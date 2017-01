CONSIGLI FANTACALCIO / Formazioni Serie A, da Gagliardini a Zielinski: i 5 centrocampisti da schierare ( 28-29 gennaio 2017, 22^ giornata)

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, TOP FIVE CENTROCAMPISTI (22^ GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) - Quali sono i 5 migliori centrocampisti su cui fare affidamento in vista della 22^ giornata di Serie A? In Lazio-Chievo potrebbe essere conveniente puntare sull'ottimo stato di forma di Sergej Milinkovic-Savic, mentre in Inter-Pescara attenzione a Roberto Gagliardini, subito entrato nel vivo dell'azione nerazzurra dopo il trasferimento dall'Atalanta. Torino-Atalanta potrebbe invece essere la partita ideale per Marco Benassi, centrocampista dal gol facile e dal buon rendimento quasi sempre assicurato. Attenzione inoltre a Kevin Strootman in Sampdoria-Roma e Zielinski in Napoli-Palermo: quest'ultimo non è certo di un posto da titolare ma dovrebbe in ogni caso essere impiegato a gara in corso.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, TOP FIVE DIFENSORI (22^ GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) - Avere un reparto arretrato solido, soprattutto se decidiamo di fare affidamento sul “modificatore”, è indice di una formazione di Fantacalcio competitiva e ricca di risorse. Tra i migliori difensori in circolazione inseriamo Kostas Manolas della Roma, che nel match contro la Sampdoria ha tutte le carte in regola per offrire un'altra prestazione maiuscola. Romagnoli è apparso in affanno sia contro il Napoli che contro la Juventus: meglio puntare sul ritorno a grandi livelli di Leonardo Bonucci, che guiderà la retroguardia della Juventus contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Nel Napoli optiamo per Raul Albiol, giocatore esperto e affidabile che non dovrebbe soffrire troppo gli attaccanti del Palermo. Nel Milan torna titolare Paletta dopo il turno di riposo in Coppa Italia mentre l'Inter continua ad affidarsi al brasiliano Miranda, di recente autore di prove convincenti. La possibile sorpresa? Masina in Cagliari-Bologna.

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, TOP FIVE PORTIERI (22^ GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) - I nostri consigli sul Fantacalcio iniziano con l'analisi dei 5 migliori portieri su cui fare affidamento nella 22^ giornata di Serie A. Considerando l'ottimo momento di forma che sta attraversando l'Inter, vale sicuramente la pena puntare su Samir Handanovic, che tra l'altro se la vedrà contro l'attacco del Pescara, uno dei meno prolifici della Serie A. Szszesny della Roma è un altro estremo difensore che si sta mettendo in mostra con interventi sicuri e affidabili: dopo non aver subito gol a Genova e Udine, il polacco si è ripetuto contro il Cagliari domenica scorsa. Considerando lo spessore dell'avversario, neppure il portiere del Napoli Pepe Reina dovrebbe regalare sorprese inaspettate. Donnarumma ultimamente è apparso meno brillante del solito, quindi per gli altri due slot optiamo per Skorupski dell'Empoli e Sorrentino del Chievo, che affronteranno rispettivamente Crotone e Lazio (senza Immobile).

CONSIGLI FANTACALCIO: FORMAZIONI SERIE A, I GIOCATORI DA SCHIERARE (22^ GIORNATA, 28-29 GENNAIO 2017) - Nel fine settimana torna la Serie A con la 22^ giornata di campionato, la terza del girone di ritorno. Andremo, dunque, ad analizzare partita per partita i match di questo turno e scegliere i possibili protagonisti, cercando di individuare i consigli più convenienti per il Fantacalcio. Ricordiamo di seguito il programma del turno: i due anticipi di sabato 28 gennaio 2017 sono Lazio-Chievo (ore 18.00) e Inter-Pescara (20:45); domenica 29 sarà la volta di Torino-Atalanta (ore 12:30), poi alle 15:00 Cagliari-Bologna, Crotone-Empoli, Fiorentina-Genoa, Sampdoria-Roma, Sassuolo-Juventus e Udinese-Milan; infine alle ore 20.45 si gioca il posticipo Napoli-Palermo. Passiamo ora ai consigli del Fantacalcio per la 22^ giornata di Serie A partita per partita.

CONSIGLI FANTACALCIO LAZIO-CHIEVO - Va schierato sicuramente Felipe Anderson che vuole tornare a fare gol mentre meglio evitare Radu che in difesa potrebbe soffrire e non poco. La sorpresa può essere Djordjevic che dopo essere stato vicino all'addio può tornare protagonista. Attaccante sicuro a cui aggrapparsi è Lombardi che sta facendo molto bene nonostante l'età. In difesa elemento chiave è sicuramente De Vrij, sempre più leader. Nel Chievo si può puntare su Birsa che dopo alcune settimane difficili vuole rifarsi. Da evitare Gobbi che contro la Lazio può soffrire molto mentre la rivelazione potrebbe essere De Guzman con la sua qualità. Elemento affidabile in avanti è come sempre Pellissier che anche a gara in corso può far male. Dainelli sempre affidabile nella retroguardia del Chievo.

CONSIGLI FANTACALCIO INTER-PESCARA - Perisic va assolutamente messo in quanto col Pescara può essere letale. Da evitare Banega che non sembra in grandissima forma. La rivelazione può essere Gagliardini che sta facendo bene nelle prime gare all'Inter. In avanti la garanzia è sicuramente Icardi che sta segnando molto. La difesa punta molto su Miranda, elemento fondamentale. Pescara che ha in Bahebeck uno degli elementi più in forma e che va schierato. Da evitare Stendardo che con l'Inter può andare in difficoltà, mentre la sorpresa può essere il libico Benali. In avanti l'elemento-garanzia può essere Cerri, giovane affamato, mentre in difesa Zampano da tempo è uno dei migliori sempre.

CONSIGLI FANTACALCIO TORINO-ATALANTA - Non si può non mettere Iago Falque che da settimane non segna. Da evitare Ljajic ormai in crisi di identità e che potrebbe scivolare in panchina. La sorpresa può essere Iturbe che cerca continuità mentre la garanzia offensiva è bomber Belotti come sempre. L'elemento di difesa su cui si può puntare è Rossettini, affidabile e pericoloso in attacco. Nell'Atalanta è Gomez il faro del gioco e che non si può non mettere, mentre occhio a Masiello che può soffrire contro Belotti. La sorpresa può essere Melegoni, giovane centrocampista di qualità, mentre Petagna è una garanzia in avanti. In difesa un elemento da bonus è certamente Conti.

CONSIGLI FANTACALCIO CAGLIARI-BOLOGNA - Sau si può mettere visto che vuole tornare al gol e vuole farlo col Bologna. Da evitare Alves che con gli emiliani può andare in tilt. La rivelazione potrebbe essere Padoin, elemento sempre affidabile. In avanti la garanzia è Borriello, mentre in difesa un elemento sicuro ed affidabile è l'ex Avellino, Pisacane. Bologna che ha in Dzemaili l'uomo più in forma e che va messo, mentre è preferibile evitare Maietta che può soffrire molto. In avanti la garanzia è Destro anche se sta segnando poco, mentre in difesa si sta mettendo in luce Adam Masina con le sue qualità.

CONSIGLI FANTACALCIO CROTONE-EMPOLI - Si può lanciare Trotta che sta facendo abbastanza bene in Calabria mentre va evitato Martella che può andare in difficoltà contro la squadra di Martusciello. La sorpresa potrebbe essere Crisetig, a caccia di bonus, mentre in avanti l'elemento più affidabile è sempre Palladino con la sua esperienza. In difesa Ceccherini può regalare anche qualche bonus. Nell'Empoli non si può non mettere Pucciarelli che quest'anno sta segnando poco ma gioca bene. Da evitare Costa che potrebbe soffrire qualcosa mentre la rivelazione della sfida potrebbe essere Buchel. In avanti l'elemento più affidabile dei toscani è Levan Mchelidze, mentre la difesa è nelle mani dell'esperienza di Costa.

CONSIGLI FANTACALCIO FIORENTINA-GENOA - Bernardeschi va messo come sempre poiché è letale sotto porta mentre si può evitare Sanchez che ormai gioca in difesa e potrebbe soffrire. La rivelazione potrebbe essere Chiesa, sempre più dinamico, mentre in avanti è Kalinic l'elemento sicuro da bonus. Difesa che punta tutto su Astori, leader dei viola. Nel Genoa non si può non mettere Laxalt, ancora a caccia del suo primo gol stagionale. Meglio evitare Burdisso, in crisi da qualche settimana, mentre la rivelazione potrebbe essere Morosini, da poco arrivato dal Brescia. In avanti sicuramente Simeone garantisce bonus mentre in difesa è Izzo il calciatore migliore.

CONSIGLI FANTACALCIO SAMPDORIA-ROMA - Nella Sampdoria è Torreira il faro del gioco senza il quale la squadra non gira a dovere. Va messo, mentre da evitare Silvestre che con l'attacco della Roma può soffrire. La sorpresa potrebbe essere il giovane Linetty in mezzo al campo, mentre in avanti puntare su Muriel è la scelta migliore. In difesa Skriniar sta prendendo in mano la retroguardia. Nella Roma Nainggolan è il calciatore più importante e di rendimento notevole, mentre andrebbe evitato uno come De Rossi che può soffrire con i cartellini. La rivelazione potrebbe essere Paredes a centrocampo mentre in avanti la garanzia è sicuramente Dzeko. Manolas in difesa porta buoni voti e qualche bonus.

CONSIGLI FANTACALCIO SASSUOLO-JUVENTUS - Si può mettere Matri, ex dal dente avvelenato, mentre da evitare Lirola che sulla fascia può andare in crisi. La rivelazione potrebbe essere Mazzitelli, centrocampista di ottime qualità del Sassuolo. In avanti è Berardi il pericolo numero uno, mentre in difesa la garanzia è Acerbi, elemento di grande affidabilità. Nella Juventus è Pjanic uno dei più in forma, mentre da evitare Sturaro che appare appannato. La sorpresa può essere Pjaca anche a partita in corso. Higuain l'elemento più affidabile in zona gol mentre in difesa Bonucci può portare ottimi voti.

CONSIGLI FANTACALCIO UDINESE-MILAN - Nell'Udinese è Jankto uno dei pericoli maggiori per i rossoneri mentre meglio evitare Thereau che sembra fuori condizione. La sorpresa può essere Fofana, mentre in avanti la garanzia è Zapata che vuole tornare a fare gol. In difesa spazio a Felipe, elemento di grande professionalità e che porta ottimi voti. Milan che ha in Bonaventura uno degli uomini più in forma mentre è meglio evitare Locatelli che sembra in crisi. Sorpresa potrebbe essere il nuovo acquisto, Deulofeu, mentre in avanti la garanzia è indubbiamente Bacca. In difesa puntare su Paletta potrebbe essere la scelta ideale.

CONSIGLI FANTACALCIO NAPOLI-PALERMO - Nel Napoli si deve schierare Hamsik che col Palermo può esaltarsi mentre va evitato Hysaj che non appare in splendida forma. Sorpresa può essere Pavoletti, pronto a tornare al gol, mentre in avanti la garanzia attuale è Insigne che sta facendo faville. In difesa l'elemento più affidabile è sicuramente Albiol. Palermo che ha in Diamanti uno dei riferimenti a cui aggrapparsi per la salvezza mentre va evitato Gonzalez, ormai lontano parente del bel difensore visto l'anno scorso. Sorpresa può essere il giovane esterno Embalo mentre in avanti chi può far male è sicuramente Nestorovski che con le sue qualità può far soffrire il Napoli. In difesa Goldaniga è l'elemento più affidabile.

