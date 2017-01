Crotone-Empoli/Probabili formazioni: Pucciarelli o Marilungo per Rastelli. Orario,diretta tv, le ultime notizie live (22^ giornata, Serie A 2016-2017)

CROTONE-EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. I BALLOTTAGGI - Vediamo i ballottaggi per la gara Crotone-Empoli, valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Partiamo dai padroni di casa di mister Nicola, che ha un dubbio in difesa, se schierare Martella o Sampirisi ma il primo dovrebbe vincere il ballottaggio e partire titolare allo Scida. A centrocampo invece cerca la conferma Barberis che si giocherà un posto da titolare con Capezzi fino all'ultimo minuto prima del fischio d'inizio. Mister Martusciello dell'Empoli è alle prese con più dubbi rispetto al tecnico della squadra avversaria: Buchel è pronto a partire titolare a centrocampo ma sarà in ballottaggio con Mauri e Maccarone (anche se dovrebbe essere Buchel il preferito di Martusciello per partire dal 1'). In attacco ballottaggio tra Pucciarelli e Marilungo, con il primo in pole per una maglia da titolare mentre Maccarone si giocherà il posto anche con Mchedlidz, con quest'ultimo che ha avuto qualche problema fisico in settimana ma dovrebbe stringere i denti ed essere in campo.

CROTONE-EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE. GLI ASSENTI - Allo stadio Ezio Scida di Crotone, Crotone ed Empoli scendono in campo per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A Tim 2016-2017. Andiamo subito a leggere i nomi dei giocatori che non saranno a disposizione dei loro allenatori per l'incontro. In casa dei calabresi c'è soltanto un assente, ovvero Tonev. Mister Nicola ha rischiato di perdere anche Raffaele Palladino, che nelle scorse ore sembrava in procinto di raggiungere Genova, sponda rossoblu. Per quanto riguarda l'Empoli, il tecnico dei toscani Martuscello dovrà rinunciare a Pasqual e Tello, fermati dal giudice sportivo per una giornata, mentre in infermeria restano Laurini, Barba e Saponara. Ci aspettiamo una sfida maschia allo Scida, sicuramente le motivazioni alle due squadre non mancheranno vista la posta in palio.

CROTONE-EMPOLI PROBABILI FORMAZIONI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone-Empoli è una delle partite più interessanti nella ventiduesima giornata di Serie A 2016-2017; si gioca domenica 29 gennaio alle ore 15. Partita interessante per la corsa alla salvezza: battendo l’Udinese nell’ultimo turno, l’Empoli ha preso 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto e sembra aver fatto il passo decisivo verso la permanenza in Serie A. Spetta al Crotone provare ad accorciare nuovamente il margine, guadagnando nuove speranze in una situazione che si è fatta onestamente complicata per la formazione calabrese. Aspettando il calcio d’inizio della delicatissima sfida dello stadio Scida, andiamo a studiare in maniera più approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Crotone-Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Con il ritrovato Palladino (era squalificato), il Crotone potrebbe confermare la formazione già vista contro il Genoa: un 4-4-2 nel quale Davide Nicola continua a dare fiducia alla coppia Trotta-Falcinelli, che pure non segna da tempo. Di fatto non ci sono alternative, a meno di mandare in campo subito giocatori come Nalini e Simy; potrebbe essere una contromossa interessante ma la fattibilità è tutta da verificare. A centrocampo si va verso la conferma di Rohden come esterno a destra; dall’altra parte solito ballottaggio Palladino-Stoian, in ogni caso la composizione delle fasce è diversa dal punto di vista tattico con una più bloccata e l’altra invece di spinta, andando a formare nelle intenzioni un 4-3-3 in fase di possesso palla. I due terzini dovrebbero invece essere Rosi e Martella; torna però Mesbah dalla Coppa d’Africa, difficile che sia in campo subito ma dovrebbe essere portato in panchina. A completare lo schieramento ci sarà la coppia centrale formata da Ceccherini e Gianmarco Ferrari e i due mediani che opereranno come cerniera in mezzo, ovvero Crisetig e Capezzi entrambi dotati di piede per provare a impostare la manovra.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - Possibile alternanza in attacco per l’Empoli: ovviamente ci sarà Mchedlidze che è l’uomo del momento e i cui gol hanno contribuito a far salire la squadra in classifica, al suo fianco potrebbe riprendersi la maglia da titolare Pucciarelli che dunque può prendere il posto di Marilungo come seconda punta. A centrocampo torna Dioussé che era squalificato la scorsa domenica; con lui come regista si potrebbe vedere Buchel, uno dei candidati a giocare come mezzala destra (l’altro è Krunic, mentre Andrés Tello è squalificato). Giornata di stop per Pasqual: sulla fascia sinistra ballottaggio aperto tra Veseli e Dimarco e questa volta sembra che l’albanese possa avere la meglio. Pochi dubbi sulla titolarità di Laurini a destra; in mezzo invece si compone la coppia con Bellusci e Costa, ovvero i due marcatori nella partita di andata e gli unici giocatori dell’Empoli in grado di fare gol nelle prime tredici partite di campionato.

CROTONE-EMPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone-Empoli, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, sul canale Sky Calcio 6, mentre non sarà disponibile sulla pay tv del digitale terrestre.