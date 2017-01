DIRETTA / Civitanova-Piacenza streaming video e tv, orario, risultato live. Dichiarazioni in casa Lube (Rai, semifinale Coppa Italia 2017 oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, VOLLEY MASCHILE, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017, OGGI) – CORMIO: ABBIAMO UNA MARCIA IN PIU’ - La Final Four di Coppa Italia 2017 si apre con la prima semifinale tra Civitanova e Piacenza: l’esito della sfida e il pass per la finalissima in programma per domani appare favorevole alla compagine marchigiana, che può vantare senza dubbio nomi più noti a livello mondiale e un palmares più ampi. Nonostante il clima favorevole però il direttore sportivo di Civitanova Giuseppe Cormio invita alla prudenza i tifosi che già festeggiano una prematura vittoria: “La Final Four di Coppa Italia è un appuntamento molto al quale arriviamo sicuramente più rodati rispetta a quanto è successo ad inizio stagione in occasione della SuperCoppa. Questa volta invece credo e spero che la squadra arrivi con tutte le sue possibilità e potenzialità espresse in quest'ultimo scorcio di campionato e di Champions League. Direi che stiamo abbastanza bene, e ci presenteremo all'appuntamento con tutti gli acciacchi che tutte le squadre finaliste avranno ma soprattutto con molta fiducia ed entusiasmo. Noi andiamo a questa Coppa Italia con una squadra che ha tanti giocatori che hanno giocato ad altissimo livello ma credo che, a parte Kovar, Stankovic, Juantorena, Sokolov e Kaliberda, gli altri non siano mai arrivati a conquistare qualcosa con il club. Quindi una squadra molto motivata, a partire dall'allenatore che è alla ricerca di questo successo con il club al quale ovviamente tiene tantissimo. Credo che questa possa essere una marcia in più dal punto di vista dell'entusiasmo per la nostra Lube”.

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-LPR PIACENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, SEMIFINALE COPPA ITALIA 2017, OGGI) – Civitanova-Piacenza, è la partita di volley maschile in programma per oggi 28 gennaio alle ore 15.30, prima semifinale della Coppa Italia 2017. Questo pomeriggio la formazione piacentina è chiamata a fare la storia, e ottenere un difficilissimo pass per la finalissima battendo la titolarissima compagine marchigiana, che attualmente guida la graduatoria del campionato come leader da diverse settimane. Piacenza comunque, benchè sia la cenerentola di questa finale four di Coppa Italia non pare sguarnita: la formazione emiliana vanta nel suo palmares un titolo italiano, uno di Coppa Italia e una Supercoppa, oltre ad una Coppa delle Coppe. Il roster posto alle dipendenze di Alberto Giuliani è un sapiente mix tra atleti di grande esperienza e giovani in ascesa. Il più noto in assoluto è Samuele Papi, un vero e proprio pezzo di storia del volley tricolore, avendo fatto parte della grande Italia tre volte campione del mondo, che nonostante la carta di identità sta vivendo una seconda giovinezza trascinando i biancorossi verso a obbiettivi sempre più alti.

Tra i punti di forza del team, vanno poi ricordati i tre cubani, ovvero Leonel Marshall, schiacciatore, Raydel Herrezuelo, regista, e Fernando Hernandez, opposto: proprio lungo il loro asse fluisce spesso il gioco della squadra, con risultati di ottimo livello. Tra gli indigeni va invece ricordato Simone Parodi, schiacciatore a lungo nel giro della nazionale, con cui ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi tenute a Londra nel 2012. La LPR Piacenza si propone di arrivare nella miglior posizione possibile al post season e di lasciare campo libero in Coppa Italia solo dopo aver dato fondo alle proprie energie: certo il titolo al momento appare un miraggio se si considera la levatura delle sue avversarie, ma la coppa rimane comunque un torneo dove tutto può succedere e i tifosi della formazione di Giuliani, hanno buone ragioni per sperare.

Di contro Piacenza però avrà la Lube Cucine Civitanova, che arriva al penultimo atto della Coppa Italia dall'alto del primato indiscusso riportato sinora in campionato, ove i ragazzi di Blengini guidano la graduatoria con ben sei punti di vantaggio su Perugia e Trentino. Campionato e coppe europee sono tra i principali obbiettivi dei marchigiani, che però non sottovalutano affatto l’impegno in Coppa Idalia, specialmente in questo pomeriggio contro Piacenza, visto che gli emiliani hanno avuto il merito di buttare fuori da tabellone la ben più favorita Perugia.

Il principale punto di forza del team di Blengini è rappresentato senza dubbio da Osmany Juantorena, opposto di origini cubane ormai diventato uno dei pilastri della nazionale azzurra. Il team, che vanta un palmares in cui compaiono 3 scudetti,4 Coppe Italia, 3 coppe Cev e una Champions League, si propone anche quest'anno di conquistare più trofei possibili, traguardo davvero alla mano visto l’alto livello tecnico della formazione in mano a Blengini

La gara si presenta con Civitanova naturalmente favorita, dall'alto di una rosa galattica e di uno stato di forma invidiabile: gli uomini di Blengini dovranno comunque stare attenti a non sottovalutare gli avversari, galvanizzati dal colpaccio operato a Perugia. La chiave della gara potrebbe essere proprio la profondità della rosa di Civitanova, che offre una lunga serie di alternative da poter sfruttare. Anche Eurobet concorda nell'assegnare i favori del pronostico a Juantorena e compagni, assegnando loro una quota di 1,22, contro il 4,00 che saluterebbe l'eventuale trionfo degli emiliani.

Ricordiamo infine che la semifinale di Coppa Italia tra Civitanova e Piacenza sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato spazio a tale evento nel palinsesto del proprio canale tematico Raisport, liberamente disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Per la gioia degli appassionati sarà altresì confermata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile, tramite il servizio raiplay.it, disponibile sul sito www.rai.tv.

