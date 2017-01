BURKINA FASO-TUNISIA / Info streaming video e diretta tv: ecco i precedenti! Probabili formazioni, quote, risultato live (oggi Coppa d’Africa 2017)

DIRETTA BURKINA FASO-TUNISIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D’AFRICA 2017 QUARTI). I PRECEDENTI - Non sono tanti i precedenti tra Burkina Faso e Tunisia; se ne contano infatti tre, solo uno dei quali andati in scena in Coppa d’Africa. Era l’edizione del 1998 e si giocava proprio in Burkina Faso: vinse l’Egitto, il 21 febbraio a Ouagadougou Burkina Faso e Tunisia si incrociarono anche in quell’occasione per i quarti di finale. I burkinabé passarono al termine del primo tempo grazie a un calcio di rigore trasformato da Kassoum Ouédraogo, ma vennero ripresi al penultimo minuto dal gol di Hassan Gabsi. Nei supplementari il risultato non cambiò e si andò ai calci di rigore: una serie infinita che vide 20 tiri dagli undici metri, con tre errori da una parte e due dall’altra. Alla fine Ousmane Coulibaly sfruttò l’errore di Sami Trabelsi e mandò il Burkina Faso in semifinale; quattro giorni dopo gli Stalloni avrebbero perso 2-0 contro l’Egitto. Gli altri due precedenti risalgono invece al 2008 per le qualificazioni al Mondiale del Sudafrica: vittoria esterna del Burkina Faso (2-1), pareggio per 0-0 in Tunisia e dunque le Aquile di Cartagine vanno ancora a caccia della prima vittoria ufficiale contro i burkinabé. Che oggi sia arrivata finalmente la volta buona?

DIRETTA BURKINA FASO-TUNISIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, COPPA D'AFRICA 2017 QUARTI) - Burkina Faso-Tunisia sarà diretta dall'arbitro Daniel Bennett; presso lo Stade de l'Amitié Sino, a Libreville, alle ore 17 di sabato 28 gennaio si gioca il primo quarto di finale della Coppa d'Africa 2017. Un match a senso unico? Sì, almeno sui pronostici. Il sorprendente Burkina Faso sfida nel quarto di finale la Tunisia, una delle principali candidate al passaggio del turno. Non sarà di certo semplice imporsi in questa sfida, ma il primo posto è sicuramente un segnale positivo per il Burkina Faso. Una vittoria e due pareggi, con quattro goal fatti e due subiti.

Non sarà dunque una passeggiata per la Tunisia, che arriva dalla sconfitta contro il Senegal. La nazionale tunisina ha poi conquistato sei punti e la qualificazione al secondo posto, ma ha comunque avuto diverse difficoltà nell'esprimere il suo gioco. In partite come questa tutto può davvero accadere, anche perché la nazionale tunisina, come già detto, può essere davvero fragile.

Il Burkina Faso però può essere davvero la sorpresa di questi quarti di finale: voglia di far bene e di sorprendere, portando a casa un passaggio del turno inaspettato. Non sarebbe una sorpresa (nel 1998 arrivarono quarti), ma comunque potrebbero dar vita ad una vera e propria cenerentola della Coppa d'Africa, come spesso accade.

Duarte potrebbe schierare la stessa formazione vista in campo contro la Guinea-Bissau. Yago e Coulibaly andranno sulle corsie esterne, per supportare gli attaccanti con i loro cross. Dayo e Kone andranno invece a difendere Kouakou, portiere titolare. A centrocampo vanno Traore e Kabore, per cercare di arginare la linea difensiva, mentre I due Traore andranno a comporre il tris d'attacco insieme a Nakoulma. L'unica punta sarà Bance, ma occhio a Bayala, che potrebbe strappare una maglia da titolare nelle ultime ore prima del match. Serve un vero trascinatore per cercare di portare a casa un match non impossibile, ma comunque difficile.

Anche Kasperczak potrebbe schierare gli stessi che hanno affrontato lo Zimbawbe: Jridi è il portiere titolare e non si tocca, mentre Ben Youssef e Abdennour andranno a comporre la coppia di centrali difensivi. Maaloul e Nagguez andranno invece ad occupare le corsie laterali, per dare il giusto supporto in entrambe le fasi. Ben Amor e Sassi sono invece i due centrocampisti che cercheranno di arginare le giocate offensive. Khazri andrà ad inventare gioco in mezzo al campo, supportato dunque sa Msakni e Sliti. L'unica punta dovrebbe essere Khenissi, ma occhio alle decisioni dell'ultim'ora. Infatti l'allenatore polacco potrebbe scherare anche Lahmar o Khalifa, facendo rifiatare i titolarissimi. Sarà comunque una decisione da prendere nelle ore prima del match.

Il Burkina Faso vuole la qualificazione. Questa squadra ha dimostrato sicuramente solidità e voglia di fare bene in una competizione che può davvero essere una sorpresa per tutti. Vedremo dunque una squadra che non avrà paura di giocare il pallone in velocità, come sempre ha fatto fino a questo momento. Inoltre avremo sicuramente una sfida combattuta e in grado di regalare emozioni. Proprio l'imprevedibilità e la voglia di far bene del Burkina Faso potrebbe mettere con le spalle al muro la nazionale tunisina. Una nazionale che non brilla di certo per nomi di grande rilievo, ma che potrebbe comunque affidarsi al collettivo.

Di sicuro non dovranno farsi prendere dalla foga o sottovalutare l'avversario: uno sbaglio che spesso si fa quando si gioca con queste nazionali è proprio quello di sottovalutarle. Non è di certo questo il caso, ma comunque vedremo una squadra attenta ad ogni singolo dettaglio e pronta a colpire in contropiede. Sarà questa l'arma vincente per arginare la velocità degli avversari ed evitare di andare subito in svantaggio, complicando il discorso qualificazione.

Sono disponibili le quote Snai per scommettere sulla partita di Coppa d’Africa 2017: ci dicono che a essere favorita per la vittoria è la Tunisia, visto che il segno 2 vale 2,25 volte la posta in gioco. Il segno 1 per la vittoria del Burkina Faso vale 3,50 mentre il pareggio, simboleggiato dal segno X, porta in dote 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

Burkina Faso-Tunisia sarà trasmessa in diretta tv su Fox Sports, come tutte le partite di Coppa d'Africa: appuntamento perciò sul canale 204 per tutti gli abbonati alla pay tv del satellite, con la possibilità di assistere alla gara anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone con la diretta streaming video attivabile grazie all'applicazione Sky Go.