Cagliari-Bologna/ Probabili formazioni: Di Gennaro e Padoin in dubbio. Orario, diretta tv, le ultime notizie live (22^ giornata, Serie A 2016-2017)

CAGLIARI-BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I BALLOTTAGGI - Tanti i ballottaggi in vista della gara tra Cagliari e Bologna, che si disputerà al Sant'Elia. Partiamo dai rossoblù di Rastelli che ha il grande dubbio Padoin: il giocatore sembra essere recuperato ma è ancora in dubbio ed in ballottaggio con Pisacane (con quest'ultimo però Isla verrebbe schierato a centrocampo). Spazio a Sau in attacco, Rastelli però potrebbe preferirgli Di Gennaro che garantirebbe una maggiore copertura. Di Gennaro in ballottaggio anche con Farias, con quest'ultimo che sembra aver recuperato dall'infortunio. Per il Bologna, invece, Donadoni ha recuperato Torosidis e Sadiq, il primo in ballottaggio con Krafth per un posto in difesa. Donsah, Pulgar e Viviani si giocano due posti a centrocampo contro il Cagliari, mentre in attacco è prevista una sorta di staffetta tra Di Francesco e Verdi: quest'ultimo infatti ha recuperato dall'infortunio e con ogni probabilità subentrerà a partita in corso.

CAGLIARI-BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - Allo stadio Sant'Elia di Cagliari, sfida tutta rossoblu tra Cagliari e Bologna per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Andiamo subito a leggere i nomi dei giocatori che non saranno a disposizione dei loro allenatori per l'incontro di questo pomeriggio. In casa degli isolani Barella e Juan Pedro sono fuori dai giochi a causa dallo stop deciso dal giudice sportivo. Tra gli infortunati invece abbiamo tre nomi, ovvero Ionita, Melchiorri e Faragò. Per quanto riguarda il Bologna, il tecnico dei felsinei Roberto Donadoni dovrà rinunciare a Blerim Dzemaili, ormai vero trascinatore del centrocampo. Per l'ex Genoa c'è da scontare la squalifica, mentre Helander, Taider e Gastaldello non saranno della partita per problemi fisici.

CAGLIARI-BOLOGNA PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari-Bologna, per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, si gioca allo stadio Dall’Ara domenica 29 gennaio alle ore 15; si tratta di una partita tra due squadre che si devono salvare ma che, visto il passo lentissimo delle ultime tre, sono già riuscite a prendere una buona distanza e di conseguenza rischiano ben poco. Una gara nella quale sarà possibile incamerare altri punti importanti; in particolare per il Bologna, che ha avuto qualche momento di appannamento e non sta replicando l’ottimo campionato scorso. Aspettando il calcio d’inizio allo stadio Sant’Elia, possiamo andare ad analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Cagliari-Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli perde due giocatori per squalifica: contro il Bologna non saranno a disposizione Barella e Joao Pedro, di fatto due delle possibili soluzioni per la trequarti. Senza l’infortunato Di Gennaro la coperta si accorcia ancor più: in mezzo l’allenatore del Cagliari ha i giocatori contati. Tachtsidis dovrebbe essere destinato a giocare in cabina di regia, Isla viene riportato sulla mezzala destra con Dessena che invece agirà dall’altra parte. Per quanto riguarda la posizione alle spalle delle due punte, non c’è altra soluzione se non quella di mandare in campo Diego Farias a supportare il lavoro di Borriello e Sau. Uno schieramento certamente offensivo, ma ci sta anche per la situazione di classifica degli isolani; in panchina c’è Giannetti, ma Sau è il grande favorito per iniziare questa partita. In difesa, con l’avanzamento di Isla, Pisacane dovrebbe agire sulla fascia destra; dall’altra parte ballottaggio aperto tra Murru e Marco Capuano al rientro dalla squalifica, in mezzo ovviamente giocheranno Ceppitelli e Bruno Alves con Rafael Andrade a proteggere la porta.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Nel Bologna dovrebbe tornare dal primo minuto Simone Verdi: rientro importante per la formazione felsinea, a questo punto l’ex Empoli e Torino dovrebbe giocarsi il posto con Federico Di Francesco che in sua assenza ha fatto molto bene, e dunque almeno tecnicamente mantiene un passo di vantaggio. A completare il tridente saranno Destro e Krejci: il marchigiano in particolar modo ha bisogno di tornare al gol per riprendere fiducia. Nel centrocampo felsineo Viviani dovrebbe giocare ancora come regista; Nagy sarà confermato sul centrodestra mentre è pesante l’assenza per squalifica di Dzemaili che, con Taider ancora ai box, potrebbe essere sostituito da Donsah (ma in ballottaggio c’è anche il cileno Pulgar, si vedrà all’ultimo cosa deciderà di fare Donadoni). In difesa invece Maietta ed Oikonomou sono pronti a giocare come centrali; Krafth resta favorito per la maglia di terzino destro, dall’altra parte ci sarà invece Masina. In porta naturalmente Mirante, che ha ormai totalmente recuperato.

CAGLIARI-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Cagliari-Bologna, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 5, mentre non sarà disponibile sulla pay tv del digitale terrestre.