

DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). I MIGLIORI - L'indice di valutazione generale presente sul sito ufficiale della Lega Serie B ci aiuta a capire chi potrebbero essere i migliori di Bari-Perugia, match valido per la 23esima giornata del campionato cadetto. In porta il primato dovrebbe toccare ad Alessandro Micai, estremo difensore dei pugliesi, sesto in quanto ad IVG con un punteggio di 20.4. Nessun giocatore dei mister Colantuono e Bucchi fa parte dell'elenco dei migliori 15 difensori del torneo, mentre sulla mediana spicca la qualità degli umbri, che possono contare sull'apporto di Guberti e Zebli, undicesimi a pari merito con un IGV di 19.6. In avanti è invece il Bari a vantare la presenza di un proprio giocatore nella top 15 del campionato grazie a Franco Brienza, undicesimo in questa particolare classifica con un valore IVG di 20.2. A questo punto a fare la differenza potrebbero essere proprio le difese: il reparto che ballerà di meno darà l'apporto maggiore alla causa.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B



DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA). LE STATISTICHE - Bari-Perugia potrebbe facilmente essere considerata come una partita tra nobili decadute che stanno perdendo tante occasioni per centrare i playoff. Le statistiche non mentono: il Perugia ha pareggiato 10 volte in questo campionato, soltanto il Latina (14) ha avuto più segni X in stagione. In questo modo le 5 sconfitte (lo stesso Latina è l’unica squadra che ha perso meno) rischiano di diventare ininfluenti; in più il Perugia ha segnato poco (29 gol). Oggi però gioca fuori casa, dove ha il rendimento migliore: con 14 punti in 11 partite ha soltanto cinque squadre davanti a sè. Il Bari formato San Nicola sarebbe ai playoff (21 punti in 11 gare) e dunque i suoi problemi sono da ricercarsi più che altro in trasferta (dodicesimo rendimento in campionato); i Galletti inoltre hanno segnato davvero poco (22 gol) e non vincono da tre partite nelle quali hanno ottenuto due pareggi. Solo tre le vittorie nelle ultime 10 giornate; peggio ancora ha fatto il Perugia con una vittoria in nove partite (tre in 11) e non trova i tre punti da quattro partite, nelle quali peraltro è sempre stato rimontato.

DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: I BOMBER (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Il Bari ospiterà il Perugia per la ventitreesima giornata di Serie B, vediamo quali saranno i bomber che scenderanno in campo al San Nicola. Per i biancorossi il bomber della gara potrebbe essere Brienza, attaccante che in questo campionato cadetto ha segnato quattro gol con la maglia del Bari in diciotto partite disputate e si è rivelato decisivo anche in altre giocate, quando ha offerto ai suoi compagni quattro assist vincenti. Il Bari finora ha segnato ben ventidue gol in questa stagione, la percentuale di realizzazione di Brienza è del 18.2%. Per il Perugia, invece, il bomber potrebbe essere Guberti per questa trasferta insidiosa in Puglia: quattro i gol in attivo in stagione per il centrocampista che è stato adattato a ruolo di attaccante da mister Bucchi. Diciotto partite disputate finora in campionato, un assist vincente ed una percentuale reti pari al 13.8% considerando che la squadra ha segnato ventinove gol in totale.

DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: GLI ARBITRI (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - La partita tra Bari e Perugia, seconda gara del girone di ritorno di Serie B, sarà diretta da Valerio Marini. Sono nove le partite dirette da Marini in questo campionato di Serie B, dove ha estratto cinquantasette cartellini gialli, nessun doppio giallo e due cartellini rossi. In queste nove gare Marini non ha mai diretto né il Bari né il Perugia, diverso invece se prendiamo in considerazione l'intera carriera del direttore di gara. Sono soltanto due le partite arbitrate da Marini al Bari, soltanto in Serie B nel 2015 e nel 2016 contro il Lanciano ed il Como. Soltanto una invece la partita diretta dall'arbitro di Roma al Perugia e mai in Serie B: la gara infatti risale a quando il Perugia militava in Lega Pro, Girone B, nel 2014, contro l'Ascoli. Gli assistenti di Marini per la partita Bari-Perugia saranno Baccini e Sechi, mentre il quarto uomo per questa gara sarà Massimi.

DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE: TESTA A TESTA (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Tra Bari e Perugia si contano diversi precedenti nel campionato di Serie B, che spesso vede protagonisti i Galletti pugliesi e il Grifone umbro: facciamo dunque il punto sulle sfide più recenti fra Bari e Perugia al San Nicola, dove si giocherà anche oggi. Nella scorsa stagione, allo stadio del capoluogo pugliese vinse il Bari per 1-0 con un gol di Sabelli, nel 2014 furono invece gli umbri a vincere in trasferta per 0-2 con le reti di Falcinelli e Del Prete; da notare che nell'occasione il Bari concluse la partita in 9 uomini. Il terzultimo precedente tra Bari e Perugia risale invece al 2004, quando la partita si concluse 1-1. Bilancio dunque equilibrato, con una vittoria per parte e un pareggio: il Bari dunque non riesce a far pesare molto il fattore campo, in compenso il 3 settembre scorso, nella partita d’andata di questo campionato, espugnò il campo del Perugia vincendo per 0-1 al 95’ grazie a un rigore di Maniero.

DIRETTA BARI-PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 23^ GIORNATA) - Bari-Perugia, diretta dall'arbitro Marini, si gioca al San Nicola sabato 28 gennaio, con calcio d'inizio alle ore 15, per la 23esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Fra i match più importanti ed equilibrati del turno di campionato, l'incontro vede in campo due formazioni con grandi ambizioni. I galletti devono riscattarsi e vendicare la pesante sconfitta patita lo scorso weekend allo stadio di Cittadella. In quell'occasione, per ammissione dello stesso tecnico Stefano Colantuono, i galletti hanno disputato la peggior prestazione da quando è arrivato l'allenatore romano. Un'inversione di tendenza che preoccupa e non poco, soprattutto perché il Bari ci aveva messo alcuni mesi a trovare la giusta chimica e ora tutto il lavoro fatto sembra essersi dissipato durante la pausa invernale di tre settimane.

Di fronte ci sarà il Perugia, che ha già dimostrato in diverse occasioni di essere una delle squadre che esprime il gioco migliore nella serie cadetta. Archiviato il pazzesco 3-3 interno contro il Cesena - altra occasione sprecata - gli umbri scendono in campo per vincere. Si tratterà infatti di uno scontro diretto in chiave playoff e la squadra che uscirà vincitrice potrebbe cambiare in positivo la propria stagione, dando una netta sterzata rispetto al recente passato.

In molti si stanno già chiedendo quali saranno le due formazioni che calcheranno il terreno di gioco dall'inizio. In casa Bari mancheranno i giovani Castrovilli e Scalera, che sono stati ceduti alla Fiorentina in un'operazione complessiva da circa 3 milioni di euro. Cifre che serviranno alla dirigenza per ultimare il mercato nella sessione invernale attualmente in corso.

Il modulo sarà il 4-3-3 già visto in diverse circostanza, e in porta giocherà il titolarissimo Micai. Per la difesa alcuni dubbi, ma alla fine il muro a quattro dovrebbe essere composto dal terzino destro Sabelli, dal primo difensore centrale Di Cesare, dal secondo difensore centrale Tonucci e dal terzino sinistro Morleo, apparso un po' arrugginito all'esordio contro il Cittadella. A centrocampo dovrebbero essere riproposti gli stessi interpreti del Tombolato, vale a dire il mediano Basha e le due mezzali Fedele a destra e Macek a sinistra.

In attacco i dubbi sono notevolmente di meno. Floro Flores, subentrato nella ripresa nell'ultimo match, partirà dall'inizio, complice il fastidio muscolare rimediato da Parigini. Sul versante opposto giocherà l'imprescindibile Brienza che assieme all'ex Chievo sarà d'appoggio al centravanti Maniero.

La risposta del Perugia consisterà nel modulo 4-2-3-1, il preferito di mister Cristian Bucchi. La squadra dovrà fare i conti con diverse defezioni, ma resta una formazione temibile e da non sottovalutare in alcun modo. In porta, al posto dell'infortunato Rosati, giocherà Elezaj, che verrà protetto dai quattro difensori, i due terzini Belmonte e Di Chiara e i due difensori centrali Acampora e Volta. A centrocampo Dezi sarà il trascinatore, affiancato da Ricci. Sulla trequarti offensiva giocheranno Drolé, Traoré e Alexis Zapata. Mancherà invece Bonaiuto, ancora malconcio e alla prese con un infortunio. La punta centrale sarà Bianchi.

I galletti dovranno rifarsi anche dal punto di vista del gioco, visto che la prestazione offerta in Veneto non è stata all'altezza di una squadra di tradizione e che punta a tornare grande. Quindi Colantuono imposterà una gara di pressing e verticalizzazioni alla ricerca degli attaccanti, in particolare dell'ariete Maniero. Con Floro Flores e Brienza pronti a ricevere eventuali sponde, la difesa dovrà essere brava a leggere questo tipo di situazioni e a non farsi cogliere impreparata. In particolare sarà decisiva la prestazione di Volta, che sarà il marcatore diretto dell'attaccante ex Catania.

Gli amanti del rischio avranno già dato un'occhiata alle quote emesse nelle ultime ore dalle agenzie di scommesse più importanti. Snai considera i padroni di casa del Bari favoriti, e quota la loro vittoria a 2.10. Il pareggio invece vale 3.05 volte l'importo, il successo esterno del Perugia paga ben 4 volte.

Bari-Perugia sarà trasmessa in diretta tv dalla pay tv del satellite: appuntamento su Sky Calcio 8 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite che potranno assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l'applicazione Sky Go. Da non perdere poi il programma Diretta Gol Serie B su Sky Calcio 1, con la trasmissione di highlights e gol in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.